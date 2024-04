เปิดประวัติ 7 สาว BABYMONSTER 2 เมมเบอร์ไทยสาดเสน่ห์ ส่งเพลงใหม่ SHEESH เขย่าชาร์ต

ทำความรู้จัก BABYMONSTER วงน้องสาว BLACKPINK กับเมมเบอร์สาวไทยถึง 2 คน

ปล่อยออกมาแล้วกับเพลงที่ 2 ของวงรุกกี้หน้าใหม่ BABYMONSTER (เบบี้มอนเตอร์) หรือที่แฟนๆ เรียกสั้นๆว่า “เบม่อน” ของค่ายท็อป 3 ของวงการ k-pop เกาหลี อย่าง วายจี เอนเตอร์เทนเมนต์ (YG Entertainment) หลังไม่ได้เดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปกว่า 7 ปี

กับเพลง SHEESH พร้อมคอนเซ็ปต์แบบเกิร์ลครัช ซึ่งวายจีเผยว่า เป็นเพลงแนวดาร์กๆ ที่เบบี้มอนเตอร์ยังไม่เคยลองมาก่อน ซึ่ง SHEESH จะเป็นเพลงแรกที่มีสมาชิกครบทั้ง 7 คน ซึ่งหลังจากปล่อยออกมาไม่ถึงชั่วโมงก็ทำให้มียอดผู้เข้าชมถึง 1 ล้านวิวได้อย่างสบายๆ และติดเทรนทวิตเตอร์ อัน 1 ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา (1 เม.ย.67) ทั้งยังทำติด Google Trends อันดับ 1 อีกด้วย

นอกจากเพลงไตเติ้ลอย่าง SHEESH ยังมีเพลงในอัลบั้มอีก 4 เพลง คือ Dream, Batter Up, Stuck in the Middle และเพลง Like that ที่จายจี ได้เผยว่า ชาร์ลี พุท (Charlie Puth) เจ้าของเพลงดังหลายเพลง เป็นคนมอบเพลงนี้ให้กับเบบี้มอนเตอร์เป็นของขวัญอีกด้วย

วายจียังเผยอีกว่า เพลงทั้งหมดของเบบี้มอนเตอร์ เป็น ยาง ฮยอนซอก ประธานค่ายวายจี เป็นโปรดิวเซอร์เองทั้งหมด ซึ่งจากจากเพลงของวงรุ่นพี่ BLACKPINK ที่มีโปรดิวเซอร์ดังอย่าง Teddy เป็นผู้แจชต่งเพลงให้

อย่างไรก็ตาม BABYMONSTER (เบบี้มอนเตอร์) หรือที่แฟนๆ เรียกสั้นๆ ว่า “เบม่อน” วงน้องใหม่ จากค่าย วายจี (YG) บริษัท วายจี เอนเตอร์เทนเมนต์ ค่ายต้นสังกัดของวงดังอย่าง BLACKPINK, BINGBANG, 2ne1, Winner, TREASURE รวมถึง คู่ดูโอ้ที่มีเพลงฮิตติดหูของติ่งเกาหลีหลายคนอย่าง AKMU อย่างเพลง 200%, GIVE LOVE และเพลงล่าสุดอย่าง Love lee ซึ่งสมาชิก 2 คนในวงยังเป็นคนไทยอีกด้วย คือ Pharita (ภริตา) และ Chiquita (ชิกิต้า)

BABYMONSTER เปิดตัวต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวายจีได้ปล่อยคลิปสมาชิกทั้ง 7 คน ผ่านยูทูบ พร้อมชื่อคลิป YG NEXT MOVEMENT ซึ่งเป็นรายการคัดเลือกสมาชิกเพื่อจะได้เดบิวต์ในชื่อ BABYMONSTER ซึ่งทำให้แฟนคลับวงการเกาหลีต่างจับตามองเป็อย่างมาก ทำให้คลิปแรกที่เป็นเพียงตัวอย่างสั้นๆ แต่มีผู้เช้าชม 15 ล้านวิวใน 3 วัน และปัจจุบันมีผู้เข้าชมกว่า 32 ล้านวิว

และเดบิวต์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ด้วยสมาชิกเพียง 6 คน ในเพลงชื่อ BATTER UP ซึ่งเป็นเพลงแนว ฮิพฮ็อพ สไตล์วายจี และมียอดผู้เข้าชมปัจจุบันอยู่ที่ 234 ล้านวิว ทั้งนี้ ยังปล่อยเพลงแนวบัลลาด ชื่อ Stuck In The Middle ที่โชว์สกิลโวคอลได้อย่างยอดเยี่ยม และมียอดผู้เข้าชมปัจจุบันอยู่ที่ 110 ล้านวิว

