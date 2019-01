ผู้เขียน สุรีย์ประุภา

สองภาพยนตร์จากวรรณกรรมเด็ก ที่เข้าฉายรับช่วงปีใหม่

Goosebumps 2

Goosebumps เป็นหนังที่สร้างจากหนังสือขายดีของ อาร์ แอล สไตน์ วางจำหน่ายครั้งแรกปี 1993 จัดเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็ก ที่ตีพิมพ์กว่า 400 เล่ม ถูกแปลออกมาหลายภาษา และถูกสร้างเป็นหนังครั้งแรกเมื่อปี 2015 โดยเปิดตัวติดอันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศ และทำรายได้ในระดับดีพอควร

หนังสนุกแบบอย่าคิดมาก นางเอกสวย พระเอกหล่อ แถมมี แจ็ค แบล็ค เป็นดาราชูโรงที่ทำให้หนังออกแนวฮาระคนสยอง แต่ก็ไม่นึกว่า หนังจะมีภาคต่อ ที่อเมริกาหนังภาค 2 เปิดฉายเดือนตุลาคม ช่วงวันฮาโลวีน แต่ที่ไทยเอามาฉายช่วงคริสต์มาส ซึ่งไม่น่าจะเข้ากับบรรยากาศสักเท่าไหร่

ตัวเอกและตัวร้ายหลักของเรื่องคือเจ้าหุ่น สแล็ปปี้ ที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน Night of the Living Dummy ในหนังสือชุด Goosebumps ของสไตน์

เป็นตัวละครที่เขาบอกว่า “ผมได้ดูหนังอังกฤษเก่าๆ เรื่อง Dead of Night ที่มีเรื่องสยองขวัญสามเรื่องในนั้น หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเชิดหุ่น ที่หุ่นของเขาลุกขึ้นมามีชีวิต นี่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมสร้างสแล็ปปี้ขึ้นมา”

เนื้อหาหนังยังคงแนวเดิม แม้จะเปลี่ยนผู้กำกับเป็น อารี แซนเดล (ผลงานล่าสุดคือหนังชีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ ของเน็ตฟลิกซ์ When We First Met – 2018) หุ่นสแล็ปปี้ถูกปลุกให้มีชีวิตเพราะเพื่อนซี้สองคน ซอนนี (เจเรมี เรย์ เทย์เลอร์) และแซม (คาลีล แฮร์ลิส) ที่ไปพบหนังสือกู๊สบั๊มฉบับฮาโลวีนที่ยังเขียนไม่เสร็จ และอ่านคาถาที่ทำให้สแล็ปปี้ออกมาอาละวาด

เริ่มแรกสแล็ปปี้เหมือนแค่อยากไปส่วนหนึ่งของครอบครัวซอนนี ที่มีแม่และซาราห์ พี่สาว (แมดิสัน ไอส์เมน) แต่ไปๆ มาๆ กลับจะสร้างครอบครัวของตัวเอง จึงปลุกสัตว์ประหลาดและภูตผี ที่ประดับเทศกาลฮาโลวีน ให้ออกมาสร้างความปั่นป่วนโกลาหลในเมือง

งานนี้ ซอนนี แซม และซาราห์ ต้องพยายามสกัดและยับยั้งความชั่วร้ายของสแล็ปปี้ ไม่ให้ขยายออกไปทำร้ายผู้คน

หนังสนุกสู้ภาคแรกไม่ได้ แต่พอดูได้เพลินๆ จบแล้วจบเลย ไม่มีความน่าติดใจ ตัวละครเอกทั้งสามตัวดูธรรมดา ไม่มีพลังในการแสดง และดึงดูดความสนใจคนดูได้เท่าตัวละครในภาคแรก แจ็ค แบล็ค ในบทสไตน์ โผล่มาแค่ตอนท้ายๆ เรื่อง พอสร้างสีสันแต่ไม่มากพอทำให้หนังน่าสนใจมากขึ้น

Mary Poppins Returns

Mary Poppins ( 1964) เป็นหนังเพลงที่สร้างความแปลกใหม่ในโลกภาพยนตร์สมัยนั้น ด้วยการที่มีนักแสดงที่เป็นคนปนกับตัวละครที่เป็นการ์ตูน เป็นหนังที่คว้ารางวัลออสการ์ถึง 5 รางวัล หนึ่งในนั้นคือ รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จูลี แอนดรูวส์

ไม่น่าเชื่อว่าหนังน่ารักและเนื้อเรื่องประทับใจเช่นนี้จะมาจากชีวิตที่ขมขื่นของนักเขียน พี.แอล.เทรเวอร์ส ที่มีปัญหาชีวิตในวัยเด็ก เธอมีพ่อที่ทำงานธนาคารแต่ติดเหล้าจนถูกไล่ออก และต้องจากเธอไปก่อนวัยอันควร

เทรเวอร์สรักหนังสือที่เธอเขียนเรื่องนี้มาก จนไม่ยอมขายลิขสิทธ์ให้ดิสนีย์ไปสร้างภาพยนตร์ กว่าจะกล่อมให้เธอยอมกินเวลานานมาก และเรื่องราวนี้ได้เคยถูกเอาไปสร้างหนัง เรื่อง Saving Mr. Banks ที่เล่าเรื่องความเป็นมา กว่าจะสร้างหนัง Mary Poppins ออกมาได้

