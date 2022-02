เปย์หลายล้าน! แฟนคลับเซอร์ไพร์สวันเกิด ‘มิว ศุภศิษฏ์’ ทองคำ 40 บาท พร้อมเพชรชมพู

เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่กำลังรุ่งโรจน์ในวงการบันเทิง งานชุกและเป็นที่นิยมสุดๆ สำหรับ หนุ่มหล่อ “มิว – ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์” ซึ่งวานนี้ (21 กุมภาพันธ์) นั้นเป็นวันสำคัญของเจ้าตัว เพราะก้าวเข้าสู่วัย 31 ปีอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ยังเป็นวันสำคัญของเหล่าแฟนคลับของหนุ่มมิวที่เตรียมการเซอร์ไพร์ส ตั้งใจมอบความรักให้กับศิลปินในดวงใจ ซึ่งไม่ใช่แค่แฟนคลับชาวไทยเท่านั้นแต่เป็นการรวมใจของแฟนๆ จากทั่วโลก

โดยเฉพาะ 2 โปรเจ็กต์ของบ้านแฟนคลับมิว ที่เรียกว่าทุ่มทุนสุดๆ ไม่ใช่หลักหมื่นหลักพันแต่พุ่งไปถึง “หลักล้าน” !!! ซึ่งได้จากการโดเนทเงินสนับสนุนของแฟนๆ

โปรเจ็กต์แรก “Mewfinity Love” ดำเนินการโดยบ้าน MewSuppasit Thailand มอบทองคำจำนวน 8 แท่ง น้ำหนัก 40 บาท ( 609.76 กรัม) มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท โดยสื่อความหมายของเลข 8 คือสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ ความเป็นนิรันดร์ เฉกเช่น ความรักของแฟนคลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่เลือนหาย (“Our Love is infinite and will never fade”)

รวมไปถึงความหมายดีๆ ที่อวยพรหนุ่มมิวว่า “คุณส่องสว่างราวกับทองคำอันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ทองคำที่ส่องแสงไปตลอดกาล เหมือนกับหัวใจของพวกเราที่มอบให้คุณตลอดไปโดยไม่ต้องมีคำบรรยายใด”

ต่อด้วยโปรเจ็กต์ที่สอง #31stTheTimelessMSS กับของขวัญสุดพิเศษ “เพชรสีชมพู” น้ำหนัก 0.60 กะรัต มูลค่าร่วม 1.2 ล้านบาท ของขวัญชิ้นนี้แฟนคลับระบุว่า เพชรชมพู ไม่ต้องอธิบายถึงความงดงามและความแข็งแกร่งเพียงแค่ส่องประกายของตัวเองต่อไป ผู้ใดก็ตามที่พิศมัยความสุกใสนั้น จะหาหนทางไปสู่แสงนั้นด้วยตัวของเขาเอง วันเกิดเหมือนการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ จงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและกล้าหาญ คุณคือเพชรที่พิเศษ ขอให้วันนี้และตลอดไปเป็นวันพิเศษสำหรับคุณ

อย่างไรก็ตามนอกจาก 2 โปรเจ็กต์ดังกล่าวแล้ว ยังมีของขวัญและเซอร์ไพร์สสำหรับชายหนุ่มอีกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ช่อดอกไม้เงินมูลค่าหลายล้าน เค้กเงิน 31 ชั้น จากแฟนๆต่างประเทศ โปรเจ็กต์จอ LED ทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก ไปจนถึงโปรเจกต์การกุศลต่างๆ ที่ทำในชื่อของศิลปินหนุ่ม

ซึ่งหลังจากที่เฉลิมฉลองวันเกิด 31 ปีของหนุ่มมิวเป็นที่เรียบร้อย ฟากศิลปินหนุ่มก็ได้โพสต์รูปภาพของขวัญที่ได้รับจากแฟนคลับผ่านอินสตาแกรมซึ่งมีจำนวนมากจนแทบจะเต็มห้อง พร้อมระบุว่า “Thank you so much for all the love, support, gifts and wishes. Love you 1,000,000!❤️” (ขอบคุณมากครับสำหรับทุกความรัก การสนับสนุน ของขวัญ และคำอวยพร รักคุณ 1 ล้าน!!)

ที่มา : mewsuppasit , @spaceonmarr , @MewsuppasitTH