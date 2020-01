ผู้เขียน สุรีย์ประภา

Jumanji: The Next Level สานต่อความสนุก

Jumanji: Welcome to the Jungle สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดา แม้จะไม่คลาสสิกเท่า Jumanji หนังระดับตำนานที่ โรบิน วิลเลียมส์ นำแสดง แต่การนำเสนอแบบปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ออกแนวหนังผจญภัยสายฮา และเทคนิคการถ่ายทำที่ CGI พัฒนาไปไกล ทำให้ Jumanji ภาคนั้นได้กระแสตอบรับที่ดีมาก

หนังสนุก ดูเพลิน รายได้ทั่วโลกกว่า 960 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นแท่นหนังทำเงินในประเทศสูงสุดในบรรดาหนังของค่ายโซนี่ ชนะ Spider–Man ที่ทำไว้กว่า 400 ล้านเหรียญ

หนังภาคต่อ Jumanji: The Next Level จึงออกมาอย่างค่อนข้างรวดเร็ว โดยได้นักแสดงชุดเก่ากลับมาแสดงอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ ดเวย์น จอห์นสัน แจ็ค แบล็ค เควิน ฮาร์ท คาเรน กิลแลน และนิค โจนาส ทั้งยังได้ผู้กำกับคนเดิม เจค แคสแดน ซึ่งภาคนี้นอกจากกำกับแล้วยังร่วมเขียนบทด้วย

หนุ่มสาววัยรุ่นทั้งสี่แยกย้ายกันไปมีชีวิตของตนเอง สเปนเซอร์ (อเล็กซ์ วูล์ฟ) มีชีวิตที่ไม่สู้ประสบความสำเร็จจนทำให้เหินห่างจากมาร์ธา (มอร์แกน เทอร์เนอร์) หลังจากทั้งคู่ปิ๊งกันระหว่างเล่นเกมในครั้งที่แล้ว

แต่ทั้งสี่ยังคงนัดพบกันในช่วงคริสต์มาส พอถึงเวลานัด สเปนเซอร์ ไม่มา เพื่อนๆ รู้สึกถึงความผิดปรกติ เมื่อได้ยินเสียงกลองจากเกมจูแมนจี้ จึงตามไปที่บ้าน และได้พบกับคุณตาเอ็ดดี้ของสเปนเซอร์ (แดนนิ เดอวิโต) และไมโล (แดนนิ โกลเวอร์) เพื่อนคุณตาเอ็ดดี้ ที่มีเรื่องบาดหมางจากการทำธุรกิจร่วมกัน

ทั้งหมดพบเครื่องเล่นเกม จึงรู้ว่าสเปนเซอร์ถูกดูดเข้าไปในเกม ปฏิบัติการเพื่อช่วยเพื่อนจึงเกิดขึ้น แม้จะไม่ชอบเกมนี้ แต่ทั้งสามเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะเกมได้ เพราะเคยชนะมาแล้ว หนังโปรยว่า Everything you know about Jumanji is about to chance. แถมครั้งนี้ คุณตาเอ็ดดี้และเพื่อนไมโล ก็ถูกดูดเข้าไปในเกม โดยที่ทั้งหมดไม่ทันตั้งตัว

ภาคแรกมีความสดใหม่ที่ทำให้คนดูสนใจติดตาม นั่นคือ นักแสดงนอกเกมกับในเกมเป็นคนละตัว คนในเกมต้องแสดงโดยเลียนแบบท่าทางนักแสดงนอกเกม ซึ่งเรียกเสียงฮาจากคนดูได้อย่างสนุกสนานเพราะไม่คาดคิดว่าหนังจะมาแนวนี้ เช่น ดร.โอเรกอน (แจ๊ค แบล็ค) นอกเกมเป็นผู้หญิง จึงต้องมีบุคลิกกระตุ้งกระติ้งวี้ดว้าย

ภาคนี้จึงต้องใส่ลูกเล่นใหม่ๆ เข้าไป เริ่มตั้งแต่เกมรวน ทำให้คนที่ถูกดูดเข้าไปอยู่ในเกม ไม่ได้รับบทเดิมในเกม เช่น สเปนเซอร์ ไม่ได้กลายเป็น ดร. เบรฟสโตน อย่างครั้งแรก คุณตาเอ็ดดี้ กลายเป็น ดร.เบรฟสโตน แทน ตัวเอกทั้งสามตัวถูกเปลี่ยนบทบาท มีแต่ มาร์ธา เท่านั้นที่ยังได้บทเดิมคือรูบี้

ด่านต่างๆ ที่ต้องผ่านให้ได้ ไม่ใช่แค่อยู่ในป่า แต่มีทั้งทะเลทรายที่แห้งแล้ง และภูเขาหิมะที่หนาวเหน็บ สัตว์ป่ามีความดุร้าย และน่ากลัวมากขึ้น ตัวร้ายคือไอ้เคราโหด เยอร์เก้น (รอรี่ แมคแคนน์) ที่ขโมยอัญมณีที่สี่สหายจะต้องไปเอาคืนมาให้ได้ ภายใต้กฎกติกาเดิมคือแต่ละคนจะมีชีวิตอยู่ได้สามชีวิต ถ้าใช้ครบสามหมายถึงตายและออกจากเกมไม่ได้

หนังยังคงดูได้แบบเพลินๆ สนุกสนาน มุขฮามาเพียบ แต่เป็นมุขแบบเดิมๆ ที่ตัวละครในเกมเลียนแบบบุคลิกตัวละครนอกเกม เดอะร็อกต้องเลียนแบบท่าทางของแดนนี เดอวิโต คือทำท่าปวดหลังตามประสาคนแก่ เควิน ฮาร์ท ต้องเลียนแบบแดนนี โกลเวอร์ คือพูดช้า ในสถานการณ์คับขัน ที่กว่าจะเอื้อนเอ่ยวาจาออกมาได้ คนดูก็ลุ้นจนเหนื่อย

แถมภาคนี้สร้างเรื่องให้มีแม่น้ำสีเขียว ซึ่งเมื่อตกลงไปจะมีการสับเปลี่ยนตัวตนกันได้ คนดูบางคนอาจชอบมุขนี้ แต่บางคนอาจไม่ชอบเพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนหากตามไม่ทันจะรู้สึกสับสน

ภาคนี้นอกจากมีตัวละครคุณตาเอ็ดดี้และเพื่อนไมโลแล้ว ยังมี อควาฟินา เป็นนักแสดงที่ในเกมปรากฏตัวในร่างของหมิงตีนแมว แต่นอกเกมเธอคือใครต้องติดตามดู เป็นตัวละครที่รับบทหนักเพราะถูกสับเปลี่ยนร่างหลายครั้ง

หนังมีลูกเล่นมากขึ้น ฮาน้อยลง แต่เพิ่มเรื่องดราม่าระหว่างคู่ของสเปนเซอร์และมาร์ธา และอดีตเพื่อนซี้ คุณตาเอ็ดดี้และไมโล CG อลังการ ด่านแต่ละด่านที่ต้องผ่านน่าติดตาม ฉากหนีฝูงลิงแอฟริกาบนสะพานหลายร้อยสะพานที่ขยับตัวตลอดเวลา สร้างได้น่าดู ตื่นเต้น และลุ้นสนุก

ใครที่ชอบภาคแรก ก็น่ายังคงชอบภาคนี้

