ผู้เขียน สุรีย์ประภา

Ford v Ferrari กับ Knives Out หนังดีสองรสชาติ

Ford v Ferrari

Ford v Ferrari เป็นหนังรถซิ่งอิงเรื่องจริง ที่สร้างจากประวัติศาสตร์โลกยานยนตร์ยุค 60 เล่าเรื่องราวการผลิตรถแข่งครั้งแรกของฟอร์ดมอเตอร์ เพื่อลงแข่งขันชิงชัยชนะในสนามแข่งขัน 24 Hours of Le Mans สนามแข่งขันสุดทรหดและยิ่งใหญ่ในฝรั่งเศส

ค่ายยักษ์ใหญ่วงการยานยนต์ของสหรัฐอเมริกาอย่าง Ford เป็นที่รู้จักกันดีว่าสร้างรถยนต์ธรรมดาที่ใช้ทั่วไปและไม่ได้มีความชำนาญเรื่องรถแข่ง แต่เกิดสงครามศักดิ์ศรีระหว่างค่ายฟอร์ดและค่ายเฟอร์รารี่แห่งอิตาลี ที่ครองแชมป์ในสนาม Le Mans ติดต่อกันหลายปี

ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะโค่นเฟอร์รารี่ โดยมีเวลาเพียงแค่ 90 วัน ที่จะพัฒนารถฟอร์ด ให้มีทั้งความเร็วและความทนทาน เพื่อลงแข่งขันในสนามอันสุดหฤโหดแห่งนี้

ค่ายฟอร์ดสร้างทีมและทุ่มทุนมหาศาลเพื่อสร้างรถแข่งเพื่อเอาชนะ โดยมี แคร์โรลล์ เชลบี้ (แม็ตต์ เดม่อน) ชาวอเมริกันอดีตแชมป์เลอมังค์ แต่ต้องเลิกซิ่งเพราะปัญหาสุขภาพ มาเป็นคนคุมโปรเจ็คท์ในการผลิตรถแข่ง

เชลบี้ ดึงตัว เคน ไมลส์ (คริสเตียน เบล ) นักขับรถซิ่งและนักทดสอบรถแข่งชาวอังกฤษ ที่บุคลิกก้าวร้าวและคาดเดายากมาช่วยกันพัฒนารถ

ผู้กำกับ เจมส์ แมนโกลด์ (จากหนังเข้าชิงออสการ์ Walk the Line และ Logan ) สร้างหนังเรื่องนี้จากหนังสือ Go Like Hell: Ford , Ferrari and their Battle for Speed and Glory at Le Mans ของ เอ เจ ไบม์

หนังมีความยาวประมาณสองชั่วโมงครึ่ง แต่เนื้อหาน่าติดตามไม่น่าเบื่อ แม้คนที่ไม่มีความรู้หรือเคยดูการแข่งรถ ก็สามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะ Ford v Ferrari ไม่ใช่แค่หนังรถแข่งธรรมดา แต่เป็นหนังที่มีครบทุกรส

มีดราม่าของการต่อสู้เพื่อความฝัน ความพยายามเพื่อไปสู่จุดหมายอันยิ่งใหญ่ มิตรภาพระหว่างคนสองคนที่มีความฝันเดียวกัน การยอมลดละตัวตนเพื่อครอบครัว เพื่อมิตรภาพ และเพื่อองค์กร

ผู้กำกับสะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันของเชลบี้และไมลส์ ไม่ได้มีแค่ในสนาม แต่มีนอกสนามด้วย ในสนามคือการประลองความเร็วและความทนทานของรถ นอกสนามคือการห้ำหั่นกันเชิงธุรกิจ ที่ฝ่ายบริหารเข้าแทรกแซงฝ่ายการผลิต เพื่อหวังผลด้านการตลาด ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไร แต่การใส่เรื่องราวนี้ลงในหนัง ทำให้หนังมีมิติและสีสันมากขึ้น

ดารานำทั้งสองคน แสดงได้ดีสมศักดิ์ศรีดาราออสการ์ แม็ตต์ เดม่อน สุขุม ประนีประนอม แต่เอาจริงเอาจัง หนังให้น้ำหนักไปที่ตัวละคร เคน ไมลส์ ค่อนข้างมาก ทำให้การแสดงของคริสเตียน เบล เรื่องนี้โดดเด่น ประกอบกับเบลเป็นดาราที่ไม่ว่ารับบทใด เขาจะเข้าถึงตัวละครนั้นอย่างสมจริง

คาแรคเตอร์ติสด์ๆ เอาแต่ใจตัวเอง คาดเดายาก เป็นบทบาทที่น่าจะทำให้เบลไปได้ถึงการเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้ แต่จะชนะ วาคิน ฟีนิกซ์ จากบท Joker หรือไม่ ต้องติดตามดู

Knives Out

หนังปริศนาฆาตกรรมที่มีชั้นเชิงมาก ไม่ได้มาในแนวเคร่งเครียด แต่มาพร้อมมุขตลกร้าย สมชื่อภาษาไทย “ฆาตกรรมหรรษา ใครฆ่าคุณปู่” และสอดคล้องกับคำวิจารณ์ของหนังสือ Time UK “ผลงานแนวฆาตกรรมที่เฮฮาที่สุด”

