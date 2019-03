The Kid Who Would Be King คิงอาร์เธอร์เวอร์ชั่นเด็ก-ทันสมัย

ผู้เขียน สุรีย์ประภา

คิงอาเธอร์มีตัวตนจริงหรือไม่ นักประวัติศาสตร์ยังไม่พบคำตอบ แต่ตำนานของพระองค์ถูกเล่าขานช่วงศตวรรษที่ 11- 15 ผ่านเอกสารหลายร้อยฉบับที่แปลเป็นภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย อิตาลี ฯลฯ

ฮอลลีวูดก็สนุกที่จะหยิบเรื่องราวคิงอาเธอร์ ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ พ่อมดเมอร์ลิน และอัศวินโต๊ะกลม มาสร้างเป็นหนังเวอร์ชั่นต่างๆ ที่มีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ

ก่อนหน้านี้ ดูและวิจารณ์หนังคิงอาเธอร์ ที่ผู้กำกับ กาย ริชชี่ นำมาตีความใหม่ King Arthur: Legend of the Sword ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า เป็นหนังคิงอาเธอร์ที่เฟี้ยวและกวนมาก คิงอาเธอร์มีชีวิตวัยเยาว์ที่ปากกัดตีนถีบ หนังมันส์ แมน และดิบ แต่กลับขาดทุนขนาดติดอันดับ 1 ของ 5 หนังขาดทุนสูงสุดของปี 2017

แต่ผู้สร้างก็ยังไม่เข็ด ปีนี้เรื่องราวคิงอาเธอร์และดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์กลับมาอีกครั้ง กำกับและเขียนบทโดย โจ คอร์นิช ผู้เขียนบท Ant–Man ภาคแรก

The Kid Who Would Be King เป็นหนังผจญภัย แอคชั่นแฟนตาซี ภารกิจกอบกู้โลกที่ถ่ายทอดตำนานเก่าให้ออกมาในรูปแบบที่เข้ากับยุคสมัยและสังคมปัจจุบัน เอาเวทมนตร์โบราณมาพบกับโลกยุคปัจจุบัน เป็นคิงอาเธอร์เวอร์ชั่นเด็ก ที่ใช้ตัวละครหลักเป็นเด็กและเป็นตัวเดินเรื่องตลอดทั้งเรื่อง

อเล็กซ์ (หลุยส์ แอชบอร์น เซอร์กิส) เป็นเด็กตุ้ยนุ้ยธรรมดาที่ไม่มีอะไรโดดเด่น แต่รักเพื่อนและคอยช่วย เบดเดอร์ส (ดีน ชัวมู) เพื่อนสนิท ที่มักถูกขาใหญ่ประจำโรงเรียน แลนซ์ (ทอม เทย์เลอร์) และ เคย์ (รีอานนา ดอร์ริส) กลั่นแกล้งเป็นประจำ

ชีวิตอเล็กซ์เปลี่ยนไป เมื่อไปดึงดาบที่ปักอยู่ในหินที่ตึกร้าง และค้นพบว่า มันคือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ในตำนาน

อเล็กซ์ต้องรวบรวมสมัครพรรคพวก เพื่อต่อกรกับแม่มดร้ายมอร์กาน่า (รีเบคกา เฟอร์กูสัน) ที่จะกลับมาครอบครองโลก ในจังหวะที่โลกอ่อนแอ แตกแยก และไร้ผู้นำที่มีคุณธรรม

“นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่ผู้ที่จะสามารถฆ่าศัตรูได้ แต่คือผู้ที่สามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นพันธมิตร” อเล็กซ์ต้องเปลี่ยนศัตรูตัวเอ้ ทั้งแลนซ์ผู้มีแต่ความโลภ และเคย์ที่คิดถึงแต่ตัวเอง ให้กลับมาเป็นพันธมิตร โดยมีพ่อมดจากอดีต คือ เมอร์ลิน (แองกัส อิมรี เป็นเมอร์ลินเด็ก และแพทริค สจ๊วร์ตหรือ Professor X เป็นเมอร์ลินแก่) เป็นผู้แนะนำและคอยให้ความช่วยเหลือ

นี่เป็นหนังผจญภัยสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน เหมือนจะเชย แต่บันเทิงพอที่ผู้ใหญ่จะดูได้สนุกและอยากติดตาม มุขตลกน่ารักและมีตลอดทั้งเรื่อง

ใครชอบหนังแฟนตาซี มีอัศวิน เวทมนตร์ มังกร พ่อมด แม่มด น่าจะไปดู พล็อตเรื่องดี บทสนทนามีแง่คิด สอนเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพ ความเชื่อใจ ความกล้าหาญ คุณธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสังคม

ตัวละครในหนังน่าสนใจ ตัวเอกเด็กสี่คน เป็นเด็กธรรมดาๆ ที่แตกต่างกันทั้งนิสัย เชื้อชาติ และสีผิว แต่มารวมตัวกันเพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ รูปลักษณ์ที่ค่อนข้างตุ้มต๊ะตุ้มตุ้ยของอเล็กซ์ไม่ใช่ปัญหา หนังย้ำว่า “กษัตริย์ที่แท้จริงต้องกล้าหาญและมีคุณธรรม”

แองกัส อิมรี ในบทเมอร์ลิน พ่อมดที่แฝงตัวในคราบเด็กวัยรุ่น เป็นอีกตัวละครที่ดูน่าขัน ท่าทางตลก ติ๊งต๊อง คอยาวใส่เสื้อโคร่งเคร่ง มีท่วงท่าการร่ายเวทย์มนตร์โดยใช้มือ ที่เจ๋งมาก จนดูแล้วคงมีบางคนอยากเลียนแบบ

แพทริค สจ๊วร์ตในบทเมอร์ลินแก่แสดงแบบสบายๆ บุคลิกอบอุ่น พอเป็นที่พึ่งของเด็กขาดพ่อแบบอเล็กซ์ ที่น่าเสียดายคือรีเบคกา เฟอร์กูสัน จดจำเธอแม่นยำจาก Mission Impossible: Fallout และ The Greatest Showman แต่เรื่องนี้แม้จะแสดงเป็นตัวร้ายหลัก แต่กลับไม่น่าจดจำ

ฉากต่อสู้สนุก ต้นไม้ผี และกองทัพทหารม้าจากโลกยุคโบราณทำออกมาได้น่าสนใจ CG เนียนตา เป็นหนังผจญภัยรุ่นจิ๋วที่ไม่น่าพลาด หนังน่ารักและมีข้อคิดที่ดีงาม