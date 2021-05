บี หมายถึงใคร? ‘อย่าหวังจะทำให้ฟ้าใสกับคนที่ปล่อยคุณไว้กลางสายฝน?’

ยังคงถูกจับตามองสำหรับ บี-น้ำทิพย์ นางเอกดัง แม้ไฮโซฟลุค-ชลัคร ชีวเกษมสุข นักธุรกิจหนุ่ม จะออกมาสยบดราม่า “นางเอกดังแย่งสามีชาวบ้าน” โดยออกมาปฏิเสธว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมระบุว่าได้เลิกรากับภรรยาเก่าไปแล้ว ถึงได้มาศึกษาดูใจกับบี-น้ำทิพย์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พ.ค. บี-น้ำทิพย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยรอบนี้โพสต์อินสตาแกรม สตอรี่ ด้วยข้อความภาษาอังกฤษ ระบุว่า

“Never create sunshine for those who leave you in the rain”

ซึ่งแปลได้ว่า “อย่าหวังว่าจะทำให้ฟ้าใสสำหรับคนที่ปล่อยคุณไว้ในสายฝน”