ผู้เขียน สุรีย์ประภา

The Call of the Wild จากวรรณกรรมคลาสสิกสู่ภาพยนตร์

นิยายสุดคลาสสิกระดับตำนานที่เคยเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา จากปลายปากกาของ แจ็ค ลอนดอน ที่ตีพิมพ์ในปี 1903 จัดเป็นวรรณกรรมเยาวชน เพราะมีตัวเอกเป็นสุนัข ทั้งที่เนื้อหาค่อนข้างเครียด จากสุนัขบ้านแสนสุข บั๊ค สุนัขพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ดผสมสก็อตช์เชฟเฟิร์ด ถูกขโมยไปเป็นสุนัขลากเลื่อน สมัยตื่นทองที่อลาสกา

บั๊คผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบาก จนต้องเรียนรู้ที่จะเอาชีวิตรอด ปกป้องตัวเอง ฝูงของมัน และเจ้านาย มันค้นพบตัวเอง จนกลายเป็นหมาแกร่ง ที่ไม่ทิ้งสัญชาตญาณเดิม

The Call of the Wild เป็นวรรณกรรมที่ถูกจัดให้เป็นลำดับที่ 80 ของนวนิยายที่ดีที่สุดร้อยเรื่องในศตวรรษที่ 20 โดย Modern Library 100 Best Novels เคยสร้างเป็นภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยดารานำของยุคนั้นถึงสามครั้ง ปี 1935 ดารานำคือ คลาร์ก เกเบิล ปี 1972 คือ ชาร์ลตัน เฮสตัน และปี 1977 คือ ริชาร์ด เดรย์ฟัส

มาปี 2020 ผู้รับบท จอห์น ธอร์นตัน คือแฮริสัน ฟอร์ด ซึ่งเขาพูดถึงตัวละครที่เขารับบทว่า “จอห์น ธอร์นตัน เป็นคนที่อึดอัดกับชีวิต และโลกที่เขาไม่สามารถแบกรับความเจ็บปวด เขาจึงออกจากบ้านไปยูคอน ได้พบกับบั๊ค ซึ่งทำให้เขากลายเป็นเพื่อนซี้ที่ผูกพันธุ์กัน จนออกผจญภัยไปสุดขอบโลก และเผชิญหน้ากับอันตรายด้วยกัน”

ผู้กำกับหนังเรื่องนี้คือ คริส แซนเดอร์ส ซึ่งเคยกำกับหนังแอนิเมชั่นที่น่ารักมากอย่าง How to Train Your Dragon ทั้งสองภาค เรื่องนี้เป็นหนังคนแสดงครั้งแรกที่เขากำกับ ในลักษณะไลฟ์แอคชั่นที่คนแสดงร่วมกับหมา และบรรดาสัตว์ต่างๆ ที่ใช้คอมฟิวเตอร์กราฟฟิกสร้างขึ้นทั้งตัว

การนำวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่อยู่มานานกว่าร้อยปี มาถ่ายทอดเป็นหนังที่เคยสร้างมาแล้วในอดีตถึงสามครั้ง โดยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย

ตัวละครเอกจริงๆ คือ บั๊ค ไม่ใช่จอห์น ธอร์นตัน หากอ่านหนังสือ คนอ่านสามารถเข้าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่บั๊คเผชิญ สุนัขบ้านที่ถูกสปอยล์ ต้องเจอะเจอกับโลกที่ไม่คาดคิด เผชิญความท้าทายที่จะทำให้พ่ายแพ้หรือแข็งแกร่งขึ้น บั๊คไม่จำนนกับเหตุพลิกผันเหล่านี้ เดินหน้าไม่ใช่แค่เอาตัวรอด แต่ได้พบชัยชนะและค้นพบความเข้มแข็งที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเองมี

น่าเสียดายที่หนังไม่ได้ถ่ายถอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาทั้งหมด อาจเป็นเพราะหากสร้างให้เห็นว่าหลังถูกขโมยมาเผชิญชีวิตต่างแดน บั๊คถูกทารุณกรรมอย่างไร (แบบในหนังสือ) พวกคนรักสัตว์อาจออกมาต่อต้านหนัง

ชะตากรรมของบั๊คจากหนัง จึงไม่ปรากฏชัดเจนแบบในหนังสือ หนังไม่ได้สอนให้คนดูที่เป็นเยาวชนเห็นความเป็นจริงของชีวิตผ่านชีวิตที่พลิกผันของบั๊ค

แต่หนังยังดูได้แบบสนุกๆ บั๊คเป็นหมา CG ที่สามารถทำให้คนรักหมาอดยิ้มไม่ได้กับความเกเร ตะกละตะกลามยามมันมีชีวิตที่แสนสุข เอาใจช่วยเมื่อมันเผชิญกับอันตรายหรือเมื่อพบรัก