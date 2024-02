เทย์เลอร์ สวิฟต์ คว้าอัลบัมเพลงป๊อปยอดเยี่ยมแกรมมี อะวอร์ดส์ ‘บิลลี ไอลิช’ คว้าเพลงแห่งปี

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า งานประกาศรางวัลแกรมมี อะวอร์ดส์ ครั้งที่ 66 ซึ่งถือเป็นงานประกาศรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในวงการดนตรี ได้เริ่มขึ้นแล้วที่คริปโต.คอม อารีนา ในนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ตามเวลาในสหรัฐ โดยจนถึงตอนนี้ เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องหญิงชื่อดังมากความสามารถได้คว้ารางวัลอัลบัมเพลงป๊อปยอดเยี่ยมจากอัลบัม Midnight

โบโน นักร้องนำชาวไอริชของวงร็อคชื่อดังอย่าง U2 เป็นคนประกาศผลรางวัลอัลบัมเพลงป๊อปยอดเยี่ยมให้แก่สวิฟต์ โดยเธอขึ้นกล่าวบนเวทีว่า เธอรู้ว่าการโหวตของสถาบันศิลปะวิทยาการการบันทึกเสียงแห่งสหรัฐ หรือ The Recording Academy ซึ่งเป็นผู้จัดงานประกาศรางวัลแกรมมี เป็นการสะท้อนจากความหลงใหลของแฟนเพลงโดยตรง เพราะฉะนั้นเธออยากขอบคุณแฟนเพลงโดยการประกาศความลับที่เธอเก็บมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมาว่าอัลบัมใหม่ของเธอจะชื่อว่า The Tortured Poets Department จะออกวางจำหน่ายในวันที่ 19 เมษายนนี้

นอกจากนั้นแล้ว สวิฟต์ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลอัลบัมแห่งปีอีกด้วย ซึ่งไม่เคยมีนักร้องคนใดสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวได้ 4 ครั้งมาก่อน โดยนักร้องระดับตำนานอย่าง แฟรงค์ ซินาตรา พอล ไซมอน และสตีวี วันเดอร์ เคยคว้ารางวัลอัลบัมแห่งปีได้ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ งานประกาศรางวัลแกรมมีอะวอร์ดส์ ครั้งที่ 66 ได้เริ่มขึ้นด้วยการประกาศรางวัล best pop solo performance ตกเป็นของไมลีย์ ไซรัส จากเพลง Flowers โดยมีมารายห์ แครี ศิลปินหญิงชาวอเมริกันเป็นผู้มอบรางวัล โดยนี่ถือเป็นการคว้ารางวัลแกรมมีอะวอร์ดส์ครั้งแรกของไซรัส เธอขึ้นกล่าวบนเวทีว่าเธอเกือบมางานดังกล่าวไม่ทันเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในนครลอสแอนเจลิส ล่าสุด ไซรัสยังสามารถคว้ารางวัลบันทึกเสียงแห่งปีจากเพลงดังกล่าวได้อีกด้วย

อีกรางวัลใหญ่ของงานอย่างรางวัลเพลงแห่งปี ตกเป็นของนักร้องสาวชื่อดังอย่าง บิลลี ไอลิช จากเพลง What Was I Made For? เพลงประกอบภาพยนตร์ดังอย่างบาร์บี

ขณะที่รางวัล best pop duo/ group performance ตกเป็นของ SZA และ Phoebe Bridgers จากเพลง Ghost in the Machine

รางวัลอัลบัมเพลงคันทรี ได้แก่ Bell Bottom Country ของ Lainey Wilson ส่วนรางวัลอัลบัมเพลงคันทรียอดเยี่ยมตกเป็นของ Chris Stapleton จากเพลง White Horse

รางวัลเพลงอาร์แอนด์บียอดเยี่ยม ได้แก่เพลง Snooze ของ SZA และรางวัลอัลบัมอาร์แอนด์บียอดเยี่ยมตกเป็นของ Victoria Monet จากอัลบัม Jaguar II ส่วนรางวัลอัลบัมอาร์แอนด์บีแนวโปรเกรสซีฟยอดเยี่ยมตกเป็นของ SZA จากอัลบัม SOS

รางวัลอัลบัม alternative music ยอดเยี่ยมได้แก่ The Record ของ Boygenius ขณะที่อัลบัมเพลงแร็พยอดเยี่ยม ได่แก่ Michael ของ Killer Mike และเพลงแร็พยอดเยี่ยมได้แก่ Scientist & Engineers ของ Killer Mike ที่ฟีเจอร์ริ่งกับ Andre 3000, Future and Eryn Allen Kane โดยเพลงดังกล่าวคว้ารางวัล best rap performance เช่นกัน

รางวัลอัลบัมเพลงร็อคยอดเยี่ยมได้แก่ This Is Why ของ Paramore และรางวัล best rock performance ตกเป็นของเพลง Not Strong Enough ของ Boygenius ซึ่งคว้ารางวัลเพลงร็อคยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน

รางวัลมิวสิควิดีโอยอดเยี่ยมตกเป็นของเพลง I’m Only Sleeping ของ The Beatles

อีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ในงานคือ Killer Mike แร็พเปอร์ที่คว้า 3 รางวัลแกรมมีอะวอร์ดส์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่กุญแจมือและพาตัวออกจากงานประกาศผลรางวัล ภาพวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นขณะที่ตำรวจพาตัวแร็พเปอร์คนดังกล่าวออกจากคริปโต.คอม อารีนา แต่ตำรวจลอสแอนเจลิสยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยแถลงการณ์เรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ The Hollywood Reporter รายงานโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดงานกล่าวว่า Killer Mike ถูกควบคุมตัวในข้อหาคดีลหุโทษซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานประกาศรางวัลแต่อย่างใด