เจมี่ บูเฮอร์ เล่าคิดเองป่วยมะเร็งใกล้ตาย ถึงขั้นสั่งเสียคนรอบตัว ที่แท้ซิลิโคนรั่วหวิดนมเน่า
ห่างหายจากงานในวงการบันเทิงมานานกว่า 15ปี สำหรับอดีตเซ็กซี่สตาร์ เจมี่ บูเฮอร์ วัย 43ปี ที่ผันตัวจากนักแสดงไปเป็นติ๊กต๊อกเกอร์ทำคอนเทนท์ในเรื่องของการดูดวงออนไลน์ แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตถึงขั้นประกาศสั่งเสียกับครอบครัวและเพื่อนสนิทเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
“ช่วงที่ผ่านมาเจมี่เครียดมาก ช็อคมากกับสิ่งที่เจอ คืออย่างที่รู้กันมาตลอดว่าเจมี่ไม่เคยกลัวหรือแอนตี้เรื่องของการทำศัลยกรรมมาเลย เพราะที่ผ่านมาเวลามีคนมาถามว่าทำอะไรที่ไหน หรือเมื่อก่อนมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เจมี่ก็จะบอกตลอด เพราะเราทำอะไรมาทุกคนก็เห็นดังนั้นไม่รู้จะปิดไปทำไม แต่เจมี่ยอมรับว่าเราพลาดมาก ผิดเองที่เราเลือกไม่ดี เราศึกษาไม่ได้
คือก่อนหน้านี้เจมี่เคยไปทำศัลยกรรมหน้าอกที่นึง ตอนแรกมันก็ดูสวย ดูดี แต่พอทำไปทำมา เราก็รู้สึกผิดสังเกต เพราะเราคลำไปที่เต้านมเจอก้อนแข็งๆ ขนาดใหญ่ ตอนนั้นเครียดมาก เรากลัวไปหมด เพราะเราไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตหลายที่เค้าบอกกันว่าน่าจะเป็นมะเร็ง ตอนนั้นเราจิตตกมาก ทำอะไรไม่ถูก จะไปหาหมอก็กลัวจะรับไม่ได้ เพราะเราคิดว่าเป็นมะเร็งเต้านมแน่นอน ตอนนั้นเอาจริงเราเตรียมใจไว้แล้วว่าถ้าหากจะตายก็คงต้องตาย เราเลยไปบอกกับคนรอบข้าง คือเรียกว่าสั่งเสียก็ได้กับคนรอบตัว แต่ก็โชคดีที่หลายคนเตือนสติเราว่าอย่าเพิ่งคิดไปเอง ไปตรวจก่อนมั้ยว่าใช่มะเร็งจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นมะเร็งก็แค่รักษา ทำให้เราตัดสินใจไปตรวจเช็คสุขภาพทั้งหมดอย่างละเอียด ตอนนั้นคิดว่าเป็นไงเป็นกันจะได้จบๆ จะได้เลิกจิตตก สรุปผลตรวจออกมาว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอย่างที่เราคิด
ตอนนั้นน้ำตาแตก ร้องไห้หนักมาก เพราะโล่งอกแบบสุดๆ ว่าฉันไม่ตายแล้ว ฉันรอดแล้ว ฉันยังมีชีวิตอยู่ แต่สรุปปรากฏว่าก้อนแข็งๆ บริเวณหน้าอกมันเป็นก้อนซิลิโคนที่เราเคยไปเสริมหน้าอกมา แล้วมันเป็นซิลิโคนมันไม่ได้คุณภาพ มันเสื่อมคุณภาพทำให้ซิลิโคนมันรั่วออกมาจับตัวเป็นก้อนแข็งๆ ซึ่งตอนนั้นก็ตกใจว่าจะเอายังไงดี ต้องเจ็บตัวผ่าตัดหน้าอกอีกแล้วหรอ จนมีเพื่อนๆ หลายคนทั้งในวงการบันเทิงและนอกวงการก็แนะนำเราให้เข้าไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดิอาท อยู่แถวสนามบินดอนเมืองนี่เอง ซึ่งหลายคนก็บอกเยอะมากว่าที่นี่เค้าเก่งในเรื่องของการศัลยกรรม โดยเฉพาะรักษาเคสพังๆ ทั้งใบหน้าและรูปร่าง คือก่อนเข้าไปเราเองก็ไปศึกษาหาข้อมูลนานเหมือนกันนะว่าโรงพยาบาลของดิอาทเป็นยังไง เพราะเราเคยพลาดมาแล้ว เราก็ต้องดูและเลือกเยอะๆ
ซึ่งพอเราเห็นมีคนเข้าไปทำเยอะ เข้าไปรักษาเยอะ มีดารา มีคนดังเข้าไปทำเยอะ เห็นทีมแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆ ดูทันสมัย แล้วช่วยแก้เคสพังจากที่อื่นมาเยอะ เราก็เลยลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอ ซึ่งท่านก็แนะนำให้เราแก้ไขปัญหาซิลิโคนรั่วที่หน้าอกโดยเร็วที่สุด เพราะถ้าปล่อยไว้นานมันจะส่งผลอะไรหลายๆ อย่าง เอาจริงเราก็กลัวนมเน่าด้วยแหละ(หัวเราะ) ซึ่งคุณหมอก็จัดชุดใหญ่แก้ไขให้เป็นอย่างดี แถมไหนๆ เราเจ็บตัวแล้วทั้งที เจมี่ก็เลยขอคุณหมอให้ช่วยดูแลส่วนอื่นๆ ไปด้วยเลย เพราะช่วงที่ผ่านมาเราปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ดูแลตัวเองเต็มที่ เพราะไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้วจนหุ่นที่เคยสวยๆ แซ่บๆ เริ่มอวบขึ้น เจมี่ก็เลยให้คุณหมอดูดไขมันทั้งตัวและยกกระชับทั้งตัว พร้อมทั้งยกคิ้วและดึงหน้าอัพเดตหน้าใหม่ไปเลยทีเดียวจบๆ เพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากดูเด็กลง(หัวเราะ) ซึ่งทุกอย่างที่ทำก็ออกมาดูดีถูกใจเรามากๆ หน้านี่เหมือนกลับไปตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยค่ะ เรียกว่าเลือกไม่ผิดจริงๆ ”
ถามถึงงานในวงการบันเทิงบ้างสวยพร้อมแล้วอยากกลับมาทำงานในวงการมั้ย?
“ตอนนี้วงการบันเทิงเปลี่ยนไปมาก เด็กรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเยอะ แต่ถ้ามีบทเหมาะๆ แล้วมีผู้จัดคนไหนเห็นว่าบทนั้นเหมาะกับเจมี่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ ถ้าเวลาได้เจมี่ก็ยินดีรับอยู่แล้ว แต่ถ้าแฟนๆ คิดถึงเราก็ไปเจอ ไปคุยกันได้ในโซเชียลฯเหมือนทุกวันค่ะ”
ที่ผ่านมาแฟนละครถามถึงเยอะมั้ย?
“เวลาเราไปไหนมาไหน เวลาเจอกันก็จะมีแฟนๆ ถามอยู่ตลอดว่าไม่รับละครแล้วหรอ หายไปเลยจากหน้าจอเลย ซึ่งพอเราได้ยินแบบนั้นเราเองก็ดีใจที่ทุกคนยังจำเราได้และยังอยากชมผลงานของเราอยู่ เจมี่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงและจดจำเราได้นะคะ ถ้ามีโอกาสรับรองว่าจะได้เห็นได้ชมฝีไม้ลายมือของเจมี่แน่นอนค่ะ”