โตแล้ว เหมือนแม่มาก..’เจย์ ซี’ พาลูกสาว ดูบาสเก็ตบอล แต่คนต่างพูดถึง ‘บียอนเซ่’ เฉย

เรียกว่าเป็นที่ฮือฮาในวงการบันเทิงต่างประเทศไม่น้อย สำหรับลูกสาวของ บียอนเซ่ และ เจย์ซี ซูเปอร์สตาร์ แรพเปอร์ชื่อดังทั้ง 2 อย่าง “บลู ไอวี่ คาร์เตอร์” ที่ล่าสุดปรากฏตัวชมบาสเก็ตบอล เอ็นบีเอ ข้างสนามกับพ่อ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา เจย์ ซี และ บลู ไอวี่ คาร์เตอร์ เข้าชมเกมบาสเก็ตบอลเอ็นบีเอ ที่ Chase Center ในซานฟรานซิสโก ที่สื่อต่างประเทศบอกว่า การเดินทางไปชมบาสเก็ตบอลกับคุณพ่อครั้งนี้ พิสูจน์ได้ว่า บลู ไอวี่ วัย 10 ปี ได้แม่มาเต็มๆ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ที่ไร้ที่ติ กับแจ็กเก็ตหนัง เสื้อยืดดำ ที่มีคำว่า “Brown Skin Girl” แมตซ์กับกางเกง แว่นตาดำ และ รองเท้าผ้าใบไนกี้

อี ออนไลน์ รายงานว่า เจย์ซี และ บลูไอวี่ นั่งข้างสนาม ชมทีม Boston Celtics กับ Golden State Warriors ซึ่งคนในสนามบอกว่า เจย์ซี ได้โอบไหล่ลูกสาวไว้ พร้อมอธิบายเกมให้ลูกสาวฟัง และดูภูมิใจในลูกสาว แต่ดูเหมือน บลูไอวี่ จะเขินอายเล็กน้อย เมื่อเธอและคุณพ่อ ปรากฏขึ้นบนจอ ที่หลายคนบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักไม่น้อย

ทั้งนี้ หลายคนยังได้เข้าไปคอมเมนต์ว่า เธอโตไวเหลือเกิน บ้างก็บอกว่า เหมือนกับบียอนเซ่ ทั้ง ท่าทาง สไตล์ จนเหมือนแฝดเลยทีเดียว

Jay-Z is in the crowd with his daughter Blue Ivy 🙌 pic.twitter.com/aP6VIhuazM

— SportsCenter (@SportsCenter) June 14, 2022