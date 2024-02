วงการบันเทิงเกาหลีช็อก Shinsadong Tiger โปรดิวเซอร์ดัง เบื้องหลังเพลงฮิต เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ สื่อเกาหลีรายงานว่า ชินซาดง ไทเกอร์ (Shinsadong Tiger) โปรดิวเซอร์ชื่อดังของเกาหลีใต้ เสียชีวิตในวัย 41 ปี

ตามการรายงานของสื่อ พบร่างของ ชินซาดง ไทเกอร์ เสียชีวิตในช่วงเช้าของวันนี้ โดยคนรู้จักได้เข้าไปเยี่ยมโปรดิวเซอร์ดังที่บ้านของเขา หลังจากไม่สามารถติดต่อได้ และแจ้งตำรวจ เมื่อพบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว

ทั้งนี้ ชินซาดง ไทเกอร์ เป็นโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดังๆ มากมาย อาทิ เพลง Roly Poly ของ T-ara, No No No ของ Apink, Up and Down และ DDD ของ EXID และ Bboom Bboom ของ Momoland

TR Entertainment ได้ยืนยันข่าวเศร้าดังกล่าวว่า เมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมงานศพ และรายละเอียดอื่นๆ

หลังจากข่าวดังกล่าว TRI.BE เกิร์ลกรุ๊ปที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ ได้ระงับกิจกรรมของพวกเธอ และออกแถลงการณ์ว่า เสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าการโปรโมตคัมแบ๊ก Diamond ที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้ ถูกยกเลิกและเลื่อนออกไป ข้อมูลอื่นๆ จะแจ้งในภายหลัง

ที่มา naver / All Kpop