Backstreet Boys อาลัย ‘แอรอน’ ในคอนเสิร์ต แฟนๆ ตะโกนให้กำลังใจ ‘นิก’ สูญเสียน้องชาย

หลังจากช็อกแฟนคลับ เมื่อ แอรอน คาร์เตอร์ นักร้องและแร็พเปอร์ดัง น้องชายของ นิก คาร์เตอร์ แห่งวง Backstreet Boys ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก ด้วยอายุเพียง 34 ปี

ล่าสุด NME รายงานว่า วงบอยแบนด์ดังอย่าง Backstreet Boys ได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของแอรอน ระหว่างการแสดงโชว์ที่กรุงลอนดอน ในสนาม O2 อารีน่า

นิกและเพื่อนๆ ร่วมวง ได้แสดงความอาลัยต่อแอรอน ด้วยการเปิดวิดีโอความทรงจำของเขา ระหว่างการแสดงเพลง No Place ซึ่งเควิน 1 ในสมาชิกของวง ได้กล่าวถึงครอบครัวและการเสียชีวิตของแอรอน ไว้ว่า

“คืนนี้ พวกเรามีเรื่องที่ทำให้หนักใจเล็กน้อย เพราะเราสูญเสีย 1 ในสมาชิกครอบครัวของเราเมื่อวานนี้ พวกเราแต่ต้องการจะหาช่วงเวลาในรายการโชว์ของเราเพื่อระลึกถึงเขา”

ก่อนว่า น้องชายของนิก คาร์เตอร์ จากไปแล้ววานนี้ เขาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา และขอบคุณทุกคนสำหรับความรักและปรารถนาดี ที่สนับสนุนมาทั้งหมด

ซึ่งระหว่างที่เควินได้กล่าวอาลัยนั้น นิกได้เช็ดน้ำตา ก่อนที่เพื่อนร่วมวงคนอื่นๆ จะเดินเข้าไปกอดเขาไว้ ท่ามกลางแฟนเพลงที่ตะโกนขึ้นไปว่า พวกเรารักคุณ นิก

ก่อนที่ เควินจะกล่าวว่า ที่เลือก No Place นั้น เพราะมันพิเศษ สำหรับพวกเขา เพราะเป็นเพลงเกี่ยวกับครอบครัว

Most emotional moment of the Backstreet Boys concert so far. They made a speech about Aaron Carter.

Not a dry eye in the o2. pic.twitter.com/YBpTz6neVc

— All That Dazzles (@ATDazzles) November 6, 2022