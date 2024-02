สุดจะเครซี่! NCT 127 จัดเต็มความมันส์ ปิดจบคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ แฟนๆ ฟินกว่า 50,000 คน

แม้จะผ่านมาเกือบสองสัปดาห์แล้ว แต่เชื่อว่า NCTzen หลายคนยังคงไม่กลับจากธรรมศาสตร์สเตเดียม เพราะคิดถึงหนุ่ม ๆ NCT 127 เพราะเมื่อวันที่ 27-28 มกราคมที่ผ่านมา วงเคป๊อบแห่งยุค NCT 127 ได้ระเบิดความมันส์ และผนวกทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่สาม NCT 127 3RD TOUR ‘NEO CITY : BANGKOK – THE UNITY’ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบการแสดง ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ซึ่งกระแสตอบรับถล่มทลายยิ่งกว่าครั้งไหน บัตรหมดเกลี้ยงทันทีที่เปิดจำหน่าย และมีจำนวนผู้ร่วมงานมากที่สุดกว่า 50,000 คน ยืนยันถึงความนิยมที่เติบโตพุ่งทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของพวกเขาอีกครั้ง

เมื่อคอนเสิร์ตเริ่มขึ้น เสียงกรี๊ดทะลุสเตเดียม ต้อนรับการปรากฎตัวอย่างทรงพลังของ NCT 127 พร้อมโชว์ตระการตาที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงดนตรีนีโอมิวสิกแบบใหม่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวง ตั้งแต่เพลงแรกที่สะกดผู้ชมได้อยู่หมัดอย่าง Punch ต่อด้วย Supertuman, Ay-Yo และเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ที่หลากหลาย ในเพลงที่มีบรรยากาศแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอาร์แอนด์บี Crash Landing, Space และฮิปฮอปหนักหน่วง รวมถึงเพลงจากในอัลบั้มเต็มชุดที่ 5 อย่าง Parade, Yacht, Je Ne Sais Quoi อีกทั้งยังมีเพลงฮิตมากมาย Fire, Simon Says, Favorite (Vampire) ตลอดจนการแมชอัปเพลง Chain เข้ากับ Cherry Bomb เพิ่มความคึกคักมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น NCT ได้โซว์เสียงประสานอันไพเราะ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในเพลง Gold Dust, Fly Away With Me, White Lie และ Love is a beauty โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่ทุกคนตั้งตารอคอยร้องตามและมันส์ไปพร้อมกันทั้งสเตเดียม กับเพลงสุดไอคอนิกที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก พร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สมบูณ์แบบอย่าง Kick It, 2 Baddies และ Fact Check ที่บอกได้เลยว่าแฟน ๆ ร่วมกันร้องเพลงจนดังสะท้านไปทั่วสเตเดียมเลยทีเดียว

ในช่วงอังกอร์ท้ายคอนเสิร์ตยังมีบทเพลงที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังมาร้องเพื่อสื่อความรู้สึกดี ๆ ถึงแฟนคลับ ทั้ง Angel Eyes , Be There For Me , Promise You และ Pandora’s box ซึ่งบทเพลงนี้หนุ่ม ๆ ได้เซอร์ไพรส์แฟนคลับโดยการขึ้นรถรางรอบสเตเดียม เพื่อให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับพวกเขามากยิ่งขึ้น ขณะที่ NCTzen ก็เตรียมโปรเจกต์ซึ้ง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ที่มีความหมายว่า อูรีซิล! (127 ของพวกเรา) HAPPY 127 การแสดงวันนี้ LET’S GET IT, มาใช้เวลาแสนพิเศษกับเหล่าคนพิเศษไปด้วยกัน, อูรีชิลคือความภาคภูมิใจของพวกเราเสมอ, NCTzen ไทย ALWAYS GOT YOUR BACK, วันนี้ก็มาสร้างโชว์ที่ไม่มีวันลืมไปด้วยกันนะ! พร้อมกับการการแปรกล่องไฟเป็นรูปพระจันทร์กับดวงดาว และเครื่องบินสายลมรูปหัวใจ ตลอดจนป้าย LED ขนาดใหญ่ว่า อูรีชิล! ร้องตามกันเลย! ,พวกเราจะอยู่ตรงนี้เสมอ

พร้อมกับเอฟเฟ็กต์สุดอลังการที่ร่วมสร้างสรรค์ช่วงเวลาอันน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำระหว่าง NCT 127 และ NCTzen เรียกได้ว่าตลอดระยะเวลากว่า 2 ชั่วโมงครึ่งรวมทั้งสิ้น 29 บทเพลง ในคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของ NCT 127 จะติดอยู่ในห้วงความทรงจำของแฟนคลับต่อไป