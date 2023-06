Jennie BLACKPINK ขึ้นแท่นเบอร์ 1 สร้างมูลค่าทางสื่อ เทศกาลหนังเมืองคานส์ 66 ล้านบาท

เกินต้าน Jennie BLACKPINK ขึ้นแท่นอันดับ 1 สร้างมูลค่าทางสื่อ เทศกาลหนังเมืองคานส์ 66 ล้านบาท

จบไปแล้ว กับงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ที่ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่โชว์ภาพยนตร์มือรางวัล แต่ยังเป็นเวที ที่เหล่าตัวจี๊ดแฟชั่นโชว์ เดินทางไปร่วมงานเพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์ต่างๆ ที่ก็มีซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลก ที่บินไปร่วมเดินพรมแดงในครั้งนี้ อย่างในประเทศไทยเอง ก็ได้มี ชมพู่ อารยา ที่ไปเดินพรมแดงด้วย

โดยล่าสุด NetBase Quid ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงคนดัง 10 อันดับ ที่ถูกเมนชั่นถึงมากที่สุด ในงานเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าว ได้แก่

1. เจนนี่ BLACKPINK

2. โรเซ่ BLACKPINK

3.aespa

4. ฮยอนจิน Stray kids

5. BLACKPINK

6. ฮานเด เออร์เชล นักแสดงชาวตุรกี

7. หนิงหนิง aespa

8. คริสตัล จอง

9.จอห์นนี่ เด็ปป์

10. คาริน่า aespa

The #Cannes2023 Film Festival brought some big names to the French Riviera. Here are the top 10 mentioned artists on social during @Festival_Cannes:

1. #JENNIE

2. #ROSÉ

3. #AESPA

4. #HYUNJIN

5. #BLACKPINK

6. #HandeErcel

7. #Ningning

8. #KrystalJung

9. #JohnnyDepp

10. #KARINA pic.twitter.com/6EIgdLqcJE

Advertisement

— NetBase Quid (@NetBaseQuid) May 31, 2023