ผู้เขียน สุรีย์ประภา

Last Christmas หนังน่าประทับใจในบรรยากาศคริสต์มาส

หนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากเพลงชื่อเดียวกัน Last Christmas เพลงอมตะของวง WHAM! (วงดูโอที่มี จอร์จ ไมเคิล และ แอนดรูว์ ริดจ์ลีย์ เป็นสมาชิก)

เป็นที่รู้กันดีว่า ผู้แต่งคือ จอร์จ ไมเคิล ศิลปินเจ้าของรางวัลทางดนตรีมากมาย เช่น รางวัลแกรมมี่ ซึ่งเสียชีวิตในวันคริสต์มาส ปี 2016 และเพลงนี้เคยถูกแปลงเป็นเพลงไทยชื่อ สบายดีหรือเปล่า ขับร้องโดยวง XYZ

เป็นหนังที่เข้ามาถูกจังหวะและเวลา เพราะช่วงนี้บรรยากาศคริสต์มาสได้เริ่มขึ้นแล้ว คำวิจารณ์จากต่างประเทศของหนังเรื่องนี้สวนกับคนดู คะแนน Rotten Tomatoes ฝั่งวิจารณ์ได้แค่ 47% แต่ฝั่งคนดูได้คะแนนถึง 87% จึงเป็นหนังที่น่าจะเข้าไปตัดสินใจด้วยตัวเอง

ผู้กำกับคือ พอล ฟิก (ผู้กำกับผลงานตลกพลังหญิงอย่าง Bridesmaids, Ghostbusters 2016, Spy และหนังกึ่งทริลเลอร์อย่าง A Simple Favor) โดยมีเอมม่า ธอมป์สัน ซึ่งเป็นดาราระดับออสการ์ ที่มีฝีมือในการเขียนบทหนังขนาดได้รางวัลออสการ์บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมจาก Sense and Sensibility มาร่วมเขียนบทและแสดงเป็นแม่นางเอก

เห็นคู่พระนาง หนุ่มหล่อสาวสวย เอมิเลีย คลาร์ก (จากซีรีส์ดัง Game of Thrones และ Me Before You ) และ เฮนรี โกลดิง (แจ้งเกิดจาก Crazy Rich Asians และ A simple Favor) แล้ว หลายคนคงเดาว่าเป็นหนังรักโรแมนติกแนวเดิมๆ

ที่ตัวละครเอกกำลังมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วก็มีตัวละครอีกตัวก้าวเข้ามาทำให้โลกที่หดหู่สว่างไสว และจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง

Last Christmas ยังคงมีกลิ่นอายของพล็อตเรื่องแนวนี้ แต่มีประเด็นที่ต่างออกไป ที่ทำให้หนังน่าสนใจขึ้น ด้วยแนวทาง coming of age

เคท (เอมิเลีย คลาร์ก) เป็นหญิงสาวไร้สาระ เละเทะ ที่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง และถูกตราหน้าว่า “เห็นแก่ตัวที่สุดในโลก” เธอเคยเจ็บหนักเกือบตาย แต่ได้ second chance ที่จะมีชีวิตอยู่ โดยเธอไม่เห็นคุณค่าของโอกาสที่ได้รับ

ทอม (เฮนรี โกลดิง) เป็นหนุ่มลึกลับ ที่แปลกๆ ผลุบๆ โผล่ๆ ไม่พกโทรศัพท์มือถือในโลกปัจจุบัน ที่อุปกรณ์สื่อสารชนิดนี้แทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำรงชีวิต ทอมเข้ามาในชีวิตเคท และทำให้ชีวิตเธอดีขึ้น แต่หนังไม่มีแค่นี้นะ มีประเด็นน่าสนใจที่ต้องไปดูเอง

หนังยังสะท้อนปัญหาสังคมในประเทศอังกฤษหลายประเด็น เช่น ปัญหาคนอพยพ ตัวละครสำคัญทุกตัวในเรื่อง มีเชื้อชาติที่คนอังกฤษไม่ยอมรับ ตั้งแต่ครอบครัวของเคทที่เป็นพวกอพยพมาจากยูโกสลาเวีย ทอม และซานต้า (มิเชล โหย่ว) เจ้าของร้านที่เคททำงาน ก็เป็นคนเอเชีย ปัญหาคนไร้บ้าน และปัญหารักร่วมเพศ เป็นต้น

เอมิเลียพูดถึงหนังเรื่องนี้ว่า “เรื่องนี้เป็นจดหมายรักที่เขียนถึงทุกคนที่เคยรู้สึกสับสน หรือหลงทางในบางช่วงเวลาในชีวิต มันสื่อสารว่าไม่เป็นไรที่จะรู้สึกเช่นนั้น เพราะในไม่ช้าคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้น”

แม้พล็อตเรื่องไม่แปลกใหม่ แต่ความสวย น่ารัก ของเอมิเลีย คลาร์ก ที่มาในมาดกะเปิ๊บกะป๊าบ ตลกกวนๆ ก็ทำให้คนดูรู้สึกเอ็นดู แทนที่จะหมั่นไส้หรือเกลียดชังความไม่ได้เรื่องของเธอ

เมื่อเข้าคู่กับ เฮนรี โกลดิง ที่เรื่องนี้แสดงดีกว่าสองเรื่องที่ผ่านมา หน้าตาหล่อๆ และสายตาอบอุ่นของเขา ทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังรักโรแมนติกที่สอดคล้องกับบรรยากาศวันคริสต์มาสอย่างมาก

มิเชล โหย่ว ในบทหญิงสูงวัย เจ้าของร้านขายของขวัญที่เกิดรักแรกพบกับลูกค้าวัยเดียวกัน ก็มีส่วนช่วยเพิ่มสีสันให้กับหนังเรื่องนี้

เช่นเดียวกับการมีเพลงประกอบเพราะๆ หลายเพลง โดยเฉพาะเพลง Last Christmas ที่มีหลากหลายเวอร์ชั่น แต่ที่น่าประทับใจสุดๆ คือฉากจบที่นางเอกขึ้นไปร้องเพลงนี้ โดยมี แอนดูรว์ ริดจ์ลีย์ (ซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของเพลง) ปรากฏตัวในฐานะนักแสดงรับเชิญ เป็นหนึ่งในผู้ชมที่มาร่วมงานที่เคทจัดขึ้นเพื่อคนไร้บ้าน