“หลิวเต๋อหัว” ร่วมรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์เมืองไทย

ดูเหมือนว่าเทศกาลสงกรานต์ของไทยในปีนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ห่างหายการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่มาหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยปีนี้แต่ละสถานที่ที่จัดงานจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งคนดังในวงการบันเทิงต่างชาติหลายคนทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย

โดยล่าสุดในไอจีของซุปเปอร์สตาร์ “หลิวเต๋อหัว” นักแสดงชาวจีน ที่ช่วงนี้มาถ่ายทำภาพยนตร์ที่เมืองไทย ก็ได้โพสต์ภาพขณะรดน้ำดำหัว พร้อมกับอวยพรด้วย โดยระบุว่า “Let’s soak in the joy of Songkran and splash away our worries with laughter and love! Happy Thai New Year everyone 🎉🌊🙌 #Songkran #WaterFestival #AndyLau #劉德華 #華仔 #刘德华 #华仔 #TeamAndyLau #ANDYLAUoX”

ทั้งนี้แปลเป็นไทยได้ว่า “มาดื่มด่ำกับความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ และสาดความกังวลของเราด้วยเสียงหัวเราะกับความรัก สวัสดีปีใหม่ไทยครับทุกคน”

ทั้งนี้ในโพสต์ดังกล่าวมีแฟนคลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นและชื่นชมเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณภาพจากไอจี andylauox

