บอกรักผ่านสื่อ! ‘ญาญ่า’ โพสต์ไอจีอวยพรวันเกิด ‘ณเดชน์’ โต้ตอบข้อความสุดหวาน i wuv woooo

‘ญาญ่า’ โพสต์ไอจีอวยพรวันเกิด ‘ณเดชน์’ กับข้อความสุดหวาน i wuv woooo

โชว์ความหวานกันให้แฟนๆ ได้กรี๊ดอยู่เสมอ สำหรับนักแสดงคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ กับ ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์ และล่าสุด เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ญาญ่า ได้โพสต์อินสตาแกรมอวยพรวันเกิดหนุ่ม ณเดชน์ ที่มีอายุครบ 29 ปีในวันนี้ 17 ธันวาคม

โดย ญาญ่า โพสต์อินสตาแกรม urassayas เป็นรูปคู่ของเธอกับหนุ่มณเดชน์ พร้อมข้อความว่า “In everyday I celebrate you but today I am extra grateful 🙂 so a hipp hipp hurra HAPPY BIRTHDAY TO YOU na kaaa ขอให้พี่แบร์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาในทุกๆอย่างที่พี่แบร์หวังไว้นะคะ i wuv wooooooooo na kaaaa. Cheerios to everything we’ve been through and the many adventures to come!”

งานนี้ หนุ่ม ณเดชน์ ก็ไม่พลาดที่จะมาเขียนคอมเมนต์ตอบกลับในโพสต์ดังกล่าวว่า i wuv vooooo ทำเอาความหวานกระแทกใจแฟนคลับและเพื่อนดาราที่แห่มาคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก