แฟนๆ ส่งกำลังใจ หลังต้นสังกัดเผย กิต Three Man Down พบเชื้อโควิด

หลังจากวันก่อนค่ายเพลง GeneLab แจ้งว่า บิลลี่-ณัฐดนัย ชูชาติ สมาชิกวง Tilly Birds ได้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงทำการตรวจ RT-PCR เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และผลตรวจออกมาเป็นบวก โดยแพทย์จากโรงพยาบาลได้ประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียว จึงทำการแยกกักตัวรักษา ทั้งนี้ กิจกรรมของวง Tilly Birds จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าศิลปินจะหายเป็นปกติ

ล่าสุด วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) GeneLab ออกประกาศอีกครั้งเมื่อ กิต-กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ สมาชิกวง Three Man Down ทราบว่าตนได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ทำการตรวจ RT-PCR ในวันนี้ และผลตรวจออกมาเป็นบวก โดยแพทย์จากโรงพยาบาลได้มีการประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียว จึงทำการแยกกักตัวรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ศิลปินและทีมงานวง Three Man Down ได้แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้ทราบแล้ว เพื่อเข้าสู่มาตรการเฝ้าระวัง รวมถึงงานทั้งหมดของวงจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าศิลปินจะหายเป็นปกติ วง Three Man Down และทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้

หลังจากประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีแฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจให้กิต รวมทั้งบิลลี่หายจากอาการป่วยโดยเร็ว