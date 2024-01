ลิซ่า ระเบิดความปัง สวยฉ่ำขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ฝรั่งเศส พลังเสียงแฟนๆเรียกชื่อกระหึ่ม

สร้างความฮือฮาไม่น้อย เมื่อ ลิซ่า BLACKPINK ประเดิมเวทีแรก ที่ Accor Arena ในประเทศฝรั่งเศส แบบสุดปัง ออร่ากระจายในชุดสีทอง ในคอนเสิร์ต Gala des Pièces Jaunes ที่เธอเคยได้แสดงคอนเสิร์ต BLACKPINK ในช่วงปลายปี 2022 กับทัวร์ “Born Pink World Tour”

ซึ่งก่อนที่ลิซ่าจะขึ้นแสดงนั้น #LISAxPIÈCESJAUNES2024 ก็ได้ทะยานขึ้นอันดับ 1 ในประเทศไทย พร้อมกับภาพบรรยากาศในฮอลล์ ที่เสียงเรียก ลิซ่า กึกก้อง

ก่อนที่ลิซ่าจะปรากฏตัวในชุดสีทองอันเปล่งประกายระยิบระยับ ที่ดูมีเสน่ห์และมีสไตล์ จัดเต็มลีลาแดนซ์ทรงพลังและลื่นไหล ในเพลง Money พร้อมเสียงเชียร์สนั่นของแฟนคลับ รวมถึงเพลงคอลแล็บกับ DJ Snake อย่าง SG ด้วย

เวทีดังกล่าวยังมีศิลปินชั้นนำอย่างไอดอลเกาหลี Stray Kids ที่มีโมเมนต์น่ารักกับลิซ่าบนเวที Maroon 5, J Balvin, Pharrell Williams และ Gims

You made the event like your own solo concert. The whole arena is singing along with you so loudly. No matter what happens in the future, I will always always be proud of you 😭

DAME LISA AU GALA #LISAxPIÈCESJAUNES2024 #SoloistLalisaReturnspic.twitter.com/9h8vHdIk0e

— 엘라 ✨ (@Mhannwella) January 27, 2024