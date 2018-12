ผู้เขียน สุรีย์ประภา

Ralph Breaks the Internet น่ารัก ดูสนุก

เรื่องราวของ ราล์ฟ และ เวเนโลปี้ ภาคนี้เป็นภาคที่สอง หลังจากที่แอนิเมชันภาคแรก Wreck It Ralph ที่ออกฉายเมื่อ 6 ปีก่อน เรียกรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากคอหนังมากมาย ถึงความน่ารักของเพื่อนซี้ ต่างเพศ ต่างวัย และต่างขนาด

ภาค 2 นี้ ราล์ฟ และ เวเนโลปี้ ก้าวออกจากโลกเกมอาเขตไปผจญภัยในโลกอินเทอร์เน็ต ที่เขาไม่เคยรู้จัก เพื่อซื้ออะไหล่ในอีเบย์ให้กับเกมชูการ์รัชของเวเนโลปี้

ณ ที่นี้ ทั้งสองได้พบ แช้งค์ นักซิ่งสาวมาดเท่จากเกมสลอตเทอร์ เรซ (ตัวละครที่สร้างจากคาแรกเตอร์จีเซลของนักแสดงสาวกัล กาด็อท ในหนัง Fast & Furious) ทำให้เวเนโลบี้พบว่า ความฝันของเธอไปไกลกว่าความเป็นนักซิ่งในเกมอาเขต

เรื่องราวของหนังมีทั้งความฮา ความสนุก และความซาบซึ้งใจ ที่ต้องไปดูกันเอง

ถ้าภาคที่แล้วมีตัวละครหลายตัวจากเกม มาเป็นไข่อีสเตอร์ให้คนดูสนุกสนานและช่วยกันค้นหา ภาคนี้มีมากกว่าภาคเดิมหลายเท่า ดิสนีย์เอาตัวละครจากทุกสตูดิโอที่ตนเองถือลิขสิทธิ์ มาใส่ไว้ในหนังประมาณ 400 กว่าราย ตั้งแต่ Disney Princess 14 องค์ ตัวละครจาก Star Wars, ค่ายมาเวล, พิกซาร์, The Muppet Show, Toy Story, Big Hero 6 ฯลฯ

มีกระทั่งปู่สแตน ลี ที่เคยปรากฏตัวในหนังมาร์เวลเกือบทุกเรื่อง ซึ่งแม้ปู่จะจากไปเมื่อไม่นานมานี้ แต่ก็ยังโผล่มาให้เห็นในฉากที่ราล์ฟและเวเนโลปี้ไปเยือนอาณาจักร Marvel Cinematic Universe และที่เห็นแล้วต้องอมยิ้มคือ เบบี้ กรู๊ท ที่มาพร้อมประโยคเด็ด I am Groot. ซึ่งวิน ดีเซลเป็นคนพากย์

ฉากที่ถือเป็นไฮไลท์ คือ การปรากฏตัวของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ เมื่อเวเนโลปี้หนีเข้าไปในห้อง Disney Princess หนังเก็บรายละเอียดเจ้าหญิงแต่ละคนได้อย่างน่ารัก น่าขัน (ใช้เสียงพากย์ของดาราและนักพากย์รายเดิมทุกคน)

นอกจากจะมาในชุดเดรสประจำตัวที่คนดูคุ้นตาแล้ว ของใช้ อาวุธและสัตว์เลี้ยงในเรื่องของเหล่าเจ้าหญิง ก็มากันเป็นชุด

จัสมินถือตะเกียงวิเศษจากหนังอาละดิน โมอานาถือไม้พาย เจ้าหนูกัสก็โผล่มาพร้อมซินเดอเรลลา ชุดลำลองของเหล่าเจ้าหญิงที่เป็นเสื้อยืด ก็มีลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจ้าหญิงแต่ละองค์ที่สุดแสนจะเท่

สโนไวท์ใส่เสื้อยืดรูปแอปเปิ้ลที่สกรีนคล้ายหัวกะโหลก เอลซ่า ใส่เสื้อสกรีนข้อความ Just Let It Go ตามเพลงดังที่เธอร้อง เมอริด้า จาก Brave สกรีนเสื้อรูปหมีที่เขียนว่า Mom มู่หลานมาแบบเท่ๆ กับแจ็คเก็ตที่ปักรูปมังกรตัวเล็กที่บ่าทั้งสองข้าง

อากัปกริยาของเจ้าหญิงแต่ละองค์ก็เป็นไปตามเนื้อเรื่องเดิม ออโรร่าจาก Sleeping Beauty จะทำท่าหลับตลอดเวลา เบลล์จาก Beauty & the Beast จะอ่านหนังสือ ซินเดอเรลลามาแนวบู๊ที่ดูแปลกตา ฟาดรองเท้าแก้วเป็นปากฉลามขู่เวเนโลปี้

ดิสนีย์จิกกัดตัวเองอย่างน่าขันหลายฉากทั้งจากภาพและบทสนทนา เช่น เมื่อเจ้าหญิงแต่ละองค์พูดถึงเรื่องราวหลักของตัวเอง ที่ถูกยกให้เป็นเจ้าหญิง อาทิ มีผมหรือมือวิเศษ เคยโดยวางยาพิษ ถูกลักพาตัว ฯลฯ ก็มีคำถามที่ทำให้เวเนโลปี้ถูกเหมาว่าเป็นเจ้าหญิงด้วยคือประโยค “ปัญหาของเธอคลี่คลายเพราะมีหนุ่มกล้ามโตโผล่มาช่วยใช่ไหม”

และเมื่อผู้หญิงอยู่รวมกัน ก็จะแอบมีการนินทา หนังนำเสนอออกมาอย่างน่ารัก เมอริด้า เจ้าหญิงคนแรกของสตูดิโอพิกซาร์ถูกเจ้าหญิงองค์อื่นจิกกัด คนดูที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแอนิเมชันเหล่านี้ จะสนุกมากกับละเอียดและเรื่องราวต่างๆ ของเหล่าเจ้าหญิงในฉากเด็ดฉากนี้

ดิสนีย์ยังจินตนาการโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีลูกเล่น สวยงามและดูเพลิดเพลิน ถ่ายทอดพฤติกรรมของคนเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งในโลกออนไลน์และโลกจริงได้อย่างน่าสนใจ ได้เห็นโลโก้แบรนด์ที่คุ้นเคยเวลาเล่นอินเทอร์เน็ต เช่น อีเบย์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ตลอดจนเบื้องหลังการทำงานของแต่ละช่องทาง

Ralph Breaks the Internet เป็นหนังสุดน่ารักที่คุ้มค่าการดู เนื้อหาอาจไม่แตกต่างจากภาคแรกมากนัก แต่พาคนดูท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างสนุกสนาน ทั้งสนุกกับเนื้อหาที่ต้องถามตัวเองว่าคิดได้ไง และสนุกกับการหาไข่อีสเตอร์ที่ปรากฏในหนัง