สปีกไทยอ้อนเอฟซี ‘จึ้งมาก’ IVE โปรยเสน่ห์ แถลงข่าวคอนเสิร์ต เผยอยากกิน ‘เล้งแซ่บ’

‘IVE’ แถลงคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งแรก ‘วอนยอง-ยูจิน’ โปรยเสน่ห์บอกไดฟ์จึ้งมาก-คิดถึงนะ

หลังจากเดบิวต์ได้ไม่นาน IVE (ไอบึ) เกิร์ลกรุ๊ปตัวตึงเจนสี่จากค่าย Starship Entertainment ทั้ง 6 สาว ได้แก่ ยูจิน , กาอึล , เรอิ , วอนยอง , ลิซ และ อีซอ ที่บินลัดฟ้ามาหา DIVE (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ถึงประเทศไทยแล้ว เตรียมตัวให้แฟนๆ มาฟินพร้อมกันในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ประเทศไทย ‘IVE THE FIRST FAN CONCERT <The Prom Queens> IN BANGKOK’ จัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 18.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. 2 รอบการแสดง ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยล่าสุดวันนี้ (7 กรกฎาคม ) ที่โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ได้จัดงานแถลงข่าวก่อนขึ้นคอนเสิร์ตจริงขึ้น โดยมีแฟนๆ มาต่างเดินมาเพื่อมารอต้อนรับ 6 สาวเป็นจำนวนมาก

ต่อมาสาวๆ ได้ออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนและแฟนคลับ พร้อมทั้งทักทายแฟนๆ ชาวไทย ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพูดคุยกับสาวๆ อย่างเป็นกันเองให้ทุกคนได้รู้จัก IVE (ไอบึ) กันมากขึ้น โดย ยูจิน บอกว่าทุกครั้งที่มาประเทศไทยมีแต่ความทรงจำดีๆ รอคอยที่จะได้เจอแฟนๆ ตื่นเต้นนมาก ขณะที่ วอนยอง บอกว่า ทุกครั้งที่เจอแฟนๆ จะมีเอนเนอร์จี้สุดๆ ไปเลยและรับกำลังใจจากแฟนๆ และมาเต็มเอนเนอร์จี้จากแฟนๆ ชาวไทยด้วย

เมื่อถามถึงอาหารที่ต้องทานที่เมืองไทย วอนยองรีบตอบว่า ปูผัดผงกระหรี่ ส้มตำ ที่เอาหลายคนแปลกใจคือ ยูจิน บอกว่า เล้งแซ่บ เธอบอกเหตุที่เลือกเมนูนี้ว่า

“เป็นอาหารขึ้นชื่อไม่ใช่เหรอ ที่ประเทศเกาหลีร้านอาหารไทยมีเมนูนี้ แต่ไม่เคยทานเลย อยากมาลองชิมจากต้นตำรับที่นี้” พร้อมบอก “ฉันรักประเทศไทย”

ก่อนจะส่งประโยคภาษาไทยที่สาวๆ เตรียมมา เริ่มจาก กาอึน “รักนะจุ้บๆ” วอนยองบอก “ไดฟ์จึ้งมาก” ยูจิน “คิดถึงนะ” จากนั้นสาวๆ ยังเล่นวลีที่กำลังฮิตอย่าง ‘แกเป็นใคร๊ จับฉันมาทำไม แกต้องการอะไร’ แล้วพูดพร้อมกันว่า “ฉันคือมนุษย์ต่างดาว” ทำเอาแฟนๆ ต่างว้าวกันสนั่น

ช่วงสุดท้ายของงานแถลงข่าว สาวๆ ยังฝากถึงไดฟ์ชาวไทยที่จะได้เจอกันในวันคอนเสิร์ตด้วย โดย วอนยอง บอกว่า “ขอบคุณทุกที่มาเจอกันในงานพรุ่งนี้และมะรืนนี้ หวังว่าพวกเราจะมีโอกาสกลับมาหาไดฟ์ไทยบ่อยมากขึ้น”

โมเมนต์น่ารัก ของสาวๆ วง IVE เอดอลสาวตัวตึงเจน 4 ที่ส่งภาษาไทยน่ารักๆ อย่าง “ฉันคือมนุษย์ต่างดาว” พร้อมวลีที่กำลังฮิตอย่าง ‘แกเป็นใคร๊ จับฉันมาทำไม แกต้องการอะไร’ ในงานแถลงข่าว ‘IVE THE FIRST FAN CONCERT <The Prom Queens> IN BANGKOK’ #IVE_IN_BANGKOK #IVE pic.twitter.com/hB99uL5JmM — Matichon Online (@MatichonOnline) July 7, 2023

กาอึน “อยากรีบเจอแฟนๆ ในงานคอนเสิร์ตแล้ว เพราะพวกเราตั้งใจเตรียมมามากๆ รอคอยได้เจอแฟนๆ”

ลิซ “ขอบคุณแฟนๆ ที่คอยสร้างความทรงจำดีๆ ในประเทศไทยให้พวกเรามาตลอด พรุ่งนี้และมะรืนพวกเราช่วยมาสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะ”

อีซอ “คิดถึงไดฟ์ชาวไทยมากๆ รอคอยเจอทุกคนในงานคอนเสิร์ตนะคะ”

ยูจิน “ดีใจมากๆ ที่เราได้เจอกันอีก พรุ่งนี้แลเมื่อรืนเรามาสนุกกันเต็มที่”

เรย์ “เป็นครั้งแรกที่เรามาประเทศไทยด้วยกันงานคอนเสิร์ตของพวกเราจำได้ว่าเอนเนอร์จี้ของแฟนๆ ชาวไทยคือสุดยอด พวกเรารอคอยเจอแฟนๆ ในงานคอนเสิร์ตพวกเรามาสร้างความจำดีๆ และโชว์ดีๆ ไปด้วยกัน”