ซึ่งช่วงเดบิวต์อย่างเป็นทาการนั้น เบบี้มอนเตอร์ก็พบอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้ อาฮยอน 1 ในสมาชิก เบบี้มอนเตอร์ ต้องพักงานไป เนื่องจากปัญหาสุขภาพ แต่แม้จะเดบิวต์ด้วยสมาชิกเพียง 6 คน แต่เพลง BATTER UP ที่ปล่อยออกมาก็ทำสถิติ MV เพลงเดบิวต์ของวง K-pop ที่มียอดผู้เข้าชมทะลุ 100 ล้านวิวเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ สำนักข่าว SBS NEWS ของเกาหลีใต้ ยังได้นำเสนอข่าว สถิติใหม่เอ็มวี BATTER UP ของเบบี้มอนเตอร์ ที่มียอดวิวใน 24 ชั่วโมงแรก 22.59 ล้าน อีกด้วย

ทั้งนี้ เบบี้มอนเตอร์นั้น มีวิธีโปรโมตที่แตกต่างจากวงน้องใหม่ของวงการเคป๊อปค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่ได้ไปร่วมรายการเพลงฮิต อย่าง SBS ingikayo (อินกิกาโย) และ M Countdown (เอ็มเคานต์ดาวน์) ซึ่งวง K-pop มักจะไปโปรโมตเพลงทุกครั้งที่ ปล่อยเพลงใหม่ (คัมแบ๊ก) แต่เบบี้มอนเตอร์ไม่ได้ไปร่วม ซึ่งทำให้วงน้องใหม่วงนี้ดูลึกลับ แต่ก็ไม่ได้ห่างเหินจากแฟนๆ ซะทีเดียวอีกด้วย

BABYMONSTER มีสมาชกทั้งหมด 7 คน คือ

รุกะ (루카) คาวาอิ รุกะ เกิด 20 มีนาคม 2002 – แร็ปเปอร์ นักเต้น สัญชาติ ญี่ปุ่น

(루카) คาวาอิ รุกะ เกิด 20 มีนาคม 2002 – แร็ปเปอร์ นักเต้น สัญชาติ ญี่ปุ่น ภริตา (파리타) ภริตา บุญภักดีทวียศ เกิด 26 สิงหาคม 2005 – นักร้อง สัญชาติ ไทย

(파리타) ภริตา บุญภักดีทวียศ เกิด 26 สิงหาคม 2005 – นักร้อง สัญชาติ ไทย อาสะ (아사) เอนามิ อาสะ เกิด 17 เมษายน 2006 – แร็ปเปอร์ นักร้อง สัญชาติ ญี่ปุ่น

(아사) เอนามิ อาสะ เกิด 17 เมษายน 2006 – แร็ปเปอร์ นักร้อง สัญชาติ ญี่ปุ่น อาฮยอน (아현) จองอาฮยอน เกิด 11 เมษายน 2007 – แร็ปเปอร์ นักเต้น สัญชาติ เกาหลี

(아현) จองอาฮยอน เกิด 11 เมษายน 2007 – แร็ปเปอร์ นักเต้น สัญชาติ เกาหลี รามิ (라미) ชินฮารัม เกิด 17 ตุลาคม 2007 – นักร้อง นักเต้น สัญชาติ เกาหลี

(라미) ชินฮารัม เกิด 17 ตุลาคม 2007 – นักร้อง นักเต้น สัญชาติ เกาหลี โรรา (로라) อีดาอิน เกิด 14 สิงหาคม 2008 – นักร้อง สัญชาติ เกาหลี

(로라) อีดาอิน เกิด 14 สิงหาคม 2008 – นักร้อง สัญชาติ เกาหลี ชิกิต้า (치키타) ริรชา พรเดชาพิพัฒน์ เกิด 17 กุมภาพันธ์ 2009 – นักร้อง นักเต้น สัญชาติ ไทย

ทั้งนี้ BABYMONSTER ภายในปี 2567 กำลังจะมีงานแฟนมีตติ้งในประเทศโซนเอเชีย 5 ประเทศ ซึ่ง 1 ในนั้นมีประเทศไทยด้วย