กำกับและเขียนบทรวมทั้งเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมโดย ไรอัน จอห์นสัน ซึ่งมีผลงานที่คอหนังชื่นชอบ เช่น Brick หนังแจ้งเกิดของผู้กำกับ Looper หนังไซไฟ ไอเดียล้ำ Star wars: The Last Jedi มหากาพย์สงครามดวงดาว

สำหรับ Knives Out ผู้กำกับได้แรงบันดาลใจจากนวนิยายสืบสวนของอกาธา คริสตี แต่ได้เสนอมุมมองใหม่ให้กับหนังแนวสืบสวนสอบสวน ตลอดจนปรับให้ร่วมสมัยขึ้นเพื่อให้เข้ากับโลกยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างออนไลน์ถึงกันอย่างรวดเร็ว

หนังเล่าเรื่องซับซ้อนแต่สนุก มหาเศรษฐีนักเขียนนวนิยายชื่อก้องโลก ถูกพบเป็นศพหลังวันเกิดครบ 85 ปีของตนเอง รูปการเหมือนว่า ฮาร์ลาน ธรอมบีย์ (คริสโตเฟอร์ พลัมเมอร์) จะฆ่าตัวตาย แต่มีคนแอบส่งเงินให้ เบอนัวต์ บล็องก์ (แดเนียล เครก) นักสืบสุดเกรียนสืบสวนหาความจริง เพราะไม่เชื่อว่า นี่คือการฆ่าตัวตาย

นักสืบบล็องก์ พบความไม่ชอบมาพากล เศรษฐีเฒ่าเหมือนกำลังจะตัดเนื้อร้ายในครอบครัวทิ้ง และคนในครอบครัวต่างมีปมดำมืด ที่อาจเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ หนังชวนคนดูขบคิด และตามล่าหาฆาตกรตัวจริงไปพร้อมๆ กับบล็องก์

เฉพาะทีมนักแสดงก็คุ้มที่จะไปดู ตั้งแต่ดารารุ่นพ่อตัวเก๋า (คริสโตเพอร์ พลัมเมอร์) รุ่นลูก เขย สะใภ้ตัวแสบ เจมี ลี เคอร์ติส รับบทลินดา ลูกสาวคนโตผู้หยิ่งยะโส ดอน จอห์นสัน สามีลินดาที่พ่อตารู้ว่าแอบนอกใจลูกสาว ไมเคิล แชนนอน เป็น วอลเตอร์ ลูกชายคนเล็กที่ไม่ซื่อในการดูแลสำนักพิมพ์ โทนี คอลเล็ตต์ รับบทสะใภ้หม้าย โจนี ที่แอบเบียดบังเงินพ่อผัว

หรือรุ่นหลานตัวร้าย คริส อีแวนส์ เป็นแรนซัม หลายชายตัวแสบ ที่หมาในบ้านเห็นหน้ายังเห่า แคทเธอรีน แลงฟอร์ด เป็นเมก ลูกสาวโจนี ที่อาจรู้เห็นเป็นใจให้แม่กระทำผิด และเจเดน มาร์เทล จากหนัง IT เป็น เจคอบ หลานชายบ้าสมาร์ทโฟน

ยังมี อนา เดอ อาร์มาส (จาก Blade Runner 2048) รับบทพยาบาลมาร์ทา ผู้ที่ฮาร์ลานให้ความไว้วางใจ และลาคีธ สแตนฟิลด์ ดาราผิวสีจาก Sorry To Bother You รับบท เอลเลียต ผู้หมวดผู้ดูแลคดี

แต่ละคนมีบทบาทเฉพาะตัวที่ทำให้คนดูติดตามและจดจำได้ ดาราที่พลิกบทบาทแบบน่าทึ่งที่จะต้องขอพูดถึงมีสองคน

แดเนียล เครก มาในมาดนักสืบลุคอ้วนบวม สำเนียงพูดแปลกๆ ทิ้งภาพสายลับปราดเปรียวเจ้าเสน่ห์ 007 แถมมีมาดกวนโอ๊ย ที่ไม่น่าเชื่อว่าคนท่าทางแบบนี้จะสืบสวนอะไรกับเขาได้

ที่ยียวนกวนประสาทคือ คริส อีแวนส์ ที่แม้จะโลดแล่นในบทบาทซุปเปอร์ฮีโร่ กัปตันอเมริกา มาอย่างยาวนาน แต่ในบทแรนซัม หลานชายเกเรที่เป็นที่เอือมระอาของญาติๆ คริสสลัดภาพฮีโร่เดิมของตัวเองออกจนหมด

เขาให้สัมภาษณ์ว่า “มันดีมากเลยครับที่ได้เล่นเป็นคนที่ค่อนข้างเลวทรามบ้าง ผมไม่ค่อยได้โอกาสที่จะแสดงเป็นคนน่ารังเกียจ เพราะงั้นมันเลยสนุกมาก”

Knives Out ไม่ใช่หนังสืบสวนธรรมดา แต่เป็นหนังครบทุกรส จิกกัดทัศนคติคนอเมริกันเกี่ยวกับผู้อพยพ แพรวพราวทั้งบทสนทนา การดำเนินเรื่อง และการสร้างตัวละคร ทั้งลับสมองและตามด้วยมุขฮาที่เจ๋งแบบไม่น่าเชื่อว่าหนังสืบสวนสอบสวนจะนำเสนอแบบนี้ได้ ดูไป ขำไป และคาดเดาไม่ถูกว่าเรื่องราวแท้จริงเป็นอย่างไร