ผู้เขียน สุรีย์ประภา

Can You Keep a Secret? ไม่เหมาะสำหรับคนอายุ 45 ขึ้นไป (ล้อเล่น)

หนังโรแมนติกคอมเมดี้ จากนิยายชื่อเดียวกันที่วางจำหน่ายปี 2003 ของ โซฟี คินเซลลา เจ้าแม่นิยายรักกุ๊กกิ๊ก ที่นางเอกมีลักษณะแทบจะแบบเดียวกันหมดทุกเรื่อง คือตลก เปิ่น เป๋อ และมองโลกในแง่ดี ผลงานของเธอติดอันดับ Top List ถูกตีพิมพ์กว่า 40 ล้านเล่ม และถูกแปลไปแล้วกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

นิยายดังของเธอที่ถูกนำไปสร้างหนังและนักดูหนังคนไทยคุ้นเคยคือ The Shopaholic Series ที่ใช้ชื่อหนังว่า Confessions of Shopaholic (2009) ส่วนนิยาย Can You Keep a Secret? ก็สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาคือขายหมดในทุกร้าน

ผู้กำกับหนังเรื่องนี้คือ เอลิเซ ดูแรน ซึ่งกำกับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก แต่เป็นโปรดิวเซอร์และกำกับซีรีส์มาแล้วหลายเรื่อง โดยมีดาราสาวสวยดวงตาสีฟ้า อเล็กซานดร้า ดาแดริโอ จาก San Andreas และ Baywatch แสดงนำและนั่งแท่นโปรดิวเซอร์เป็นครั้งแรกด้วยตัวเอง

เอ็มมา (อเล็กซานดร้า ดาแดริโอ) สาวออฟฟิศแสนธรรมดา ขึ้นเครื่องบินกลับสำนักงานอย่างหมดสภาพ เพราะการไปติดต่อธุรกิจของเธอล้มเหลว พนักงานบนเครื่องบินอัพเกรดให้เธอนั่งที่นั่งชั้นหนึ่งด้วยความสงสาร

ระหว่างทางเครื่องบินผจญอากาศแปรปรวน เอ็มมาคิดว่าเธอคงต้องตาย เลยระบายความในใจ และความลับทุกอย่างไม่ว่าจะน่าอับอายขนาดไหน ให้หนุ่มแปลกหน้าที่นั่งติดกันฟัง ตั้งแต่เรื่องราวในบริษัท เพื่อนร่วมงาน ชีวิตรัก และเรื่องบนเตียง

เครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัย และกลายเป็นว่าหนุ่มแปลกหน้าที่ล่วงรู้ความลับทุกอย่างของเธอคือ แจ็ค ฮาร์เปอร์ (ไทเลอร์ เฮอคลิน จากซีรีส์วัยรุ่น Teen Wolf และหนัง Fifty Shades Freed) หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทที่เธอทำงานอยู่ ซึ่งบินมาตรวจงานในสาขาของบริษัท

เรื่องราวเป็นแนวนิยายพาฝัน ระหว่างหญิงสาวโก๊ะๆ กับเจ้านายหนุ่มหล่อสุดแสนเพอร์เฟ็คท์ ที่ดันไปรู้ความลับทุกอย่างของลูกน้องสาว ที่เขารู้สึกพึงใจ

หนังฟีลกู๊ด ดูง่าย พล็อตเรื่องธรรมดาๆ เหมาะสำหรับหนุ่มสาวที่เป็นคู่รักกันจูงมือกันไปดู คอนเซ็ปต์ของหนังคือ คนรักกันควรเปิดใจและไม่มีความลับต่อกัน แต่หากมีความลับก็ต้องรักษาความลับของกันและกัน

นางเอกสวยพระเอกหล่อช่วยทำให้หนังมีความน่าดู ความเปิ่นและชอบทำอะไรที่คาดไม่ถึงของนางเอก ตลอดจนเรื่องราวสัปดนใต้สะดือนิดๆ และตัวละครรอบตัวนางเอก ทั้งที่บ้านและที่ทำงานซึ่งมีหลากหลายประเภท ทำให้หนังมีสีสัน น่าขันจนดูไปอมยิ้มไป

นิสัยตัวละครหลักทั้งสองตัวค่อนข้างตื้นเขิน เหตุผลที่สนับสนุนการกระทำของตัวละครเบาบาง โกรธกันไปโกรธกันมา บทจะให้อภัยกัน ก็ให้อภัยกันง่ายๆ หนังสไตล์หวานๆ น่ารัก โรแมนติก ตลก

จนอยากจะติดประกาศแบบล้อๆ ว่า หนังไม่เหมาะสำหรับคนอายุ 45 ปีขึ้นไป