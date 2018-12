MRT จับมือ ‘มติชน’ เติมสุขท้ายปี ลุ้นรับหนังสือดีกว่า 3,000 เล่มในงาน Book Joumey @ MRT X’Mas Fest

ลุ้นรับพ๊อกเก็ตบุค”มติชน” เติมความสุขท้ายปีในงาน Book Joumey @ MRT X’Mas Fest

รถไฟฟ้า MRT ร่วมกับสำนักพิมพ์มติชน จัดกิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปีมอบหนังสือดีกว่า 3,000 เล่ม 40 ปก เป็นของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT กับกิจกรรม Book Joumey @ MRT X’Mas Fest ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร ทางออก 3 วันที่ 24-25 ธันวาคม นี้ เวลา 15.00-20.00 น.

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ร่วมกับสำนักพิมพ์มติชน เปลี่ยนรถไฟฟ้า MRT ให้เป็นดินแดนแห่งความสุข ต้อนรับวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ในงาน Book Joumey @ MRT X’Mas Fest โดยจัดขึ้น ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร ทางออก 3 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00-20.00 น. เนรมิตพื้นที่ด้วยบรรยากาศคริสต์มาส ยกต้นคริสต์มาสยักษ์จัดไว้กลางงาน จัดกิจกรรมเติมความสุขส่งท้ายปี โดยให้ผู้โดยสารรถไฟ้า MRT ร่วมสนุกจับสลากจากต้นคริสต์มาสเพื่อลุ้นรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ์มติชนกว่า 3,000 เล่ม 40 ปก

สำหรับหนังสือที่ร่วมรายการ อาทิ หนังสือ World Literature อย่าง The Glass Palace, I Am Malala และสามทหารเสือ หนังสือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน อย่าง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำและหนังสือของหนุ่มเมืองจันท์ นอกจากนี้ยังมีหนังสือหลากหลายแนว ทั้งหนังสือเกี่ยวกับความรัก ความสุขความหวัง การเงิน และสุขภาพ เป็นของขวัญสุดพิเศษรับสิ่งดีๆ ที่จะมาถึงในปีใหม่นี้

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการ แสดงบัตรโดยสาร MRT หรือแสดงแอป Bangkok MRT และลงทะเบียนในงานโดยใช้บัตรประชาชนที่ตู้ Kiosk พร้อมเขียนแสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมนี้แล้วร่วมสนุกจับสลากจากต้นคริสต์มาสหนังสือลุ้นรับหนังสือที่อยู่ในถุงของขวัญออกแบบพิเศษสำหรับงานนี้ได้เลย

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงาน Book Journey @ MRT X’Mas Fest ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ทางออก 3 สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร

หมายเหตุ ช่วง 14.00-20.00 น. เปิดให้ผู้ใช้บริการ MRT ร่วมสนุกจับของขวัญหนังสือจากต้นคริสต์มาสยักษ์

รายชื่อหนังสือที่ร่วมรายการ

1 I Am Malala สหชน สากลทรรศน์

2 Japan Dark Side บูม ภัทรพล เหลือบุญชู

3 The Godfather ธนิต ธรรมสุคติ แปล

4 The Museum of innocence นพมาส แววหงส์ แปล

5 Two By Two วรางคณา เหมศุกล แปล

6 กองเรือหาคู่ สุภัตรา ภูมิประภาส

7 กัมบัตเตะเนะ พิชชารัศมิ์ Muramura

8 ก้าวรักในรอยจำ พ.9 จิระนันท์ พิตรปรีชา แปล

9 ความสุข ณ จุดที่ยืนอยู่ พ.24 หนุ่มเมืองจันท์

10 ค่อยๆ ไปแต่ไม่หยุด อุรุดา โควินท์

11 คิดใหญ่ เริ่มให้เล็ก กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

12 จิบพม่า ตามหาจอร์จ ออร์เวลล์ สุภัตรา ภูมิประภาส

13 ใจไม่สิ้นรัก วรางคณา เหมสุกล แปล

14 ญี่ปุ่นเขาจัดบ้านกันแบบนี่ไง พนิดา กวยรักษา

15 ญี่ปุ่นเขาจัดร้านกันแบบนี่ไง เมธี ธรรมพิภพ

16 ดาร์ตาญังกับสามทหารเสือ วัลยาวิวัฒน์ศร

17 ตะวันออกศอกกลับ อนุสรณ์ ติปยานนท์

18 ไต้เวิ้งฟ้า อทิมา แปล

19 ธุรกิจพอดีคำ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

20 ธุรกิจสำเร็จได้ด้วยใจรัก พิชชารัศมิ์ Muramura

21 นิโคลาเทศลา ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

22 บันทึกการเดินทาง อ็องรี กรรณิกา จรรย์แสง

23 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย คริส เบเคอร์

24 พุทธศักราชอัสดง วีระพร นิติประภา

25 เพราะฉะนั้นฉันจึงถาม หนุ่มเมืองจันท์

26 แมวน้อยอยากนิพาน พ.5,6 วิลาวัณย์ ฤดีศานต์

27 ร้าวรานในวานวัน ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์ แปล

28 รุกสยาม กรรณิกา จรรย์แสง

29 เรื่องไม่เคยเล่าในวังต้องห้าม ชาญ ธนประกอบ

30 วิ่งได้ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง ครูดิน

31 สองปี แปดเดือน สุนันทา วรรณสินธ์ เบล แปล

32 สิ้นแสงฉาน สุภัตรา ภูมิประภาส

33 ไส้เดือนตาบอด วีระพร นิติประภา

34 หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตา อุรุดา โควินท์

35 หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น เกตุวดี

36 หากหัวใจไม่สำคัญ นพมาส แววหงส์ แปล

37 เหินห่าว วรมน

38 อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

39 อย่าเรียกฉันว่านังเพศยา ศุณิษา เทพธารากุลการ

40 ชุดชา อุรุดา