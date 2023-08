ยืนหนึ่ง “โวคอล ควีน” แทยอน โชว์เสียงทรงพลัง สะกดใจ ‘โซวอน’ สมการรอคอย

สมมง “โวคอล ควีน” ผู้สร้างสถิติใหม่ในประเทศไทย ด้วยการเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเกาหลีคนแรก ที่จัดคอนเสิร์ต ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี 2 วันติด โดยบัตรทุกที่นั่ง 18,000 ใบนั้น Sold Out สำหรับสาว “แทยอน” (Taeyeon) แห่ง Girls Generation (SNSD) ที่เพิ่งเรียกเสียงกรี๊ดแฟนคลับชาวไทยหรือ “โซวอน” ที่โบกแท่งไฟสว่างไสวไปด้วยสีชมพูแน่นฮอลล์ ในคอนเสิร์ต TAEYEON CONCERT TOUR 2023 – ‘The ODD Of LOVE’ in BANGKOK

นับแต่จัดคอนเสิร์ตครั้งแรก ‘TAEYEON solo concert “PERSONA” in BANGKOK’ ที่ธันเดอร์โดม เมื่อปี 2560 ที่ขายบัตรหมดใน 2 นาที สร้างสถิติเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเกาหลีคนแรกที่ได้จัดคอนเสิร์ตที่ไทย และจัดคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 ในฮอล์เดียวกัน ปี 2561 นี่จึงเป็นครั้งแรกที่แทยอน ขยับขึ้นมาจัดการแสดงเดี่ยวที่ อิมแพค อารีน่า ที่แทยอน บอกกับแฟนคลับว่าเธอตื่นเต้น และเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้แสดงในฮอลล์ที่ใหญ่เช่นนี้ ทั้งยังรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆ สมาชิกในวง ที่เคยได้มาแสดงคอนเสิร์ต และมีความทรงจำดีๆ ร่วมกัน

แค่ท่อนแรก “So INVU” ของเพลงเมกะฮิต INVU ที่กวาดอันดับ 1 บนชาร์ตเพลงทั่วโลกดังขึ้น พลังเสียงของโซวอนก็ดังขึ้นกระหึ่มฮอลล์ ทั้งร้องตาม และเรียกชื่อ คิมแทยอน ที่เจ้าของคอนเสิร์ตก็นำเองเพลง Can’t Control Myself, Some Nights และ Set Myself On Fire มาโชว์พลังเสียงกันแบบไม่ให้แฟนคลับได้พัก ไปกับดนตรีสดอันทรงพลัง ก่อนพาไปจมดิ่งกับความรักที่พังทลายต่อกับเพลง Siren, Heart, Cold As Hell และ Toddler ที่แทยอนโชว์ไลน์แดนซ์อันสวยสง่า

เปิดด้วยเพลงทรงพลัง ก่อนปลุกอารมณ์คนไปแล้ว แทยอนก็น็อกแฟนๆ ในฮอลล์ต่อ ด้วยการปรับอารมณ์ไปกับรสชาติความสนุกในจังหวะสดใส อย่าง Weekend, No Love Again, You Better Not และ Stress ที่ช่วงเวลานี้แฟนคลับชาวไทย ต่างได้นำเอาเฮดแบนด์ เป็นรูปเจโร สุนัขตัวโปรดของแทยอนมาใส่บนหัว จนแทยอนอดไม่ได้ที่จะแซวแฟนคลับ ว่าตอนแรกคิดว่าทุกคนเป็นหมอ ก่อนจะพบว่าเป็นเจโร

“ช่วงนี้ต้องทัวร์คอนเสิร์ต เลยคิดถึงเจโร แต่ก็ได้มาเจอที่นี่” แทยอนว่า ก่อนจะขอเฮดแมนมาสวม เหมือนกับแฟนๆ ทุกคน

ก่อนจะจัดเพลงสบายๆ ต่อ แบบ Playlist ก่อนเข้าสู่เพลง What Do I Call You โชว์โทนเสียงอันเยือกเย็น และทักษะการร้องยาวต่อเนื่องที่หลายคนพูดถึง ต่อด้วย To The Moon และ Wildfire ปลุกอารมณ์ไปกับฉากและแสงสีที่น่าจดจำ จนเหล่าโซวอนต่างอกหักทิพย์ไปตามๆ กัน

ไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่พุ่งสูงขึ้นแล้วค้างนาน แทยอน รัวเพลงโชว์พลังเสียงต่อเนื่องไม่พัก ทั้ง My Tragedy, Better Babe และ Four Seasons เพลงอันโด่งดังที่ชนะรางวัลแดงซังที่เกาหลีมาแล้ว ต่อด้วยการระเบิดอารมณ์ต่อด้วยเพลงลิสต์เพลงดัง ทั้ง Timeless และ Fine ที่เรียกว่าเป็นไคลแมกซ์ของคอนเสิร์ตนี้อีกช่วงหนึ่งก็ว่าได้ เมื่อแทยอน ได้ร้องเพลงสดไร้ดนตรี สะกดแฟนๆ ทุกคนในฮอลล์ ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจดจำของคอนเสิร์ตนี้ ต่อกันด้วยเพลงฮิตอย่าง I ก่อนปิดท้ายด้วยเพลง Time Lapse

ศิลปินทุ่มพลังให้กับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างเต็มที่ เหล่าแฟนคลับก็ไม่ยอมน้อยหน้า ไม่ใช่แค่เรียกร้องชื่อศิลปินอังกอร์ แต่ร้องเพลง Into The New World เพลงเดบิวต์ของ SNSD และเพลง UR ในช่วงอังกอร์แบบใหม่แบบสับ ก่อนที่แทยอน จะออกมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับคืน ด้วยการใส่เสื้อม่อฮ่อมสีม่วง ขึ้นเวทีในช่วงอังกอร์ พร้อมกับแซวเหล่าโซวอน ที่ร้องคีย์สูงได้อีกด้วย

ปิดท้ายด้วยการร้องเพลง Spark และ Ending Credits เดินขอบคุณผู้ชมไปทั่วทั้งเวที และให้สมกับที่แฟนคลับชาวไทยเฝ้ารอคอนเสิร์ตนี้กว่า 4 ปี 8 เดือน เหล่าโซวอนไทย ก็จัดแบนเนอร์ Love Taeyeon to the moon & back ขึ้นโชว์ พร้อมกับชูป้ายโปรเจ็กต์ อาทิ UR our favourite melody รวมไปถึงการแปรอักษรเป็นคำภาษาเกาหลีว่า “แทยอนกุก” หรือ ประเทศแทยอน ก็มา เติมเต็มความอิ่มเอมในหัวใจทั้งศิลปินและแฟนคลับ

กลับมาเมืองไทยรอบนี้ แทยอน ยังได้อวดภาษาไทยโซวอนชาวไทย ด้วยการอ้อนคำว่า “โซวอนไทยเก่งจริงๆ คนไทยเก่งจริงๆ” และว่า ภาษาไทยยากมาก ก่อนจะอวดว่า เวทีคอนเสิร์ตที่ไทยนั้น เป็นเวทีแอลอีดี เหมือนกับที่ประเทศเกาหลี ซึ่งใช่ว่าประเทศอื่นๆ จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน

เรียกได้ว่าตลอด 2 ชั่วโมง 24 เพลงของคอนเสิร์ต ได้เรียบเรียงเพลงขึ้นไล่อารมณ์ให้กับแฟนคลับอย่างตื่นตาตลอดคอน ได้ฟังพลังเสียงของแทยอน ที่เรียกว่าเป๊ะเหมือนกินแผ่นเข้าไป ผนวกกับดนตรีสด ที่กระหึ่มและขึ้นได้ถูกจังหวะ รวมกับโปรดักชั่นแสง สี ที่ฉายบนคอนเสิร์ตแบบตระการตา เรียกว่าคุ้มค่า สมมง โวคอล ควีน ของเกาหลีจนเรียกว่า อบอวลด้วยกลิ่นอายความทรงจำ

ชนิดว่า เมื่อแทยอนทิ้งท้ายว่า “แล้วเจอกันอีก” โซวอนชาวไทย ก็จะรอครั้งต่อไปแน่นอน