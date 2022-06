ไฮ๊หย่า ‘อังเคิล โรเจอร์’ นักแสดงตลกชื่อดัง เพิ่มรอบโชว์ ให้คนไทยได้ฮาจัดหนัก

ไฮ๊หย่าา! “อังเคิลโรเจอร์” ตลกสุดฮอตแห่งยุคมาไทย เตรียมฮาจัดหนัก ขำจัดเต็ม 19 มิถุนายนนี้ 2 รอบเท่านั้น!

เตรียมบินมาสร้างความฮา ให้คนไทยได้คลายเครียดกันเร็วๆ นี้ สำหรับ ไนเจล อึ้ง (Nigel Ng) หรืออังเคิลโรเจอร์ (Uncle Roger) นักแสดงตลกระดับโลกชาวมาเลเซีย และยูทูบเบอร์ชื่อดัง ผู้สร้างกระแสไวรัล หลังจากออกมาสวมบทบาทเป็น อังเคิล โรเจอร์ วิจารณ์เชฟดังระดับโลก อย่าง เฮร์ชา ปเฏล (Hersha Patel), เจมี่ โอลิเวอร์ (Jamie Oliver) และกอร์ดอน แรมซี่ (Gordon Ramsay) กับการทำอาหารที่ผิดเพี้ยนไปจากสูตรของชาวเอเชียได้อย่างขบขัน

ที่ไลฟ์ เนชั่น เทโร (Live Nation Tero) คว้าตัว มาเปิดการแสดงครั้งแรกที่ไทย ในการแสดง สแตนด์อัพ คอมเมดี้ “ไนเจล อึ้ง เดอะ ไฮ๊หย่าา เวิลด์ ทัวร์” (Nigel Ng The Haiyaa World Tour) วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์, ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ล่าสุดเพิ่มรอบ 16.00 น. เอาใจแฟนๆ

สำหรับ ไนเจล อึ้ง เปิดตัวทางหน้าจอทีวีครั้งแรกในปี 2018 ในรายการ สแตนด์อัพ เซ็นทรัล (Stand Up Central) ของคอมเมดี้ เซ็นทรัล (Comedy Central) ก่อนจะมีผลงานอื่นๆ ตามมา อาทิ โรสท์ แบทเทิล (Roast Battle), มอค เดอะ วีค (Mock The Week) ของ BBC Two และ โจนาธาน รอสส์ คอมเมดี้ คลับ (Jonathan Ross Comedy Club) ของ ITV รวมถึงผลงานล่าสุด พิธีกรรายการพอดแคสต์ “ไฮ๊หย่าา วิธ ไนเจล อึ้ง” (HAIYAA with Nigel Ng) ปัจจุบัน ไนเจลมียอดผู้ชมบนยูทูบมากกว่า 345 ล้านครั้ง และมียอดผู้ติดตามมากกว่า 10 ล้านคน ในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขา

ปี 2019 ไนเจลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดง สแตนด์อัพ คอมเมดี้ หน้าใหม่ยอดเยี่ยม จากการแสดง เอดินเบอระ ฟรินจ์ เฟสติวัล (Edinburgh Fringe Festival) ที่บัตรเข้าชมขายหมดเกลี้ยง รวมถึงการแสดงของเขาทั่วสหราชอาณาจักรและยุโรปก็ขายหมดในหลายๆ รอบ และทัวร์ล่าสุดในปี 2022 กับ “ไนเจล อึ้ง เดอะ ไฮ๊หย่าา เวิลด์ ทัวร์” (Nigel Ng The Haiyaa World Tour) ที่เขากำลังเดินสายเปิดการแสดงอยู่ในขณะนี้นั้น บัตรเข้าชมการแสดงที่สหราชอาณาจักร อเมริกา และแคนาดา ในหลายๆ เมือง ถูกจำหน่ายหมดแล้วอย่างรวดเร็วเช่นกัน

แฟนๆ ชาวไทย สามารถพบกับการแสดง “ไนเจล อึ้ง เดอะ ไฮ๊หย่าา เวิลด์ ทัวร์” (Nigel Ng The Haiyaa World Tour) จัดในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายนนี้ รอบ 16.00 น. และรอบ 19.30 น. ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์, ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บัตรเข้าชมราคาเริ่มต้น 1,800 บาท เปิดจำหน่ายทาง www.livenation.co.th หรือที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2262-3838

งานนี้จะจัดขึ้นภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 ตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ชมปลอดภัยและสนุกกับการชมการแสดงได้อย่างเต็มอิ่ม