อวตาร 2 กวาดรายได้วันแรก 553 ล้าน เจมส์ คาเมรอน หวังจะทำให้ผู้ชมใส่ใจธรรมชาติมากขึ้น

นิตยสารวาไรตี รายงาน Avatar : The Way of Water หรือ อวตาร 2 ทำรายได้วันแรกที่ออกฉายใน 15 ประเทศทั่วโลกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม เป็นเงิน 15.8 ล้านดอลลาร์ หรือราว 553 ล้านบาท

ขณะที่ เจมส์ คาเมรอน ผู้กำกับดังชาวแคนาดาวัย 68 ปี เจ้าของฉายา ‘พ่อมดแห่งฮอลลีวู้ด’ จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอเอฟพี ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส ถึง “Avatar : The Way of Water” หรือ อวตาร : วิถีแห่งสายน้ำ ว่า เขามองอวตาร เป็นสิ่งที่จะปลุกเร้าความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติในตัวเราทุกคน

“ภาพยนตร์เรื่องนี้ขอให้คุณรู้สึกถึงธรรมชาติบ้าง บางทีอาจจะเป็นความรู้สึกโกรธก็ได้ ตัวละครชาวนาวีเหล่านี้ พวกเขาดูไม่เหมือนพวกเรา พวกเขามีตัวสีฟ้า มีหู มีหาง แต่พวกเขาคือตัวแทนของความงามในธรรมชาติของเรา บางทีหลังจากดูหนังจบไป 10 นาที คุณอาจจะมองโลกเปลี่ยนไปบ้าง”

ผู้กำกับดัง เจ้าของผลงานระดับตำนานทั้ง Terminator, ไททานิก และอวตาร ภาคแรกที่ออกฉายปี 2552 และทำรายได้ถล่มทลาย ยังพูดถึงการสร้างภาพยนตร์ในยุคนี้ ที่ผู้สร้างต่างทุ่มทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อนำเทคนิคพิเศษมาใช้สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมว่า ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำขนาดไหนก็ตาม แต่ ‘อารมณ์ความรู้สึก’ ของมนุษย์ต้องมาก่อน และต้องให้สำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ

“ใครก็สามารถซื้อพู่กันได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนสามารถวาดภาพได้ เทคโนโลยีไม่ได้สร้างงานศิลปะ ศิลปินต่างหากที่สร้างงานศิลปะ นั่นล่ะคือสิ่งสำคัญ”

ผู้กำกับเจ้าของฉายาพ่อมดแห่งฮอลลีวู้ด ยังกล่าวว่า “หัวใจ จิตวิญญาณ อารมณ์ ความขัดแย้ง ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นก่อน หลังจากนั้นงานด้านเทคโนโลยี จึงค่อยเริ่มขึ้น”