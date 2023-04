มติชนเลือกตั้ง 66 : รถแห่

⦁…อีกไม่ถึงเดือนจะเลือกตั้งใหม่ ทั้งผู้สมัคร และแกนนำพรรค ต่างตระเวนลงพื้นที่กันถี่ยิบ…พท.วางคิวทัวร์ยาว 18 เม.ย. เศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ จาก พท. นำทีมไปร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ 19 เม.ย. ไปขอนแก่น-อุดรธานี 20 เม.ย. กลับมาเปิดเวทีที่เขตคันนายาว กทม. 21 เม.ย. ไปหนองคายและเลย 22 เม.ย. ไปเพชรบูรณ์-สุโขทัย 23 เม.ย. ปราศรัยที่ปทุมธานี 24 เม.ย. ที่สะพานพระราม 8 กทม. 25-27 เม.ย. ลงภาคใต้ 28 เม.ย. ปราศรัยที่ห้วยขวาง-ดินแดง 29 เม.ย.ไปสุรินทร์-ศรีสะเกษ และ 30 เม.ย.ไปบุรีรัมย์

⦁…บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันก่อนสวมบทพญาน้อยชม 3 ตลาด เริ่มจากบองมาร์เช่ไปต่อที่ อ.ต.ก. และข้ามไปตลาดนัดจตุจักร มีทั้งเสียงเชียร์และโห่ไล่ แต่ “พญาตู่” ยังอารมณ์ดี เห็นแหม่มสาวร้องเพลงสากลในตลาดนัดจตุจักร เลยขอ 2 เพลง Stand by Me (ไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชั่น Ben E. King หรือ John Lennon) และเพลง Wind Beneath My Wings (Bette Midler)…แถมยังร้องคลอตามด้วย…แต่มีบางคนอยากแถมให้อีกเพลง “Wind Of Change” (Scorpions)

⦁…เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้า ภท.และแคนดิเดตนายกฯ นำทีมเปิดนโยบายเอาใจ “อสม.-อสส.” โดยจะเสนอกฎหมายจัดตั้ง “สถาบัน อสม.” ค่าตอบแทนเดือนละ 2 พันบาท, เจ็บป่วยมีประกัน, เงินฌาปนกิจ 5 แสนบาท, เงินยืม ปลอดดอกเบี้ยคนละ 1 แสนบาท ผ่านกองทุนเงินออม อสม.-อสส. โดยเงินทุนมาจาก อสม.-อสส. ส่งเงินเข้ากองทุน 100 บาทต่อเดือน รัฐบาลสมทบอีก 100 บาทต่อเดือน…จะโดนใจ อสม.-อสส.ที่มีกว่า 1 ล้านคนแค่ไหน รอลุ้น 14 พ.ค.

⦁…“เสี่ยหนู” ยังมั่นใจโพลตัวเองที่คาดว่า ภท.ได้ ส.ส. 3 หลัก พร้อมท้าเดิมพันครั้งใหญ่ หากได้แค่ 12 คนตามที่บางโพลสำรวจ ก็จะขอวางมือทางการเมือง…ส่วนโพล “มติชน x เดลินิวส์” ที่ผลโหวตแคนดิเดตนายกฯ “อนุทิน” ได้ลำดับที่ 6 และคะแนนพรรค ภท. ได้ลำดับที่ 4… “เสี่ยหนู” ขอบคุณประชาชนที่โหวตสนับสนุน และจะนำข้อมูลที่ได้ไปแก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็งต่อไป

⦁…ทีมเศรษฐกิจ ปชป.ทยอยออกนโยบายมาเป็นระยะ หลังชูอัดฉีดเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านไปก่อนหน้าแล้ว 19 เม.ย.นี้ เกียรติ สิทธีอมร หนึ่งในทีมเศรษฐกิจพรรค จะโชว์นโยบายด้านพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ

⦁…ช่วงสงกรานต์ “พี่ต่อ” เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาฯปชป. ตีรถจากหาดใหญ่-สงขลา ล่องขึ้นมายันนครศรีฯ-ชุมพร ก่อนแวะปักหลักพักแรมที่ บางสะพาน ประจวบฯ พบผู้นำท้องถิ่นทุกพื้นที่ ขอสัญญาใจจากมิตรแท้เทคะแนนให้ผู้สมัครแบบคำไหน-คำนั้น… ลุยหนักขนาดนี้ 60 ที่นั่งขึ้นไป คงอยู่ไม่ไกล แต่แค่เอื้อม