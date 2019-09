นับพันแห่ชม ‘สุสานจิ๋นซี’ แถวล้นนอกประตู ‘ศิวโมกขพิมาน’ จัดระเบียบเข้ม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่พระที่นั่งศิวโมกพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ ซี่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang : The First Emperor of China and Terracotta Warriors) เป็นวันแรก

โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปิดให้เข้าชมเป็นวันแรกในเวลา 08.30 น. มีผู้สนใจเข้าชมจำนวนมาก โดยเมื่อเวลา 11.00 น. มียอดผู้เข้าชมรวมกว่า 1,000 รายแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดระเบียบให้เข้าชมเป็นรอบๆ รอบละ 50 คนทุก 10 นาที โดยในวันนี้นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เยี่ยมชมและให้การต้อนรับประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นพิเศษในวันจันทร์ที่ 16 และวันอังคารที่ 17 กันยายน จากนั้นจะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-อาทิตย์ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท