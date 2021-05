สุดอบอุ่น ‘ฟลุค’ โพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดลูกสาว ร่วมฉลองพร้อม ‘ไฮโซน้ำผึ้ง’ อดีตภรรยา

แม้เลิกรายุติสถานะสามีภรรยาแต่ความเป็นพ่อแม่ยังคงอยู่ ฟลุค ชลัคร โพสต์ลงอินสตาแกรมขณะฉลองวันเกิดให้ลูกสาวอายุครบ 11 ปี พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งของคุณพ่อว่า

“Daddy’s little girl : I will always be right here. Exactly 11 years old my little yarra. All my heart from daddy Fluke.” ท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดจำนวนมาก

นอกจากนี้ ฟลุค ชลัคร ยังได้โพสต์คลิปลงสตอรี่เป็นภาพ น้ำผึ้ง จารุวรรณ โชติเทวัญ หรือ ไฮโซน้ำผึ้ง ทายาทหมื่นล้านแห่งสหฟาร์ม อดีตภรรยาคนแรก และคลิปบรรยากาศอบอุ่นขณะพร้อมหน้าพ่อแม่และครอบครัวร่วมอวยพรวันเกิดให้ลูกสาวด้วยกันภายในครอบครัว

ที่มา – ข่าวสด