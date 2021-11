ปังได้อีก! เพลง MONEY ลิซ่า BLACKPINK ติดชาร์ตเพลงดังสหรัฐ Hot 100 ของ Billboard

กระแสเพลงสำหรับไอดอลสาวชาวไทย ‘ลิซ่า BLACKPINK’ หรือ ‘ลลิษา มโนบาล’ เรียกได้ว่าปังไม่ไหว เพราะยังคงทำลายสถิติอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้เพลง LALISA ทะลุ 300 ล้านวิวไปแล้ว

และครั้งนี้ ‘ลิซ่า’ ได้ทำลายสถิติอย่างต่อเนื่อง เพราะคลิปวิดีโอ Exclusive Performance เพลง MONEYเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน (ตามเวลาสหรัฐ) Billboard ชาร์ตเพลงชื่อดังของสหรัฐอเมริกาประกาศว่า เพลง MONEY เข้าติดชาร์ตในอันดับที่ 90 ในชาร์ต Hot 100 สำหรับสัปดาห์ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน

LISA’s “Money” debuts at No. 90 on this week’s #Hot100.

It’s her second career solo entry on the chart, after “Lalisa” in September.

— billboard charts (@billboardcharts) November 1, 2021