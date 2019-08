ผู้เขียน สุรีย์ประภา

หนังสองรส A Dog’s Journey กับ Child’s Play

A Dog’s Journey

มิตรภาพและความผูกพันระหว่างคนกับสุนัข ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นับครั้งไม่ถ้วน

บางเรื่องสร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง เช่น Hachi ที่ดัดแปลงจากหนังญี่ปุ่น เรื่องสุนัขผู้ซื่อสัตย์ ฮาจิโกะ ที่รอนายที่สถานีรถไฟเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จนตัวมันตาย ปัจจุบันยังคงมีรูปปั้นเจ้าฮาจิโกะอยู่ที่สถานีรถไฟชิบูยะ จนทุกวันนี้

หรือเรื่องราวของ มาริและลูกน้อยของมัน ที่เล่าผ่านหนังเรื่อง A Tale of Mari and Three Puppies สุนัขซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวญี่ปุ่นลุกขึ้นมาบูรณะซ่อมแซมบ้านเมือง ภายหลังเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 2004 ที่เมืองชูเอ็ทสึ จังหวัดนิงาตะ

A Dog’s Journey เป็นหนังภาคต่อจาก A Dog’s Purpose (2017) ที่สร้างจากนิยายขายดีของ ดับเบิลยู บรูซ คาเมรอน เรื่องราวของ เบลีย์ สุนัขซื่อสัตย์ ที่สอดคล้องกับความเชื่อคนไทยเกี่ยวกับวัฏสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ)

นั่นคือเมื่อเบลีย์ตาย มันจะกลับมาเกิดใหม่เป็นสุนัขพันธุ์ต่างๆ ที่มีความพิเศษคือ มันมีความทรงจำจากชีวิตเดิมติดตัวมา ไม่ว่ามันเกิดเป็นหมาพันธุ์ไหน หรืออยู่ที่ไหน เป้าหมายมันคือกลับมาหา อีธาน (เดนนิส เควด)

นั่นคือเรื่องราวภาคแรก

ใน A Dog’s Journey เล่าเรื่องต่อจากภาคแรกว่าเบลีย์มีชีวิตที่แสนสุขกับนายที่มันรักและกลับมาหา แต่คราวนี้มีสมาชิกใหม่ในครอบครัวเพิ่มขึ้น กลอเรีย (เบ็ตตี้ กิลพิน) เมียม่ายของเฮนรี่ ลูกชายที่เสียชีวิตไปของอีธานและฮันนาห์ (มาร์ก เฮลเกนเบอร์เกอร์) และซีเจ หลานสาวตัวน้อย

กลอเรียเป็นแม่ที่ไม่มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติไม่ดีต่อพ่อแม่สามี เธอพาลูกออกจากบ้านทั้งที่ตัวเองไม่พร้อม อีธาน (ซึ่งเชื่อในเรื่องการกลับมาเกิดใหม่ของเบลีย์) จึงฝากฝังเบลีย์ซึ่งกำลังจะสิ้นอายุขัยว่า ไม่ว่าเบลีย์จะเกิดกี่ภพกี่ชาติ หน้าที่ของเบลีย์คือต้องคอยดูแลซีเจ

อย่าไปสนใจความ “เวอร์” ของหนังที่สร้างให้หมามีความทรงจำติดตัวไม่ว่าจะเกิดใหม่กี่ชาติ หรือความง่ายและความบังเอิญที่ทำให้เบลีย์หาซีเจ (แคธริน เพรสค็อตต์) เจอทุกชาติ ทั้งได้อยู่ด้วยกันและไม่ได้อยู่ด้วยกัน

หนังยังคงมีการเล่าเรื่องที่น่ารัก ผ่านมุมมองของสุนัขที่เรียนรู้และผ่านชีวิตร่วมกับคนที่เลี้ยงดูมันมา เป็นหนังปลอดพิษภัยที่ดูได้ทั้งครอบครัว ภาคนี้แทรกประเด็นครอบครัว และตัวละครมนุษย์มีบทบาทมากขึ้น ถึงไม่เคยดูภาคแรกก็สามารถตามเนื้อหาได้ เพราะเป็นหนังดูสบายๆ ไม่ซับซ้อน

ตัวเอกของเรื่องเปลี่ยนมาเป็นซีเจ ไม่ใช่อีธานอย่างภาคแรก ชีวิตของเธอลุ่มๆ ดอนๆ เพราะมีแม่ที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้

กว่าจะประสบความสำเร็จและเจอคนที่ “ใช่” ซึ่งแน่นอนว่าด้วยฝีมือของเบลีย์ที่กลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขพันธุ์ต่างๆ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย คนดูก็ได้ทั้งหัวเราะและน้ำตารื้นด้วยความซาบซึ้ง ไม่ใช่ด้วยความเศร้าแต่ด้วยความน่ารัก ความฉลาด และความผูกพันต่างๆ ระหว่างเจ้าตูบกับมนุษย์

A Dog’s Journey เป็นหนังฟีลกู๊ดที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนรักสุนัข ใครชอบสุนัขไม่น่าพลาด และถ้าชอบหนังเกี่ยวกับสุนัข ปีนี้ประมาณเดือนสิงหาคม จะมีหนังน่ารักอีกเรื่องชื่อ The Art of Racing in the Rain เรื่องราวของหมาแสนรู้ชื่อ เอนโซ ที่ เควิน คอสเนอร์จะมาเป็นผู้ให้เสียง

Child’s Play

ของเล่นหรือเพื่อนคลายเหงาของเด็กๆ หนีไม่พ้นสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว นก หรือไม่ก็ตุ๊กตา

