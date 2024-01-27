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ลิซ่า ระเบิดความปัง สวยฉ่ำขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ฝรั่งเศส พลังเสียงแฟนๆเรียกชื่อกระหึ่ม

@huiracha

ลิซ่า ระเบิดความปัง สวยฉ่ำขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ฝรั่งเศส พลังเสียงแฟนๆเรียกชื่อกระหึ่ม

สร้างความฮือฮาไม่น้อย เมื่อ ลิซ่า BLACKPINK ประเดิมเวทีแรก ที่ Accor Arena ในประเทศฝรั่งเศส แบบสุดปัง ออร่ากระจายในชุดสีทอง ในคอนเสิร์ต Gala des Pièces Jaunes ที่เธอเคยได้แสดงคอนเสิร์ต BLACKPINK ในช่วงปลายปี 2022 กับทัวร์ “Born Pink World Tour”

ซึ่งก่อนที่ลิซ่าจะขึ้นแสดงนั้น #LISAxPIÈCESJAUNES2024 ก็ได้ทะยานขึ้นอันดับ 1 ในประเทศไทย พร้อมกับภาพบรรยากาศในฮอลล์ ที่เสียงเรียก ลิซ่า กึกก้อง

ก่อนที่ลิซ่าจะปรากฏตัวในชุดสีทองอันเปล่งประกายระยิบระยับ ที่ดูมีเสน่ห์และมีสไตล์ จัดเต็มลีลาแดนซ์ทรงพลังและลื่นไหล ในเพลง Money พร้อมเสียงเชียร์สนั่นของแฟนคลับ รวมถึงเพลงคอลแล็บกับ DJ Snake อย่าง SG ด้วย

เวทีดังกล่าวยังมีศิลปินชั้นนำอย่างไอดอลเกาหลี Stray Kids ที่มีโมเมนต์น่ารักกับลิซ่าบนเวที Maroon 5, J Balvin, Pharrell Williams และ Gims

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