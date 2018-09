Crazy Rich Asians หนังรอมคอมสไตล์เอเชียที่ดังสนั่นฮอลลีวูด

ผู้เขียน สุรีย์ประภา

Crazy Rich Asians

หนังพล็อตน้ำเน่าแม่ผัว-ลูกสะใภ้ แบบละครทีวีหลังข่าวบ้านเรา ที่กระแสต้อนรับออกมาดีมาก จนทะยานขึ้นอันดับหนึ่งบ๊อกซ์ออฟฟิศสหรัฐอเมริกาติดกันถึงสองสัปดาห์ คุ้มทุนสร้างที่ 30 ล้านเหรียญสหรัฐไปเรียบร้อยแล้ว

แม้เสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่จะชื่นชม แต่ผู้คนที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำหนังเรื่องนี้ กลับไม่ค่อยปลื้มเพราะมองว่า หนังเรื่องนี้ให้ภาพที่ผิดเพี้ยน และไม่ได้สะท้อนสภาพเศรษฐกิจแท้จริงของสิงคโปร์

หนังมีแต่ภาพความหรูหราอู้ฟู่ ทั้งๆ ที่ข้อมูลสำนักงานสถิติสิงคโปร์ระบุว่า ความแตกต่างระหว่างรายได้คนรวยคนจนเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ แถมยังพูดถึงแต่เรื่องราวของคนสิงคโปร์เชื้อสายจีน ทั้งๆ ที่สิงคโปร์มีหลายหลายเชื้อชาติ นอกจากจีน ยังมีอินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น

จริตคนดูแต่ละคนก็แตกต่างกันไป แต่นี่มันหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะ ไม่ใช่หนังสะท้อนภาพเศรษฐกิจสังคมอะไรสักหน่อย

น่าดีใจออก ที่หนังช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ไฮไลท์เด่นๆ ของสิงคโปร์มีในหนังเกือบทั้งหมด ได้เห็นภาพสวยๆ ของการ์เด้นบายเดอะเบย์ มารินาเบย์แซนด์ รีสอร์ท เอสพลานาด พาร์ค แถมยังมีอาหารสตรีทฟู้ดหน้าตาชวนกิน ที่หนังช่วยย้ำให้ด้วยว่าอาหารข้างถนนที่นี่ได้มิชลิน

คนไทยสิที่น่าจะขัดใจ ใครอ่านวิจารณ์เรื่องนี้และไปดูหนัง Crazy Rich Asians ขอให้สังเกตดีๆ นอกจากเอลินอร์ แม่พระเอก ที่แสดงโดย มิเชล โหย่ว ที่ทำหน้าเริ่ด เชิด หยิ่ง รังเกียจเดียดฉันท์คนรักของลูกชาย ราเชล ชู (คอนสแตน วู) อยู่ตลอดแล้ว เวลาอาม่าของพระเอกที่ยิ่งใหญ่เปรียบประดุจไทเฮาของครอบครัว ปรากฏตัวแต่ละครั้ง จะมีเมดคอยเดินประคับประคองแบบริ้นไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม

เมดของอาม่าดันแต่งชุดไทยทุกครั้ง และไม่ใช่ชุดไทยกระจอกๆ นะ แต่เป็นชุดไทยมีจีบหน้านางที่คล้ายกับชุดไทยบรมพิมาน เท่านั้นไม่พอ ในงานแต่งงานเพื่อนพระเอก เมดคนนี้แต่งชุดไทยคล้ายไทยจักรี สีเขียวห่มสไบทอง นี่มันอะไรกัน?

