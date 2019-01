ชมเหล่าซุปเปอร์สตาร์ โพสต์ภาพน่ารักรับวันปีใหม่ 2562

เริ่มต้นที่สาวซุปเปอร์สตาร์นางพญาพันปี อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ที่คืนข้ามปีเธอขอโพสต์ภาพตัวเองสวยๆรัวๆพร้อมรอยยิ้ม 😊 สั้นๆ

เบลล่า ราณี ที่ทำงานข้ามคืนข้ามปี สมฉายา นารีปีทอง ก็ขอแชะภาพร่วมกับคนบันเทิงทั้งหลาย อาทิ แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข ฯลฯ ที่ร่วมงานนับถอยหลังสู่คืนวัน 2019 แบบมีความสุข

Happy New Year 2019 woohooooo🎉

ขณะที่ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่บินไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่ประเทศนอร์เวย์ ก็ขอถ่ายภาพอบอุ่นพร้อมร่วมอวยพรปีใหม่

A very happy New Year to everyone from the Sperbunds 💕💫 wishing you all a great year ahead filled with happiness, good health, wealth and luck!

สุขสันต์วันปีใหม่จากครอบครัวเสปอร์บันด์นะคะ 🙏🏻 ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้สมปรารถนาในทุกสิ่งอย่างในปีใหม่นี้นะคะ 💕 ปีที่แล้วดีแค่ไหนขอให้ปีนี้ดีขึ้นเป็นร้อยๆเท่านะคะ 💫

ส่วนผู้หญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งใน 2018 ที่ผ่านมา อย่าง แมท ภีรนีย์ คงไทย ก็ขอร่วมอวยพรปีใหม่ ให้ทุกคนรวมถึงให้ตัวเองมาว่า

Happy new year ค่ะ ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านนะคะ ขอบคุณปีเก่าที่ทำให้เราเรียนรู้การใช้ชีวิต🙏🏼❤️ รูปนี้แม่สวยที่สุด😊

สาว ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ ที่ปี 2561 ที่ผ่านมาเธอผจญมาครบทุกสิ่งจนได้ฉายา บาร์บี้มีแต่เรื่อง เพราะเจอมาทั้ง เรื่องรัก บ้าน ตู้เย็น ไมโครเวฟ และเรื่องงานที่ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระหลังจากอยู่ใต้ชายคาช่อง 7 มานับ10ปี เธอจึงขอโพสต์ถึงปี2019 ด้วยข้อความดีๆมาว่า

Hello … HNY …365 new days 365 new chances but learn new positive things #2019goals#iloveswanbutdontwantblackswan

365 วันใหม่โอกาสใหม่ 365 แต่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

เห็นคืนรับปีใหม่ของดีเจ มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร อยากนิยามเลยว่า “คนเดียวไม่เหงาเท่า5คน”

กู2019 😒 #ใครอยู่สภาพเดียวกะกูบ้างวันนี้ #สวัสดีปีใหม่นะทุกคน

😄😄😄😄😄😄😄😄 สวัสดีปีใหม่จ้า

ขอบคุณ kwanusa9 aum_patchrapa dj_matoom bellacampen urassayas mattperanee