ช็อก ‘โคโค่ ลี’ นักร้องฮ่องกงชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 48 ปี หลังป่วยซึมเศร้ามานาน

เป็นเรื่องช็อกแฟนคลับ เมื่อนักร้อง และ นักแต่งเพลงชื่อดัง ชาวฮ่องกงอย่าง โคโค่ ลี เจ้าของเพลงดังอย่าง Reflection เสียชีวิตแล้วในวัย 48 ปี ที่บ้านพัก

สื่อฮ่องกง รายงานว่า พี่สาวของเธอ ได้แจ้งข่าวรายผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า หลังจากที่นักร้องดัง ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานานหลายปี เธอได้ตัดสินใจจะลาโลกนี้ไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในที่พักของเธอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เธอมีอาการโคม่า รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลควีน แมรี่ ก่อนเสียชีวิตในวันนี้ ครอบครัวของเธอยังได้เปิดเผยว่า เธอมีอาการแย่มากในช่วง 2-3 เดือนนี้ แม้ว่าเธอจะพยายามต่อสู้กับอาการดังกล่าวมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ ในปีนี้ จะเป็นการครบรอบ 30 ปี ในอาชีพนักร้องของเธอ

ครอบครัวของเธอ ระบุว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า โคโค่ ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเปิดโลกใหม่ให้กับนักร้องชาวจีนในแวดวงดนตรีสากล และเธอก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อฉายแสงให้กับชาวจีน

“เราภูมิใจในตัวเธอ!”

โคโค่ ลี เริ่มต้นอาชีพศิลปินในฮ่องกงเมื่อปี 2537 ก่อนขยายไปยังไต้หวันและเพียง 2 ปีก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด Sony Music Entertainment

ส่วนอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษชุดแรกคือ Just No Other Way เมื่อ 2542 มีเพลงฮิต อาทิ Before I Fall in Love , I Will Be Your Friend และ Do You Want My Love ที่สามารถไต่อันดับเข้าสู่ชาร์ตเพลงของสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ในงานประกาศรางวัลออสการ์ โคโค่ ลี ทำการแสดงเพลง A Love Before Time เพลงประกอบภาพยนตร์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง จากภาพยนตร์เรื่อง Crouching Tiger, Hidden Dragon