ถ้าไม่คิดมากเรื่องนี้ Crazy Rich Asians เป็นหนังพล็อตน้ำเน่าที่ดูสนุก ความเกลียดชังของแม่พระเอกที่มีต่อนางเอก และการปะทะกันระหว่างทั้งสองคน ดูดีมีสไตล์ ไม่เหมือนแม่ค้าปากตลาดแบบหนังไทยบางเรื่อง ไดอะล็อกคมคายและเป็นผู้ดี

ฉากเล่นไพ่นกกระจอกระหว่างนางเอกและแม่พระเอกท้ายเรื่อง เป็นฉากเด็ดที่แสดงถึง “กึ๋น” และความฉลาดของนางเอก แม่พระเอกอาจคิดว่าตัวเองชนะ แต่นางเอกต่างหากที่เป็นผู้คุมเกม

เฮนรี โกลดิ้ง พระเอกของเรื่องเพิ่งแสดงหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก เขาดูเป็นพรินซ์ชาร์มมิ่งในฝันของเหล่าสาวๆ บางคนค่อนว่าหน้าไม่เหมือนคนจีน ดูเป็นมาเลเซียมากกว่า แต่มีข่าวว่าเขากำลังจะแสดงหนังเรื่องใหม่กับสาวหน้าหวานมาดเท่ เบลก ไลฟ์ลี เรื่อง A Simple Favor ใครชอบก็รอดูละกัน

ฉากอวดร่ำอวดรวยในหนัง เวอร์วังอลังการ หลุดโลก จนอยากอุทาน อุแม่เจ้าและเข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์ โดยเฉพาะฉากช็อปปิ้งที่หยิบของอะไรก็ได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ฉากงานแต่งงานของเพื่อนพระเอกก็ “อเมซิ่ง” มาก สวยงาม และน่าประทับใจ

มีเพลงไพเราะหลายเพลงในหนังเรื่องนี้ สุดยอดคือเพลง Can’t Help Falling in Love เป็นเวอร์ชั่นที่ไพเราะที่สุดตั้งแต่เคยฟังมา มีเพลงจีนเพราะๆ แบบ เถียนมี่มี่ และเพลงสากลดังที่ใส่เนื้อร้องจีนเช่น เพลง Yellow (เพราะมากอีกนั่นแหละ) Material Girls และ Money ( That’s All I Want)

Crazy Rich Asians สร้างจากนิยาย Best Seller ชื่อเดียวกันของเควิน ควาน ความสำเร็จของหนังอาจทำให้คนดูที่ยัง “ฟิน” กับหนังเรื่องนี้ ได้ดูหนังภาคต่อจากนิยายที่ควานแต่งไว้อย่าง China Rich Girlfriend และ Rich People Problem ก็เป็นไปได้

A-X-L

ดูเหมือนเป็นหนังขัดตาทัพยังไงไม่รู้ ค่าที่นักแสดงไม่มีใครดังเป็นพิเศษ ตัวเอกเป็นนักแสดงวัยรุ่น ที่ต้องนึกแทบแย่ว่าเคยแสดงเรื่องอะไรมาบ้าง พอจะนึกได้ว่า ซาร่า (เบ็คกี้ จี) นางเอก เป็นนักร้อง นักแสดงที่เคยผ่านตาจากเรื่อง Power Rangers

อีกคนที่พอจะคุ้นๆ คือ พ่อพระเอก โธมัส เจน เป็นทั้งผู้กำกับ ผู้อำนวยการสร้าง นักเขียนการ์ตูนที่เคยแสดงซีรีส์เอชบีโอเรื่อง Hung ที่ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลลูกโลกทองคำ 3 ครั้ง นอกนั้นก็ดาราโนเนม

A-X-L เป็นหนังแนวผจญภัยไซไฟ ที่เหมาะสำหรับครอบครัว เป็น Iron Man ในคราบสุนัข หนังอธิบายลักษณะของแอคเซล หุ่นยนต์สี่ขา ที่มีลักษณะคล้ายสุนัข แต่มีขนาดใกล้เคียงกับหมี ว่า “มันเป็นจักรกล มันคืออาวุธ มันมีหัวใจ”

