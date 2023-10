คอซีรีส์เกาหลี ยินดี ชเวซังกุง ‘ชาชองฮวา’ เข้าพิธีแต่งงานหนุ่มนอกวงการ สวยตะลึง

คอซีรีส์เกาหลี ปลื้ม ชเวซังกุง ‘ชาชองฮวา’ เข้าพิธีแต่งงานหนุ่มนอกวงการ สวยตะลึง

ชาชองฮวา (Cha Chung Hwa) นับเป็นนักแสดงเจ้าบทบาท ที่ไม่ว่าจะแสดงเรื่องไหนก็เป็นที่จดจำของคอซีรีส์เกาหลีได้ตลอด

โดยเธอฝากผลงานไว้มากมายผ่านซีรีส์เรื่องดังอย่าง Crash Landing on You (2019), Itaewon Class (2020), Unique! Chef Moon (2020), Recipe for Happiness (2020) จนมาถึงเรื่องที่ทำให้เธอเป็นที่พูดถึงอย่างมากกับบทบาท ‘ชเวซังกุง’ จากซีรีส์ Mr.Queen (2020) และล่าสุดกับผลงานการแสดงในซีรีส์ See You In My 19th Life (2023)

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (27 ต.ค.) มีรายงานข่าวว่า ที่กรุงโซล นักแสดง ชาชองฮวา ในวัย 43 ปี ได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าว ซึ่งเป็นหนุ่มนอกวงการแล้ว โดยจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัว เชิญเพียงคนสนิทเข้าร่วมงานเท่านั้น

โดยก่อนหน้านี้ IOK Company ต้นสังกัดของนักแสดง ชาชองฮวา ก็ได้ออกมาเผยแพลนการแต่งงานของเธอด้วย พร้อมระบุว่า “เนื่องจากการแต่งงานนี้เป็นการแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการ พวกเราจึงขอให้ทุกท่านเข้าใจที่เราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเจ้าบ่าวของเธอได้”

อย่างไรก็ตาม ชาชองฮวา คบกับแฟนหนุ่มนอกวงการคนนี้มาอย่างยาวนาน และเมื่อความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นจนตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในฐานะสามีและภรรยา ทั้งคู่จึงตกลงใจที่จะลั่นระฆังวิวาห์ และจัดพิธีอย่างเป็นส่วนตัวเพราะฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นบุคคลนอกวงการบันเทิง

และเมื่อมีภาพถ่ายพรีเวดดิ้ง และบรรยากาศภายในงานแต่งงานเผยแพร่ออกมา ก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากแฟนๆ ว่า เหมาะสมกันมาก และชื่นชมในความสวยของเจ้าสาวชาชองฮวาด้วย