แฟนๆ กรี๊ด ลูกแกะ ‘หยางหยาง’ เทพบุตรซีรีส์จีน เที่ยวตรุษจีน เช็กอินเมืองไทย

แฟนๆ กรี๊ด ลูกแกะ ‘หยางหยาง’ พระเอกซีรีส์จีนตัวท็อป โผล่เซอร์ไพรส์ เที่ยวตรุษจีน เช็กอินเมืองไทย

เมื่อเวลา 20.09 น. วันที่ 21 มกราคม หยางหยาง ซุเปอร์สตาร์ พระเอกซีรีส์จีนชื่อดัง ได้โพสต์เว่ยป๋อ สังคมออนไลน์จีน ริมชายหาด ประเทศไทย โดยว่า สวัสดีปีใหม่ พวกคุณกินอาหารเย็นอะไรส่งท้ายปีเก่า

งานนี้ทำเอาเหล่า “หยางเหมา” หรือ ขนแกะ ของหยางหยาง แฟนคลับของพระเอกคนดังเซอร์ไพร์สไม่ไหว

ทั้งนี้ หยางหยาง ติดทำเนียบพระเอกทำรายได้จำนวนมหาศาล และกลายมาเป็นเมกะสตาร์ของแผ่นดินจีน เมื่อไหร่ที่มีการจัดอันดับพระเอกสุดฮอตระดับประเทศ หรือแม้แต่ระดับเอเชีย ชื่อของหยางหยางก็จะติดอยู่ในลิสต์เสมอ

ด้านผลงานก็มีมากมาย เช่น เรื่อง “ความฝันในหอแดง” (The Dream of Red Mansions) “บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน” (The Lost Tomb) หรือ “สาวน้อยสลาตัน” (The Whirlwind Girl) “เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย” (Just One Smile Is Very Alluring) และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เขายังมีความสามารถด้านการร้องเพลงด้วย