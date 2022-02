จัสติน บีเบอร์ ติดโควิด-19 เลื่อนโชว์ลาสเวกัส

ซีเอ็นเอ็น รายงานเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธุ์ ระบุว่า จัสติน บีเบอร์ นักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย 27 ปี ติดเชื้อโควิด-19 โดยล่าสุดต้องเลื่อนการแสดงส่วนหนึ่งของ “จัสติสเวิลด์ทัวร์” (Justice World Tour) ที่มีกำหนดแสดงในเมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ลง

โดย ที-โมบายอารีนา ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตของจัสติน ออกแถลงการณ์ระบุว่า “เนื่องจากการพบผลตรวจโควิด-19ในทีม “จัสติสทัวร์” ทำให้เราต้องเลื่อนการแสดงในวันอาทิตย์ออกไปอย่างน่าเสียดาย แน่นอนว่า จัสตินเองก็ผิดหวังเป็นอย่างมาก แต่สุขภาพและความปลอดภัยของทีมงานและแฟนๆต้องมาก่อนเสมอ การแสดงในซาติอาโกนั้นประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม และจัสติน ก็ตื่นเต้นที่จะนำโชว์ที่สุดวิเศษมาให้แฟนๆ ที่ลาสเวกัสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

Due to a covid outbreak within the team, Justin Bieber’s Justice World Tour show scheduled to take place in Las Vegas, Nevada has been rescheduled to June 28, 2022. pic.twitter.com/Tqgrktefjn

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022