จูลี แอนดรูวส์ สร้างมาตรฐานการแสดงไว้สูงมาก 54 ปีผ่านไป เมื่อเอมิลี บลันท์ มารับบทแมรี ป๊อปปินส์ ในหนังภาคต่อ จึงเป็นภาระที่หนักมาก แต่เอมิลีเป็นดาราระดับไม่ธรรมดา ฝีมือการแสดงหลากหลายบทบาท

ทั้งสาวนักบู๊ในหนังสนุกมาก Edge of Tomorrow และ Sicario หนังระดับชิงออสการ์แบบ Into the Woods หรือหนังตื่นเต้นระทึกขวัญแบบ A Quiet Place

เอมิลี ฝึกหนักทั้งร้องเพลงและเต้นรำ จนเธอกลายเป็นแมรี ป๊อปปินส์ พี่เลี้ยงสาวสวยมีเสน่ห์และแสนมหัศจรรย์ ที่เด็กๆใฝ่ฝันอยากมีพี่เลี้ยงแบบนี้ แมรีจะปรากฏตัว ยามครอบครัวมีปัญหา นำพาความสดใสและเวทมนตร์ที่ช่วยคลายความทุกข์ และจากไปเมื่อปัญหาต่างๆ คลี่คลายลง

แม้หนังจะสร้างห่างกันถึง 54 ปี แต่เนื้อเรื่องเกิดขึ้นต่อจากภาคแรก 25 ปี ครอบครัวแบงค์ที่มีเจน (เอมิลี มอร์ติเมอร์) และไมเคิล (เบน วิชอว์) เด็กเล็กที่แมรีเคยเลี้ยงดู กำลังเผชิญปัญหาใหญ่

ไมเคิลสูญเสียภริยา และมีลูกถึงสามคน เศรษฐกิจตกต่ำ จนบ้านที่อยู่อาศัยกำลังจะถูกยึด เขาต้องหาเอกสารสำคัญไปแสดงต่อวิลกินส์ นายธนาคารหน้าเนื้อใจเสือ (โคลิน เฟิร์ธ ออสการ์นักแสดงชายยอดเยี่ยม จาก The King’s Speech ที่เราคุ้นเคยจากบทแฮร์รี ฮาร์ท ในหนัง Kingsman พลิกบทมาเป็นตัวร้ายของเรื่อง) เพื่อไม่ให้บ้านถูกยึด

หนังอบอุ่นและน่ารัก บรรยากาศเหมือนหนังคลาสสิกสมัยก่อน บ้านเลขที่ 17 ถนนเชอร์รีทรีเลน มีบางอย่างที่คล้ายสภาพบ้านเรือนในหนัง My Fair Lady และยังคงเอกลักษณ์เป็นหนังคนแสดงผสมการ์ตูน คอสตูมและสีสันหนังสดใส เป็นหนังแฟนตาซีที่ดูง่าย เพลงเพราะ และให้ข้อคิดหลายอย่าง

ความเครียดทำให้คนเราลืมบางสิ่งบางอย่าง แต่แมรีนำบรรยากาศแห่งความสุข ความรักและความอบอุ่นกลับคืนมา พาเด็กไปผจญภัยในอ่างอาบน้ำที่กลายเป็นมหาสมุทร กระโดดเข้าไปในภาพวาดของโถกระเบื้อง สื่อสารกับสัตว์ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในภาพวาด ดึงไมเคิลที่จมอยู่กับความทุกข์จนหลงลืมวัยเด็ก ให้กลับมามีความสุขและความหวัง

หนังนอกจากจะได้ผู้กำกับฝีมือดี ร็อบ มาร์แชลล์ ที่เคยกำกับหนังดังแบบ Pirate of the Caribbean, Into the Woods และ Chicago แล้ว ยังมีนักแสดงดังร่วมด้วยมากมาย

นอกจาก โคลิน เฟิร์ธ และ เมอริล สตรีป คุณปู่ดิ๊ก แวนไดค์ ที่เคยแสดงเป็นตัวเอกในภาคแรก ก็กลับมาโชว์สเต็ปการเต้นแท็ปที่หนุ่มๆ ต้องอาย

แถมด้วย ลิน –แมนูเอล มิแรนด้า นักร้อง นักแต่งเพลง นักแสดงรางวัลโทนี อวอร์ด จากละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ Hamilton ที่แสดงเป็นแจ็ค คู่หูของแมรี ป๊อปปินส์ ก็ร้องเพลงเพราะ ลีลาการเต้นสนุกสนาน เป็นสีสันให้หนังเรื่องนี้อย่างที่คนชอบหนังมิวสิคับไม่ควรพลาด

ก็ไม่แปลกที่ Mary Poppins Returns จะมีชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง 4 รางวัลคือ หนังยอดเยี่ยมประเภทมิวสิคัล/ตลก นักแสดงชายยอดเยี่ยม นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม และดนตรีประกอบยอดเยี่ยม แต่จะคว้ารางวัลอะไรมาได้บ้าง คงต้องติดตามดูกันเอง