ได้เวลาแล้วจ้า! หมดฮาโลวีนปุ๊ป ‘มารายห์ แครี่’ ทวิตปั๊ป พร้อมทวงบัลลังก์คริสต์มาสแล้ว

ผ่านพ้นเทศกาลวันฮาโลวีน มาแล้วเป็นที่เรียบร้อย ที่ใครหลายคนจากทั่วทุกมุมโลกต่างลุกขึ้นมาแต่งแฟนซี ให้เข้ากับเทศกาล ซึ่งสถานีต่อไปที่หลายคนรอคอย คงไม่พ้นเทศกาลคริสต์มาส ช่วงเวลาอบอุ่นสำหรับคนที่รัก

ซึ่งแน่นอนว่า ศิลปินหญิง ที่โดดเด่น และขาดไม่ได้ในใจหลายคนสำหรับเทศกาลนี้ ที่ครองชาร์ตเพลง พร้อมโกยเงินมาอย่างยาวนาน คงไม่พ้น มารายห์ แครี่ ที่มีเพลงฮิตอย่าง All I want for Christmas มาโกยเงินได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องทำอะไรใหม่

ล่าสุด มาราย ก็ได้ทวิตคลิปวิดีโอ แต่งตัวต้อนรับฮาโลวีน เป็นแม่มดสาวที่ปั่นจักรยานแบบเก๋ๆ พร้อมเสียงหัวเราะ ก่อนจะสลับมาเป็นชุดแซนตี้สาว เมื่อปฏิทินได้หมุนวนมาเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน เรียบร้อยแล้ว

พร้อมว่า “IT’S TIME!!! #MariahSZN”

ก่อนที่เพลงฮิตตลอดกาลของเธอจะดังขึ้นมาทันที ทวิตดังกล่าวมีคนเข้าไปชมกว่า 3 ล้านครั้ง พร้อมรีทวิตไปเป็นหมื่นๆครั้ง กดไลก์นับ 2.73 แสนครั้งเลยทีเดียว

ทั้งนี้ จากรายงานของ แคปปิตอล เอฟเอ็ม เพลง All I Want for Christmas Is You นั้น ทำเงินให้กับมารายห์จำนวนมาก ในแต่ละปี นับตั้งแต่ปี 1994 ที่เธอออกมา ว่าสร้างรายได้ให้เธอถึง 4 แสนปอนด์ต่อปี หรือราว 15,936,000 บาท จากเพลงเพลงเดียว

