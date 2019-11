Zombieland: Double Tap รักษามาตรฐานเดิมไว้ได้

ผู้เขียน สุรีย์ประภา

Zombie land: Double Tap รักษามาตรฐานเดิมไว้ได้

หนังซอมบี้เป็นหนังอีกแนวที่คนดูชื่นชอบ ที่สร้างกันส่วนใหญ่มักเป็นแนวตื่นเต้น ระทึกขวัญ สยดสยองกับความโหดของซอมบี้ ที่ทำให้คนดูต้องลุ้นระทึกกับการที่ตัวละครพยายามเอาชีวิตรอดจากการถูกซอมบี้กัดกิน หรือการกลายสภาพเป็นซอมบี้

เช่น Dawn of the Dead, World War Z และแม้แต่เกาหลีก็มีหนังซอมบี้ที่ดังจนสตูดิโอยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวู้ดสนใจจะซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมก เช่น Train to Busan

แต่ก็มีหนังซอมบี้แนวตลกที่ถูกใจคนดูเช่น หนังของผู้กำกับ เอ็ดการ์ ไรท์ อย่าง Shaun of the Dead ที่เหมือนทำล้อเลียน Dawn of the Dead

Zombieland เป็นหนังซอมบี้แนวนี้อีกหนึ่งเรื่อง ที่เป็นที่จดจำของคนดู หนังเน้นความบันเทิง เบาสมอง มุขตลกมากกว่าความโหดและความน่ากลัวของซอมบี้ เป็นหนังนอกสายตาที่ออกฉายเมื่อปี 2009 ด้วยทุนสร้างแค่ 23.6 ล้านเหรียญ แต่กวาดรายได้ไปกว่า 100 ล้านเหรียญ แม้กระนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีภาคต่อ

ผ่านไปสิบปี Zombieland กลับมาอีกครั้ง โดยผู้กำกับคนเดิม รูเบน ไฟลเซอร์ ที่ประสบความสำเร็จจากการกำกับหนัง Anti–Hero เรื่อง Venom ที่มาพร้อมคนเขียนบททีมเดิม เร็ทท์ รีส พอล เวอร์นิค ผู้เขียนบท Deadpool เสริมด้วย เดฟ คัลลาแฮม

แถมตัวเอกทั้ง 4 คนยังกลับมารับบทเดิม ได้แก่ เจสซี ไอเซนเบิร์ก (โคลัมบัส) วูดดี้ แฮร์เรลสัน (แทลลาแฮสซี) เอ็มม่า สโตน (วิชิต้า) และ อาบิเกล เบรสลิน (ลิตเติ้ล ร็อก)

ภาคนี้มีตัวละครเพิ่มขึ้นหลายตัว ที่โคตรบ้า ทำให้หนังมีสีสัน บันเทิงแบบบ้าบอคอแตก มุขตลกฮาจัดหนักกว่าเดิม

ตัวละครใหม่ที่ต้องพูดถึงคือ โซอี้ ดุตช์ ในบทแมดิสัน หญิงสาวลุคหวานแอ๊บแบ๊ว ติ๊งต๊อง ที่ไม่น่าเชื่อว่าลักษณะแบบนี้จะเอาตัวรอดได้โดยไม่โดนซอมบี้ขย้ำ

แมดิสันบอกว่าเธอรอดเพราะซ่อนตัวในตู้แช่แข็ง แต่แทลลาแฮสซีพูดกับโคลัมบัสว่า “รู้ไหม ทำไมหล่อนถึงยังรอดอยู่ เพราะซอมบี้กินสมอง แต่หล่อนไม่มี” เป็นบทสนทนาจิกกัดที่อธิบายตัวตนแมดิสันได้ชัดเจน

หนังภาคแรกเล่าเรื่องคนสี่คน ที่ต้องพยายามเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ และโคจรมาพบกัน จนอยู่รวมกันเป็นครอบครัวพิลึกพิลั่น ที่มีการตั้งกฎสุดฮาเพื่อรอดชีวิต

หนังภาคนี้ยังคงออกแนว Road Movie ที่ตัวละครผจญภัยไปในสถานที่ต่างๆ เหมือนเดิม โคลัมบัสและแทลลาแฮสซี ออกติดตามวิชิต้าและลิตเติล ร็อก ที่แยกตัวไปเพราะต่างมีเหตุผลส่วนตัว ระหว่างทางพบผู้รอดชีวิตเพี้ยนๆ เช่น หนุ่มบุปผาชนที่ต่อต้านความรุนแรง

หนังฉายภาพทีมคู่หูที่สะท้อนบุคลิกของแทลลาแฮสซีและโคลัมบัส แต่ที่สุดยอดคือ แมดิสันสาวโก๊ะๆ รั่วๆ ที่ป่วน จนทำให้สัมพันธ์ระหว่างโคลัมบัสและวิชิต้าสั่นคลอน ขณะที่แทลลาแฮสซีก็ได้พบสาวแกร่งที่ทำให้ใจเขาหวั่นไหว

Zombieland: Double Tap มีมุขตลกที่เกรียนมาก โดยหยิบหนังหลายเรื่องมาล้อ เช่น The Walking Dead, Thor และ Terminator ที่ภาคนี้ซอมบี้มีพัฒนาการมากขึ้น จนโคลัมบัสตั้งชื่อว่าซอมบี้รุ่น T-800 เช่นที่ อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนคเกอร์ เป็นหุ่นรุ่น T-800 ในหนัง Terminator รวมทั้งล้อหนังภาคแรกของตัวเองด้วย

สถานที่และบุคคลดังถูกนำมาล้อเลียน บ้านที่ทั้งสี่คนอาศัยอยู่ในช่วงแรกคือทำเนียบขาว ที่บทสนทนาแอบเสียดสีพฤติกรรมของคลินตันและนักศึกษาฝึกงานสาว

ภาคนี้ แทลลาแฮสชีเป็น “ติ่ง” เอลวิส คนดูเลยได้เห็นเขาแต่งชุดเอลวิสที่คุ้นตา และร้องเพลงร็อกที่คุ้นหู

หนังมีภาพ ภาษา และพฤติกรรมรุนแรง แอคชั่นฆ่าซอมบี้ ดิบ โหด เลือดสาดกระจาย แต่มุขตลกฮาแบบไร้สติและจัดเต็มทำให้ฉากเหล่านี้ดูเบาลง

นอกจากนี้ เนื้อหาหนังยังพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละคร การประคับประคองคนในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันได้ โดยมีการแสดงที่เคมีเข้ากันของตัวละครทั้งสี่ที่เคยได้ทั้งรางวัลออสการ์ (เอ็มมา สโตน) หรือได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์ (วูดดี้ แฮร์เรลสัน, เจสซี ไอเซนเบิร์ก และ อาบิเกล เบรสลิน)

ทำให้หนังฮา มัน สนุกแบบรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้ ถ้าใครชอบภาคแรก ก็คงจะชอบภาคนี้

ภาพยนตร์แอนตี้ฮีโร่เรื่องใหม่-หนังซอมบี้ไอเดียเจ๋งจากญี่ปุ่น