หนังต่อยอดจากหนังสั้น 7 นาทีเรื่อง ไมล์ส ที่โอลิเวอร์ ดาลี่ สร้างเมื่อปี 2015 เรื่องราวของหนุ่มวัยรุ่นที่พบหุ่นยนต์คล้ายสุนัขที่ทะเลทรายแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเกิดไปเข้าตาผู้อำนวยการสร้างในฮอลลีวูด จนมีการพัฒนาเป็นหนังยาวที่เพิ่มฉากแอคชั่นเข้าไป แต่ยังคงกำกับโดยดาลี่ตามเดิม

หนังเล่าเรื่องราวของ ไมล์ส (อเล็กซ์ นิวสแตเทอร์) หนุ่มนักซิ่งมอเตอร์ไซค์ผาดโผนที่ไปเจอหุ่นยนต์คล้ายสุนัข ซึ่งหนีมาจากนักประดิษฐ์ที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อเป็นยุทโธปกรณ์ทางการทหาร หนังไม่ได้บอกว่าทำไมมันถึงหนีมา แต่ไมล์สพูดกับซาร่าคนรักว่า ตามตัวมันมีรอยกระสุน และเจ้าของเก่าไม่คู่ควรที่จะได้มันคืนไป

แอคเซลเป็นเครื่องจักรสังหารที่มีเทคโนโลยีไฮเทคมาก มีเรดาร์ตรวจจับศัตรู มีปืนกลและอาวุธสำหรับจู่โจมข้าศึก วิ่งเร็วกว่าสุนัขทั่วไปถึง 10 เท่า และจับคู่กับเจ้าของด้วยระบบสแกนใบหน้าและนิ้วมือ ทั้งยังสามารถทำลายตัวเองได้อีกด้วย

มิตรภาพระหว่างหนุ่มน้อยผู้ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ผาดโผน กับสุนัขจักรกล พัฒนาไปสู่ความเป็นเพื่อนที่ผูกพันกัน จนเมื่อกองทัพและนักประดิษฐ์ต้องการตัวมันกลับคืนไป ไมลส์กับซาร่าจึงทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้แอคเซลกลับไปเป็นยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการทำลายล้างผู้คน

หนังมีฉากขี่มอเตอร์ไซค์ผาดโผนหลายฉาก ที่คงถูกใจสิงห์นักบิดและน่าจะเป็นจุดขายของหนัง นอกเหนือจากเอฟเฟกต์สุนัขจักรกลที่เคลื่อนไหวอย่างสมจริง

ทีมสร้างใช้สตั๊นท์แมนผู้เชี่ยวชาญการเลียนแบบท่าทางสัตว์ เข้าไปอยู่ด้านในของหุ่น ขณะที่คนที่อยู่ข้างนอกก็จะร่วมกันควบคุมการเคลื่อนไหวของหูให้กระดิก ปากอ้าเข้าอ้าออก และตาเคลื่อนไหวจับจ้องอากัปกริยาของผู้คน เป็นการทำงานที่ผู้กำกับออกปากว่า “เหมือนควบคุมวงดนตรีให้เล่นอย่างสอดผสานกัน”

หนังเบาๆ ดูสบาย ฉากแอคชั่นไม่หวือหวา นางเอกสวยทำให้หนังสดใสและมีสีสัน แต่ความผูกพันระหว่างไมลส์และแอคเซลยังไม่ทำให้รู้สึกซาบซึ้ง

แอคเซลเป็นหุ่นยนต์ที่แสนจะไฮเทค แต่ลีลาการต่อสู้ของมันพื้นๆ ที่เจ๋งคือ มันดันแสนรู้ เห็นไมลส์เติมน้ำมันแล้วไม่มีเงินพอจ่าย มันก็ช่วยแฮ็กระบบจ่ายเงินแทน เท่านั้นไม่พอ ยังกวาดเงินที่คนชำระค่าน้ำมันไว้ ออกมาได้แบบเรียบวุธ ดูแล้วชักอยากจะได้มาสักหนึ่งตัว