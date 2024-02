Ed Sheeran แวะกินไข่เจียวเจ๊ไฝ ก่อนขึ้นโชว์ ระเบิดความมันส์ในคอนเสิร์ตค่ำนี้

สิ้นสุดการรอคอยแล้ว ที่เหล่าคนรัก “Ed Sheeran” (เอ็ด ชีแรน) จะได้มาเจอกันในคอนเสิร์ตใหญ่ “Ed Sheeran ‘+ – = ÷ x’ Mathematics Tour Bangkok 2024” (เอ็ด ชีแรน เดอะ แมทธิเมติกส์ ทัวร์ แบงค็อก 2024) ในวันนี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน พร้อม Special Guest อย่าง “Calum Scott” (แคลัม สก็อตต์) หลังจากหนุ่มเอ็ด เพิ่งจะเวียนไปเปิดทัวร์ทักทายแฟนๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น จากเซตลิสต์กว่า 30 เพลง ที่เต็มไปด้วยเพลงฮิตคุ้นหู ทั้ง Galway Girl, Thinking Out Loud, Perfect, One, Photograph และ Shape of You

และก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตในวันนี้ เอ็ด ก็เซอร์ไพรส์แฟนคลับ เดินทางไปกินร้านอาหารไทยชื่อดังอย่าง เจ๊ไฝ ร้านเด็ดที่ต้อนรับคนดังระดับโลกจำนวนมากมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น แจ๊ค หม่า, ลิซ่า หรือรัสเซล โครว์

Advertisement

ซึ่ง เอ็ด ก็ได้พูดคุยกับเจ๊ไฝอย่างเป็นกันเอง พร้อมได้ถ่ายภาพคู่อีกด้วย

และคนที่พาไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น Gaggan Anand เชฟมิชลิน ที่พาไปด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำไข่เจียวให้กับเอ็ด

ภาพจาก gaggan_anand