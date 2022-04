ครอบครัวดีนยิ้มแก้มปริ ‘ลิเดีย’ ท้องแล้ว! ลูกคนที่ 3 พร้อมเจอเดือนตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 17 เมษายน นักร้องเสียงมีเอกลักษณ์ อย่าง ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ได้โพสต์คลิปภาพครอบครัว ครบทั้ง สามี แมทธิว ดีน พร้อมลูกชาย ดีแลน และลูกสาว เดมี่ ในเครื่องแต่งกายธีมครอบครัวมังกร ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของซีรีส์ดัง Game of Thrones กำลังล้อมวงเปิดกล่องสมบัติซึ่งข้างในมีไข่ปริศนาวางอยู่

โดย ลิเดีย ระบุว่า “ลูกมังกรตัวสุดท้ายกำลังจะมา #BabyNumber3 The Last Dragon… hatching in October🥚🔥🤰🏻 #ยอมพ่อเป็นคนสุดท้าย #ตุลาคม2022 #น้องของเดมี่มาแล้วจ้า #เดมี่จะเป็นเจเจ๊ #HappyEasterDay”

ซึ่งมีความหมายว่า ลูกมังกรตัวสุดท้ายกำลังมา พร้อมฟักไข่ในเดือนตุลาคมนี้

หลังจากนั้นเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างทยอยเข้าไปแสดงความยินดีกับครอบครัวในการต้อนรับสมาชิกใหม่กันถ้วนหน้า