‘สศร.’ ขยายเครือข่ายพัฒนาหอศิลป์ส่วนภูมิภาค ปักหมุดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงาน ของหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการ พัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค กับหอศิลป์ในภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 10 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่ง ล้วนมีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจเฉพาะตน โดยในช่วงครึ่งปีหลัง นี้ สศร. จะระดมเครือข่ายด้านศิลปะ และผู้บริหารหอศิลป์ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จากผู้ในการร่วมพัฒนาหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ส่วนภูมิภาค โดยมุ้งเน้นให้เกิดการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ หลากหลาย หาวิธีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และดึงดูดผู้เข้าชม ให้หอศิลป์ เป็นหนึ่งในจุดหมายของการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ จะต้องมีการประสานงานไปยังสถานศึกษาของจังหวัดที่เป็นเครือข่าย ให้พานักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้บริการให้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้จะขยายเครือข่ายหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหอศิลป์ เข้ามาเสนอโครงการดำเนินงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก และนำไปสู่การสร้างภาคีเครือข่ายหอศิลป์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในระดับต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินงานของหอศิลป์แต่ละแห่ง ตลอดจนจะร่วมสำรวจต้นทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงจุดเด่นและจุดด้อย นำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน และการสร้างรากฐานการพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในส่วนภูมิภาคอย่างมั่นคง และยั่งยืน และสามารถพัฒนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

นายประสพ กล่าวอีกว่า ล่าสุด สศร. ร่วมกับ ณ เดอลาแป อาร์ท สเปซ จ. นราธิวาส ซึ่งเป็น 1 ใน เครือข่าย ของ สศร. ผลักดันการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ผ่าน นิทรรศการ (WITHIN) THE PLACE เขาก็มีชีวิต โดยนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนภาคใต้ ผ่านผลงานศิลปะของศิลปิน 3 ราย ได้แก่ นายณัท เศรษฐ์ธนา นายสิทธิกร ขาวสะอาด และนายณัฐนันท์ ศรเฉลิม ที่เข้ามาพำนักในพื้นที่ จ. นราธิวาส และจ. ใกล้เคียง ในโครงการศิลปินในพำนัก“Part to Pass Artist in Residency #1 รวมระยะเวลา 26 วัน เพื่อเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตและสัมผัสวิถีชุมชน ซึ่งได้สะท้อนมุมมอง การใช้ชีวิต วิถีวัฒนธรรม สังคม และศาสนา ผ่านสื่อสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ทั้งนี้ สศร. จะให้การสนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ THE PLACE ณ เดอลาแป อาร์ท สเปซ โดยเฉพาะการสนับสนุนศิลปินในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยมาต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าและบริการในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้มอบโจทย์การทำงานให้หาวิธีการการเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยในจังหวัดชายแดนใต้และคาบสมุทรมลายู ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาชมงานศิลปะของศิลปินในพื้นที่