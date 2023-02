ปังไม่หยุด NewJeans ทำลายสถิติอีก ยอดขายอัลบั้มเดบิวต์ถึงล้าน วงแรกในรอบ 26 ปี

ปังไม่หยุด NewJeans ทำลายสถิติ ยอดขายอัลบั้มเดบิวต์ถึงล้าน วงแรกในรอบ 26 ปี

มาแรงจนฉุดไม่อยู่ สำหรับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ NewJeans ที่นอกจากจะนำเพลง Ditto ทำ PAK หรือ Perfect All Kill ทำลายสถิติ Dynamite ของ BTS ซึ่งเคยทำสถิติ PAK นานที่สุดที่ 610 ชั่วโมงไปแล้ว ล่าสุดพวกเธอยังทำสถิติใหม่ เป็นวงแรกในรอบ 26 ปีที่มียอดขายอัลบั้มเดบิวต์แตะล้าน

โดยจากการรายงานของ Circle Chart หรือ Gaon Chart ล่าสุด อัลบั้มเดบิวต์ ‘New Jeans‘ ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2022 ทำยอดขายได้มากถึง 1 ล้านชุด สร้างสถิติใหม่ในหมู่เกิร์ลกรุ๊ป ในประวัติศาสตร์เกาหลี

ยอดขายดังกล่าว ทำให้พวกเธอกลายเป็นศิลปินเกาหลีวงแรกที่มียอดอัลบั้มแตะล้านในรอบ 26 ปี นับตั้งแต่ SECHSKIES กับอัลบั้ม ‘School Byeolgok’ ในปี 1997

นอกจากนี้ พวกเธอยังเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงเดียว ที่มียอดขายอัลบั้มเดบิวต์ถึง 1 ล้านชุด จากทั้งหมด 8 อัลบั้มในประวัติศาสตร์เกาหลี

NewJeans ที่มีสมาชิกประกอบไปด้วย มินจี (หัวหน้าวง), ฮันนี่, แดเนียล, แฮริน และฮเยอิน เดบิวต์ด้วยซิงเกิลแรกอย่าง Attention เมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ที่ครองชาร์ตเพลงเกาหลีรัวๆ สามารถคว้ารางวัลในการประกาศรางวัลเวทีต่างๆ ของเกาหลี อาทิ Performance และ Rookie of the Year จากเวที Asia Artist Awards, รางวัล Best New Artist และ Top 10 Artist จากเวที Melon Music Awards

และ Rookie Artist of the Year และสาขา Digital Song (บอนซัง) จากเพลง Attention ของเวที Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา NewJeans ได้เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards ที่จัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานที่ประเทศไทย รับรางวัลนี้ด้วยตัวเอง

ที่มา All Kpop