Annabelle เป็นหนังตุ๊กตาผีสิงที่โด่งดังมากสมัยนี้ ที่ใครได้ไป ก็ต้องเผชิญเหตุการณ์ที่ทั้งหลอนและระทึก

แต่ก่อนหน้านี้ มีตุ๊กตา Good Guys นาม ชัคกี้ จากหนัง Child’s Play ที่ถูกฆาตกรต่อเนื่องร่ายมนตร์ดำย้ายวิญญาณเข้าสิงในตุ๊กตาก่อนตนเองจะตาย และก่อเหตุฆาตกรรมโหดเหี้ยมตามมา จนกลายเป็นหนังสยองขวัญที่มีภาคต่ออีก 6 ภาค

แม้ภาคหลังๆ จะไม่ประสบความสำเร็จ จนหนังต้องฉายแบบจำกัดโรงและทำเป็นแผ่นดีวีดี แต่คนดูหลายคนยังมีภาพจำของชัคกี้ ที่อยากให้มันคืนชีวิตกลับมา

ปี 2019 ครบรอบ 31 ปีของหนัง Child’s Play มีการรีบูตหนังเรื่องนี้ออกมาใหม่ โดยเปลี่ยนทีมงานทั้งหมด

เซธ เกรเฮม-สมิธ และเดวิด แคทเซนเบิร์ก สองโปรดิวเซอร์จาก It (หนังสยองขวัญยอดเยี่ยมแห่งปี 2017) มาเป็นผู้ควบคุมการผลิต

พวกเขาพูดถึงหนังเรื่องนี้ว่า “เราไม่อยากรีเมกหนังจากปี 1988 ซึ่งเป็นหนังขึ้นหิ้ง และชัคกี้กลายเป็นวายร้ายในความทรงจำ เราต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ สิ่งที่เหมาะกับคนดูยุดนี้”

ไทเลอร์ เบอร์ตัน สมิธ มือเขียนบทหนัง Action–Comedy อย่าง Kung Fury 2 เป็นผู้ทำหน้าที่เขียนบท ที่ทำให้ Child‘s Play เวอร์ชั่นนี้ มีความเป็นหนังเด็กในช่วงต้น มีมุขตลกอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะมีในหนังสยองขวัญ และมีความโหดที่ชวนแหวะจนต้องหลับตา ในฉากการเชือดแต่ละครั้ง โดยมี ลาร์ส เคลฟเบิร์ก (กำกับหนัง Polaroid) มาเป็นผู้กำกับ

ชัคกี้ถูกตีความใหม่ ความเป็นฆาตกรของมันไม่ได้เกิดจากการมีวิญญาณร้ายเข้าสิง แต่มันเป็นตุ๊กตาไฮเทคที่เกิดจาก A.I. สุดล้ำ ของบริษัท Kaslan Products

มันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง พูดคุยโต้ตอบกับเจ้าของได้ สามารถบันทึกเสียงและวีดีโอเก็บไว้เป็นเมมโมรี่ ยิ่งกว่านั้นมันสามารถแฮกเข้าอุปกรณ์ทุกอย่างของแคสแลน ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถยนต์ ฯลฯ

ตุ๊กตารุ่นนี้ถูกตั้งโปรแกรมจำกัดความรุนแรงไว้ แต่มีเหตุให้ชัคกี้ถูกปลดล็อก A.I.ของมันเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว อะไรที่แอนดี้ (เกเบรียล เบตแมน จากหนัง Lights Out) เพื่อนรักของมันชอบหรือไม่ชอบ

แล้วมันก็เริ่มทำทุกอย่างให้เพื่อนของมันพอใจ เป็นความคิดที่เหมือนดี แต่นำมาซึ่งเรื่องราวสุดสยอง เมื่อมันเริ่มกำจัดคนที่แอนดี้ไม่ชอบ หรือคนที่จะแย่งแอนดี้ไปจากมัน

มาร์ค ฮามิลล์ นักแสดงรุ่นใหญ่ที่คนดูคุ้นเคยในบท ลุค สกายวอล์กเกอร์ จาก Star Wars เป็นผู้ให้เสียงชัคกี้ และยังร้องเพลง The Buddi Song เพลงประกอบหนังที่ฟังง่าย ใช้เครื่องดนตรีที่เป็นของเล่นทั้งหมด ตั้งแต่เปียโน ไซโลโฟน กีตาร์พลาสติก และกลองของเล่น ฟังแล้วหลอนติดหู ทั้งสนุกสนาน รื่นเริง และร้ายกาจไปพร้อมกัน

หนัง Child’s Play เวอร์ขั่นนี้ ให้รสชาติที่ต่างจากเวอร์ชั่นเดิม ตุ๊กตาชัคกี้ไม่ได้มีความเป็นฆาตกรมาแต่กำเนิด

มันโหดเหี้ยมฆ่าคนหลายศพ ที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี โดยใช้วิธีการที่สยดสยอง เลือดสาดกระจาย แต่คนดูหลายคนแอบสงสาร เพราะความร้ายกาจของชัคกี้มีที่มาที่ไป มันสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวและฟอร์มตัวเองขึ้นมา

จากเด็กใสๆ ที่รักเพื่อน เห็นตัวอย่างและเกิดการเรียนรู้ที่ผิด จนกลายเป็นตุ๊กตาหฤโหดที่ไล่ล่าฆ่าคนที่มันคิดว่าจะทำร้ายแอนดี้หรือจะแย่งเพื่อนรักมันไป

น่าเศร้าว่าแม้ตอนที่แอนดี้จะกำจัดมัน มันก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรผิด