บรูโน่มาแน่! Bruno Mars ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตไทย ระเบิดความมันส์ ราชมังฯ 30 มี.ค.นี้

สร้างความฮือฮา ให้กับแฟนเพลงรับต้นปี เมื่อ ป๊อปไอคอนแห่งยุคเจ้าของ 14 รางวัลแกรมมี่ส์ “บรูโน่ มาร์ส” (Bruno Mars) กลับมาเจอแฟนชาวไทยในรอบ 6 ปี จัดหนักจัดใหญ่ 30 มีนาคมนี้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

ทั้งนี้ บรูโน่ มาร์ส ถือเป็นหนึ่งในศิลปินขวัญใจแฟน ๆ ชาวไทย การันตีด้วยผลงานเพลงฮิตที่ร้องได้ตั้งแต่วัยรุ่นยันวัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็น “Leave The Door Open” , “Uptown Funk” , “Just The Way You Are” และ “24K Magic” รวมไปถึงวลีฮิตติดปากแฟนเพลงที่มักจะพูดกันเล่นๆ ว่า “ใครไม่มา บรูโน่ มาร์ส” ที่แฟนเพลงได้ใช้กันแล้วในปีนี้

แม้ว่าผลงานเพลงล่าสุดของเขาจะออกเมื่อปี 2565 จากการร่วมฟีทเจอริงกับ Silk Sonic ในเพลง “Love’s Train” แต่ความนิยมของบรูโน่ มาร์สก็ยังไม่เคยลดลง นอกจากจะคว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปี, เพลงยอดเยี่ยมแห่งปี และ โชว์อาร์แอนด์บียอดเยี่ยมแห่งปีจากเวที GRAMMY Awards ครั้งที่ 64 แล้ว เมื่อปีที่แล้วบรูโน่ มาร์ส ยังเดินหน้าทำสเตเดี้ยมทัวร์พบปะแฟน ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงเอเชียอย่างฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้ รวมถึงเดือนมกราคมนี้กับโชว์ที่โตเกียวโดม ประเทศญี่ปุ่นถึง 7 รอบด้วยกัน

แฟนชาวไทยเตรียมตัวพบกับการแสดงสุดปัง อลังการสมความเป็นเจ้าพ่อเพลงป๊อป กับโชว์สนุกกรูฟสนั่นของบรูโน่ มาร์ส 30 มีนาคม 2567 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน บัตรราคาเริ่มต้น 2,000 บาท สมาชิกไลฟ์เนชั่น เทโร ซื้อบัตรก่อนใคร วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 22.00 น. ทาง livenationtero.co.th จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 10.00 น.เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียของ Live Nation Tero

ทั้งนี้ การแสดงคอนเสิร์ตของ บรูโน่ มาร์ส จะมีขึ้นหลังฟุตบอลแมตช์สำคัญ ระหว่างทีมชาติไทย – เกาหลีใต้ ที่จะเตะวันที่ 26 มีนาคมนี้