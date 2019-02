‘แพนเค้ก’ ภูมิใจสุดชีวิต เข้าชิงกับดาราระดับโลกครั้งแรก

นับเป็นความภาคภูมิอย่างสูงสุ ดแก่วงการแสดงเมืองไทยที่ แพนเค้ก–เขมนิจ จามิกรณ์ เป็น นักแสดงหญิงคนแรก จากประเทศไทย ที่ได้รับเลือกจาก New York Festival World’s Best TV & Films Awards 2019 ให้เป็น Finalist เข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัล Best Performance By an Actress จากบท บุษบา ในภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกี ยรติ ศรีอโยธยา ภาค ๑ร่วมกับนักแสดงหญิงจากอีก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย , ฮ่องกง และสิงคโปร์ ในผลงาน การแสดง ภาพยนตร์ซีรีส์จาก 60 ประเทศทั่วโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Judy Davis นักแสดงจากประเทศออสเตรเลียนั้น เป็นนักแสดงระดับโลกวัย 63 ปี ผู้เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิ งรางวัลออสการ์ถึง 2 ครั้ง จากภาพยนตร์เรื่อง A Passage to India (1984) และภาพยนตร์เรื่อง Husbands and Wives(1992) เธอได้รับรางวัล Emmy Award อันเป็นรางวัลสูงสุดทางโทรทัศน์ ถึง 2 ครั้ง จากภาพยนตร์เรื่อง Serving in Silence(1995) และ Life with Judy Garland (2001) รวมทั้งรางวัล Golden Globe ในฐานะนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Life with Judy Garland (2001)

แพนเค้ก เผยว่า “ เพียงได้รับเลือกให้เข้าชิ งรางวัลกับดาราระดับโลก ก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่ างสูงสุดในชีวิตของแพนแล้ว ไม่คิดไม่ฝันเลยที่ได้มี โอกาสบนเวทีโลกถึงขนาดนี้ อย่างน้อยที่สุด ชาวโลกก็จะได้เข้าในจิตวิ ญญาณและวัฒนธรรมของชาวไทย โดยผ่านบทบาทของ บุษบาใน ศรีอโยธยา ค่ะ ”