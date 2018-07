แก๊งนางฟ้าแห่ยินดี หลัง ‘มิกกี้’ คุกเข่าขอ ‘เจนี่’ แต่งงาน

หลังจากที่นางเอกสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โพสต์ภาพขณะที่แฟนหนุ่มมิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร คุกเข่าขอแต่งงาน ในส่วนของเพื่อนสนิทร่วมกลุ่มนางฟ้า ต่างก็ร่วมแสดงความยินดีกับช่วงเวลาแห่งความสุขกับสาวเจนี่กันข้ามทวีป

เจนสุดา ปานโต ก็ขอโพสต์ภาพขณะเพื่อนสาวถูกขอแต่งงานพร้อมคำแสดงความยินดีว่า

ยินดีกับความรักที่สวยงาม happy ending.

ขณะที่ แอน อลิชา หิรัญพฤกษ์ ก็ขอบอกกับเจนี่ว่า ยินดีกับเพื่อนรัก

Congratulations my dear friend 🎉🎉🎉💕💕💕 we love you very much 😘 #shesaidyes💍 #1july2018 love is a beautiful thing 💕

ส่วนการแสดงความยินดีบของสาว นานา ไรบีนา ล้นปรี่ถึงขนาดกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว

She said Yes!! @janienineeleven @mickey.a.np #กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ #อยากอยู่ตรงนั้นด้วย #bff #loveyou #propose 1 july 2018 💍

Happy ending 🎉🎉 ❤❤ ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขที่ออกมาจากใบหน้าของเพื่อนรักในวันนี้ ยินดีด้วยจากใจจริง and I will always got your back. Love you very much @janienineeleven @mickey.a.np

ขอบคุณ janesuda nanarybena ann_laisuthruklai