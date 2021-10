หวั่นย่ำอยู่​กับที่! ‘ลูกศร ธนาภรณ์’ ฟาดแรง ‘ขออีก 5 ปี.. ให้ 5 นาที ก็ใจดีมากละ’

จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประเมินว่าน่าจะใช้เวลาอีกราว 5 ปีข้างหน้า หลายอย่างจะดีขึ้นจากโครงสร้างที่ทำขึ้นใหม่ และเชื่อว่าคนจะเข้าใจ ทั้งนี้ ทุกอย่างจะต้องใช้เวลาและต้องแก้ไขทั้งหมด จนถูกโลกโซเชียลตีความว่านายกรัฐมนตรีกำลังขอเวลาอีก 5 ปี สิ่งที่ทำของรัฐบาลจึงจะเห็นผล ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก

ล่าสุด ลูกศร ธนาภรณ์ อดีตนางเอกดัง ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเป็นภาพที่มีข้อความว่า “ขออีก 5 ปี.. ให้ 5 นาที ก็ใจดีมากละ”

พร้อมเขียนข้อความเพิ่มเติมว่า

“เล่นแต่การเมือง ไม่เล่นการบริหารเศรษฐกิจ​สักที #ถูกต้องอาจไม่ถูกใจ

นาทีนี้เราต้องมีผู้นำที่ไม่ใช่แค่บอกว่าตัวเองเป็นคนดี และมอบหัวใจให้ทุกวัน🤟

แต่ต้องมีวิสัยทัศน์​กว้างไกล หลักแห​ลม ค้าขายเก่ง และตามให้ทันพลวัต​โลกที่เคลื่อนตัวอย่าง​รวดเร็ว มิฉะนั้นคนไทยคงเก่งเดิน moon walk 🚶🚶‍♂️🚶‍♀️เดินอีกกี่ปี ก็ยังอยู่​กับที่..😴

ขออภัย​หากไม่ตรงใจใคร☺️

Just​ my opinion for our next generation ka💞

#ยุคหนี้ท่วม #ยุคนักกู้ #​ลูกหลานใช้หนี้”