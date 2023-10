เสียงจัดเต็ม เพลงดังพรึบ ‘Sam Smith GLORIA The Tour’ อิ่มเอม ทั้งแฟนคลับ ศิลปิน

ประทับใจยากจะลืมเลือนทีเดียว สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวของ แซม สมิธ ศิลปินตัวท็อปแห่งยุค ที่แม้คอนเสิร์ตจะจบ แต่อารมณ์ไม่ยอมจบลงง่ายๆ เพราะยังฟูลฟิลกับโชว์ต่างๆ ในคอน

แซม สมิธ เลือกให้ประเทศไทย เป็นประเทศแรกของคอนเสิร์ต ‘Sam Smith GLORIA The Tour Bangkok’ ในเอเชีย ที่เรียกว่าเป็นการกลับมาเยือนไทย และเอเชียในรอบ 5 ปี ที่ก่อนหน้านี้ แซม เพิ่งจะมาปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ในประเทศไทย เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆไปก่อนหน้านี้

และกว่าจะได้เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าว แฟนคลับก็ต้องฝ่าฟันกับสถานการณ์ต่างๆในประเทศ รวมไปถึง บรรยากาศฟ้าฝน ที่รถแอบติดอยู่ไม่เบา แต่เมื่อเสียงเพลงเริ่มต้นขึ้น กับเพลง Stay With Me ที่เปิดองค์แรกของโชว์อย่าง Love แฟนคลับก็กรี๊ดกันอย่างสนั่นหวั่นไหว ร้องตามกันดังสมกับที่รอคอย

แซม ให้คอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตเป็นแบบละครเวที พร้อมด้วยเทพีอโฟรไดท์สีเหลืองทองที่ตั้งตระหง่านตลอดการแสดง ที่บ่งบอกตัวตนของเขาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการ Love องก์แรกของคอนเสิร์ต จัดเต็มเพลงดังในยุคแรกๆ ต่อเนื่องไม่หยุด ทั้ง l’m Not The Only One , Like I Can และ Too Good At Goodbyes ไล่เรียงไล่อารมณ์ไปเรื่อยๆ ก่อนจะปิดองก์ด้วยเพลง How Do You Sleep และ Dancing With A Stranger ที่แฟนเพลงเครื่องติดกันเหมือนอยู่ในผับแล้วเรียบร้อย

องก์ที่ 2 ของคอนเสิร์ต มาในคอนเซ็ปต์ ‘Beauty’ ที่โชว์เพลง ‘Lay Me Down’ เวอร์ชั่นอคูสติก สะกดคนดูทั้งฮอล์ให้เงียบสงัด ท่ามกลางเสียงร้องสดไร้ดนตรีในบางช่วง ก่อนต่อด้วยพลังการร้องประกบกับนักร้องคอรัส ที่ฟังแล้วปลื้มปริ่มจนคนฟังน้ำตาซึม พาร์ทนี้ไปด้วยโชว์สุดแซ่บในเพลง ‘I’m Not Here To Make Friends’ ให้ทุกคนลุกมาแดนซ์ ตามด้วย Latch และ I Feel Love ที่เหนื่อยไปตามๆกัน

ไล่เรียงปลุกอารมณ์กันไปเรื่อยๆ แบบแทบไม่รู้ตัว พร้อมคำกล่าวที่แซม ชวนแฟนๆลุกขึ้นมาเต้น พร้อมแซวว่า ไปเปิดคอนเสิร์ตมาทั่วโลก แต่นี่คือคอนแรกที่ผู้ชมนั่งติดเก้าอี้ แต่ก็ไม่ว่า จะได้รู้สึกสบาย และแซวว่า ใครอยากเต้น เต้นเลย

ก่อนจะปิดท้ายไปแบบแซ่บลืมทางกลับบ้านในองก์สุดท้าย ‘Sex’ ที่จัดเต็มทั้งโปรดักชั่น ร้อยเรียงเรื่องราว และ อารมณ์ กับ Gloria , Human Nature และปิดท้ายโชว์แบบมงลง ประทับใจให้อารมณ์พุ่งถึงขีดสุดกับ ‘Unholy’ พร้อมอิ่มเอมไปตามๆกัน

คอนเสิร์ตแม้จะดำเนินไปอย่างไม่ยาวมากนัก แต่เรียกว่ามีซีนที่ประทับใจไม่สิ้นสุด ชนิดว่าว้าวแล้ว ยังมีสิ่งที่ว้าวต่อได้เรื่อยๆ สมใจแฟนเพลง ที่ต่างจัดเต็มคอสตูมแน่นไปร่วมคอนเสิร์ต สู้กับศิลปินบนเวที ที่แซม จัดเต็มเปลี่ยนชุดแล้วชุดเล่า แต่เข้ากันกับเพลงในแต่ละช่วงได้อย่างดี ได้ใจไปตามๆกัน โชว์ไล่เรียงเพลงและอารมณ์ไปได้เรื่อยๆ ไม่สะดุด ทั้งยังมีการให้พื้นที่กับเหล่านักร้องคอรัสและแดนเซอร์ ที่แซ่บไม่แพ้เจ้าของคอนเสิร์ต

“ขอบคุณครับ” เป็นสิ่งที่แซม พูดกับแฟนๆตอนเริ่มคอนเสิร์ต ที่เกริ่นว่ามาจากก้นบึ้งของหัวใจ ขอบคุณที่อยู่เคียงข้าง ได้มาแสดงในประเทศที่สวยงาม และอยากให้ทุกคนรู้สึก “ปลอดภัย” ที่อยู่ร่วมกันในที่แห่งนี้ และ ให้เป็นพื้นที่ “อิสระ” สำหรับทุกคน ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ของแซม ทำได้แบบที่พูดจริงๆ จนทำให้เราลืมความทุกข์ อารมณ์ต่างๆ ลุกขึ้นมาเต้นอย่างลืมตัว

กระทั่งเสียงเพลงสุดท้ายจบลง ก็ยังรู้สึกว่า แม้คอนจะสั้น แต่เต็มอิ่มมากๆ แล้ว