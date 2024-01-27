ลิซ่า ระเบิดความปัง สวยฉ่ำขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ฝรั่งเศส พลังเสียงแฟนๆเรียกชื่อกระหึ่ม
สร้างความฮือฮาไม่น้อย เมื่อ ลิซ่า BLACKPINK ประเดิมเวทีแรก ที่ Accor Arena ในประเทศฝรั่งเศส แบบสุดปัง ออร่ากระจายในชุดสีทอง ในคอนเสิร์ต Gala des Pièces Jaunes ที่เธอเคยได้แสดงคอนเสิร์ต BLACKPINK ในช่วงปลายปี 2022 กับทัวร์ “Born Pink World Tour”
ซึ่งก่อนที่ลิซ่าจะขึ้นแสดงนั้น #LISAxPIÈCESJAUNES2024 ก็ได้ทะยานขึ้นอันดับ 1 ในประเทศไทย พร้อมกับภาพบรรยากาศในฮอลล์ ที่เสียงเรียก ลิซ่า กึกก้อง
Droppin all my money!!!Advertisement
DAME LISA AU GALA #LISAxPIÈCESJAUNES2024 #SoloistLalisaReturns pic.twitter.com/gObBM81NpX
— LISANATIONS (@LISANATIONS_) January 26, 2024
ก่อนที่ลิซ่าจะปรากฏตัวในชุดสีทองอันเปล่งประกายระยิบระยับ ที่ดูมีเสน่ห์และมีสไตล์ จัดเต็มลีลาแดนซ์ทรงพลังและลื่นไหล ในเพลง Money พร้อมเสียงเชียร์สนั่นของแฟนคลับ รวมถึงเพลงคอลแล็บกับ DJ Snake อย่าง SG ด้วย
เวทีดังกล่าวยังมีศิลปินชั้นนำอย่างไอดอลเกาหลี Stray Kids ที่มีโมเมนต์น่ารักกับลิซ่าบนเวที Maroon 5, J Balvin, Pharrell Williams และ Gims
MONEY #LISAxPIÈCESJAUNES2024 pic.twitter.com/aNIE3jE2NV
— marie (@huiracha) January 26, 2024
You made the event like your own solo concert. The whole arena is singing along with you so loudly. No matter what happens in the future, I will always always be proud of you 😭
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— 엘라 ✨ (@Mhannwella) January 27, 2024
she was so shy 😭😭 #LISAxPIÈCESJAUNES2024 pic.twitter.com/CMPie9ebGY
— lara (@lalisaofc) January 26, 2024
#LISA before she perform she was caught enjoying 'STRAY KIDS' performance and supporting her fellow friend BANGCHAN who's performing along his group.
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— 🧚🏻♀ 𝕷𝖆𝖑𝖎𝖘𝖆 𝕸𝖆𝖓𝖔𝖇𝖆𝖑 🌼 (@lisamanobal_327) January 27, 2024
MY LISA AND BANGCHAN! PLEASE GIVE US A PHOTO! 🥹🤍
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— Lisa and Celebrities (@lisacelebreties) January 26, 2024
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