แฟนคลับเอ็นดู ‘น้อย วงพรู’ เปิดมุมผูกพัน ‘ฮัลโหล คิตตี้’ เล่าความพิเศษ

โดยน้อย วงพรู ระบุว่า “I don’t have any friends…but I got Hello Kitty…a mouthless doll who connects with all.”